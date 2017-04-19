В Британии самое захватывающее политическое шоу — еженедельные ответы премьер-министра на вопросы оппозиции. В России глава правительства выступает в Думе раз в год, никаких едких вопросов ожидать не стоит, да и в красноречии российские политики не сильны.

Чуть ли не самый напряженный момент выступления Медведева — его реакция на вопрос от фракции КПРФ, в котором, как кажется, почти случайно был упомянут Навальный.

Хотя более чем за два часа Медведев затронул действительно важные темы, например, высказался о валютных ипотечниках и о прогрессивном подоходном налоге, вряд ли найдется человек, который, слушая выступление, ни разу не зевнул. Не удивительно, что его не транслировали федеральные каналы.