Эксперты продолжают осмысливать результаты антикоррупционных митингов 26 марта и пытаются включить их в контекст президентской капании 2018 года. На этот раз фонд «Петербургская политика» представил доклад «Поколение Y и Поколение Z в поиске собственных мест под Солнцем». Об этом в среду пишет РБК.

Напомним, в митингах, инициатором которых стал политик Алексей Навальный, очень заметным оказалось участие молодых людей, в том числе несовершеннолетних. По оценкам «ОВД-Инфо», в Москве из 1043 задержанных 7%, 75 человек, оказались несовершеннолетними — ранее такого никогда не случалось.

Чебоксары, 26 марта 2017 moygorod-online.ru

Очень условно принято считать, что представители поколения Y родились в 1980-1990-е годы, а поколения Z — уже в 2000-е годы. Контакт с этими группами ищут не только политики, но и, например, маркетологи, так как сейчас люди, родившиеся в первой половине 2000-х годов, уже готовы обеспечивать платежеспособный спрос.

Политологи считают, что развитие отношений протестной российской молодежи с властью может пойти по трем разным сценариям. Первый сценарий предполагает, что молодые люди ищут контакты со старшими, и это дает возможность договориться. Если этот «романтический» сценарий осуществится, то власти придется предпринять «более серьезные, а не привычные символические меры» вроде молодежных форумов и патриотических концертов. Придется отказаться от идеологических курсов в школах и вузах, от ограничений в соцсетях, и поощрить самовыражение молодежи — «сделать акции на улицах, чтобы по креативу и энергетике неполитические акции были сопоставимы с политическими», рассказал глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов.

Московский слет всероссийского молодежного движения "Юнармия" Андрей Любимов / АГН "Москва"

Согласно второму сценарию, если власть приложит соответствующие усилия, молодежь легко отвлечется от заявленной Навальным антикоррупционной повестки. «Идеологи власти постараются разделить молодежь. Всегда есть масса точек, при давлении на которые можно заставить эту целостность распасться. Например, попытаться спровоцировать конфликт поколений между Y и Z», — пояснил Виноградов.

Третий сценарий — «деструктивный». По нему российская молодежь может стать поколением, не преуспевшим ни в социализации, ни в поисках работы. «В этом смысле российская молодежь может быть тем самым поколением, которое зайдет в тупик, и тогда власть, понимая ее слабость, не будет тратить усилия для того, чтобы с ней договориться», — заявил Виноградов.

Молодежь в Парке Горького Кирилл Зыков / АГН "Москва

После мартовских митингов молодежной политикой уже заинтересовались в Госдуме. В начале апреля депутаты от нескольких фракций подготовили законопроект «О патриотическом воспитании». Согласно документу, основным элементом патриотического воспитания должны стать почитание национальных традиций, увековечение памяти воинов и уважение к военной службе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также рассказал, что в середине мая в Госдуме пройдет совещание, посвященное молодежной политике. Вполне вероятно, что в том числе и там будут определены методы работы с протестными настроениями у молодежи.