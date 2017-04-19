В 2016 году правительство научилось использовать санкции и низкие цены на нефть в интересах экономики — и их усилия замечены международными рейтинговыми агентствами. Это одно из главных достижений, о котором Дмитрий Медведев рассказал Государственной Думе во время своего отчета.

Среди других достижений, которые, как уверен Медведев, также можно поставить в заслугу его правительства — рост продолжительности жизни россиян, этот показатель достиг 72 лет. «Прогресс — пусть и небольшой — есть в каждой из отраслей, критически важных для развития страны, а значит, это не просто отдельные успехи, а системные улучшения», — заявил Дмитрий Медведев.

Хотя Медведев и признал, что в 2016 году пришлось жить в режиме жесткой экономии ресурсов, при этом он считает прошедший год «годом осознанных возможностей». Санкции и низкие цены на нефть уже никого не пугают, российская экономика научилась использовать ситуацию в свою пользу, вступив в борьбу за лидерство на внутреннем и внешнем рынках», — сказал он. Внешнее давление, считает премьер, позволило по-новому осознать свои экономические возможности — как и то, что «рассчитывать надо только на себя».

Поле. Спелая пшеница

Медведев не забыл похвастаться тем, что два рейтинговых агентства из «большой тройки», Moody’s и Fitch, за последние полгода изменили прогнозы для экономики России с «негативного» на «стабильный», а S&P подняло его до «позитивного». «К концу года Россия может вновь вернуться в категорию стран с инвестиционным рейтингом, — считает Дмитрий Медведев. — А это значит — дополнительные возможности для притока финансов и других задач».

Впрочем, выступление было посвящено не только результатам работы в 2016 году, но и обещаниям. Так, Медведев рассказал о введении новых налоговых льгот.

Премьер сообщил, что правительство предлагает ввести инвестиционную льготу по налогу на прибыль в размере до 5% при инвестировании предприятиями средств в свою модернизацию. По словам премьера, «это уже системная мера» — поскольку она может коснуться, не отдельных, а всех предприятий.

Еще одна льгота коснется ИТ-сферы. «Это компании, которые занимаются интеллектуальной собственностью, это патентование, лицензии. Все это могло бы попасть в перечень льготируемых видов расходов, которые еще предстоит определить правительству», — сказал премьер.

Чтобы уменьшить потери региональных бюджетов от послаблений, а налог на прибыль является основой региональных бюджетов, часть льгот должна приходиться на федеральную долю налога. Премьер уточнил, что льготы должны коснуться сельского хозяйства и обрабатывающих отраслей промышленности. «Но это пока только предложение»,— пояснил, впрочем, глава правительства.

Лесопилка. Бревна перед обработкой

Многие ждали, что кто-то из парламентариев спросит Медведева о расследовании Алексея Навального о собственности, которую премьер, якобы, скрывает. Судя по всему, премьер был готов к такому вопросу, хотя накануне все оппозиционные фракции отказались от идеи озвучивания этой темы. Коммунист Николай Коломейцев в своем выступлении критиковал работу Центрального банка и системы «Платон», но все-таки в самом конце упомянул Навального: «Что же мешает вам отказаться от услуг уволенного Вами Кудрина и Набиуллиной и защититься от нападок Навального?». Премьер начал свой ответ с защиты руководства Центрального банка, который, правительству, кстати, не подчиняется, но потом довольно жестко сказал: «Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев и считал бы, что уважаемая мною фракция Коммунистической партии Российской Федерации должна от этого воздерживаться».

Слова Медведева были встречены аплодисментами, причем похлопал даже спикер Госдумы Вячеслав Володин — на остальные вопросы он так не реагировал. Также Володин решил и сам прокомментировать вопрос Коломейцева: «Кстати, один раз уже страна от этого пострадала, в первую очередь, КПСС, поэтому выводы надо делать».

Отвечая на другой депутатский вопрос, о прогрессивной шкале подоходного налога, Медведев заявил, что правительство никогда не утверждало, что отказалось от нее навсегда. Но премьер рассказал об опасности возвращения серых зарплат при введении прогрессивной ставки и заявил, что при решении в будущем этого вопроса «надо просчитать все плюсы и минусы».

Также премьер-министр пообещал, что в ближайшие несколько лет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет доведен до уровня прожиточного минимума.