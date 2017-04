Кого, зачем и за что потряс Владимир Путин в Великом Новгороде «Коммерсантъ» рассказывает в статье «По праву потеребителя».

«В трудовых резервах показалось дно»: поддерживать их дорого, а импорт не удовлетворяет спроса.

«"Гонца" отправили в "Роскосмос"»: госкорпорация выкупит 80% акций спутниковой системы.

РБК в статье «Найдут везде» пишет, что Минюст предложил арестовывать имущество подозреваемых почти в любом преступлении.

Почему проверки не спасают от низкопробных товаров, описывается в статье «Количество не переходит в качество».

«Молодежи выберут дорогу»: эксперты рассказали об основных сценариях работы Кремля с новым поколением.

«Известия»: «Водителям-иностранцам дадут отсрочку на год». Законопроект, откладывающий запрет работать в России по зарубежным водительским удостоверениям, примут до 1 июня.

«ФАС отказалась от введения минимальной цены на пиво»: антимонопольная служба исключила из проекта своего итогового доклада пункт о необходимости госрегулирования цен в пивной отрасли.

«Редкие и дорогие иностранные лекарства предложили закупать за госсчет»: сенаторы считают, что средства на приобретение препаратов, которые не продаются в России и не имеют аналогов, нужно выделять из бюджета.

«Газета.ru»: «Медведева не спросят о личном». В докладе Дмитрия Медведева думскую оппозицию интересуют социальные вопросы.

«В Пентагоне точат "Томагавки"»: США модернизируют «Томагавки» для ударов по движущимся целям.

«РБК продадут с дисконтом»: глава ЕСН Григорий Березкин подтвердил покупку медиа-холдинга.

The Economist: «Тереза Мэй хочет провести досрочные выборы» (Theresa May seeks a snap election). Правительство стремится закрепить свои позиции, в связи с чем 8 июня британцы отправятся на избирательные участки.

«Большая дыра в трамповской стене» (The big hole in Trump’s wall). Новое исследование показало, что нелегальная иммиграция из Мексики в США будет продолжать сокращаться.

Bloomberg: «Что значат досрочные выборы для Brexit'а?» (What Does the Snap Election Mean for Brexit?). Премьер-министр Британии Тереза Мэй призвала провести досрочные выборы 8 июня. Ранее она настаивала на том, что досрочных выборов не будет.

«Россия по-прежнему привлекательна для мигрантов, несмотря на то, что ее зарплаты отстают от китайских» (Russia Still a Migrant Magnet Even as Wages Stay Below China's). Иммиграция в Россию была сильной даже в те периоды, когда экономика находилась в критическом состоянии.

The Wall Street Journal: «В Британии Тереза Мэй призвала провести досрочные выборы» (U.K.’s Theresa May Calls Early Election). Победа на таких выборах поможет правительству воплотить в жизнь свой план по отделению Британии от ЕС.

«Британия готовится к выборам с преобладанием одной темы» (Britain Gears Up for One-Issue Election). Господствующей темой на досрочных британских парламентских выборах будет отсоединение Британии от ЕС.