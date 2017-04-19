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19 апреля 2017, 12:10
выборы Конституционный суд ЦИК
Симон Жаворонков

КС указал ЦИКу на полномочия

Внесение списка кандидатов по одномандатным округам в ЦИК
Внесение списка кандидатов по одномандатным округам в ЦИК
cikrf.ru

Конституционный суд решил, что Основному закону не соответствует норма, позволяющая Центральной избирательной комиссии (ЦИК) снимать с выборов весь список кандидатов от партии, если нарушается правило «один округ — один кандидат», когда в одном округе партия выдвигает сразу несколько кандидатов. Об этом в пишут «Известия».

Конституционные судьи считают, что норма «один округ — один кандидат» противоречит принципу конкурентности на выборах и нарушает права граждан. Впрочем, в КС специально обратили внимание, что признание нормы закона «О выборах депутатов Государственной Думы» неконституционной не может быть основанием для пересмотров результатов выборов 2016 года, хотя закон теперь все-таки придется поправить.

Конституционный суд указал, что последствия нарушений «должны быть обоснованными, пропорциональными и соразмерными» им, а также соотноситься с природой нарушений, степенью причастности к ним политической партии и отдельных кандидатов. Так, отказ ЦИКа заверить весь список депутатов со ссылкой на нарушения в некоторых округах «не обеспечивает дифференцированного реагирования на различные — как по характеру, так и по масштабам — нарушения установленного порядка выдвижения политической партией кандидатов». При этом исключена возможность реализации пассивного избирательного права всеми гражданами, включенными в список.

 
ЦИК России принимает документы от политических партий для заверения списков кандидатов в Госдуму
cikrf.ru

Таким образом в КС не имеют ничего против правила «один округ — один кандидат», но считают, что это не может быть поводом для снятия всего списка с выборов.

Решение было вынесено после рассмотрения жалобы экс-кандидатов в депутаты Госдумы от Партии пенсионеров Михаила Юревича и Игоря Трунова. Именно им показалась неконституционной норма, которая позволяет ЦИК не заверить весь список кандидатов от партии, если в одном округе выдвигается более одного человека (ч. 2 ст. 40 и ч. 10 и 11 ст. 42 закона «О выборах депутатов Государственной думы»).

В июле 2016 года ЦИК как раз отказался заверить список Партии пенсионеров из-за того, что в трех избирательных округах партия выдвинула по два кандидата в депутаты. Правда, в ЦИКе обнаружили и другое нарушение: съезд партии утвердил 166 кандидатов, однако в поданном в ЦИК списке оказалось уже 169 человек. В Партии пенсионеров тогда сослались на техническую ошибку, но Верховный суд при рассмотрении жалобы назвал такой аргумент несостоятельным. По мнению судей, ЦИК не мог принять другое решение, поскольку именно этот список, а не протокол партийного съезда содержал полную персональную информацию о 169 кандидатах. Одновременно Верховный суд отказался рассматривать иск Игоря Трунова и Михаила Юревича, в котором они просили признать постановление Центризбиркома незаконным. Тогда в ВС решили, что ЦИК отказал в регистрации списка политической партии, а значит именно партия должна оспаривать это решение.

 
Игорь Трунов
Андрей Любимов / АГН "Москва"

Теперь правительство обязано в течение полугода внести на рассмотрение парламента законопроект, который исправляет нарушения, обнаруженные Конституционным судом. Также свои предложения могут внести депутаты или члены Совета Федерации.

Эксперт по избирательному праву Андрей Бузин рассказал «Известиям», что решение КС вынесено в «достаточно правильном направлении». «Если не придерживаться подобной тактики, могут быть провокации со стороны отдельных влившихся кандидатов. Они могут подавать документы, не совсем правильно оформленные, которые очень трудно распознать с партийной стороны», — сказал он.

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