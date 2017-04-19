Лекция Владимира Гельмана о технократических реформах. Видео

11 апреля в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступил один из виднейших российских представителей политической науки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, заслуженный профессор Финляндии Владимир Яковлевич Гельман. Тема его лекции «Миссия невыполнима? Почему не удаются технократические реформы».



Другие лекции цикла можно увидеть на канале «Полит.ру» в YouTube.