Новость дня

Во Владивосток в ближайшие три месяца доставят 7 тысяч устройств ЭРА-ГЛОНАСС - комплектов аппаратуры вызова экстренных оперативных служб. С начала 2017 года невозможно получить паспорт транспортного средства на новый или ввозимый в Россию автомобиль без установки этой системы.

С января на таможенных складах Приморья застряли почти полторы тысячи иномарок из-за отсутствия в них устройств ЭРА-ГЛОНАСС.

Антиновость дня

Руководство Челябинской епархии предупредило жителей Южного Урала о том, что на территории региона может идти подготовка к массовому суициду. К совершению самоубийства, по версии церковнослужителей, народ подталкивают идеологи турецкого культа «Союз мирового братства».

В епархии полагают, что речь идет именно о религиозно мотивированном массовом самоубийстве, которое, по некоторым данным, должно произойти до конца нынешней весны. Последователи «Союза мирового братства» в феврале появились в Челябинске и Миассе. Суть доктрины культа сводится к тому, что человечество находится на краю гибели и спастись можно только в результате соединения с космосом через ритуальное самоубийство. Все свое имущество перед этим следует передать руководителю организации, чтобы секта могла продолжить «спасать» других людей.

Сеанс общей медитации

В РПЦ пообещали оказать любую помощь пострадавшим от действий руководителей культа на Южном Урале. Информацию о культе и возможном массовом суициде священнослужители уже передали в УФСБ РФ по Челябинской области.

Непонятная новость дня

Выборы мэра в Омске сегодня официально были признаны несостоявшимися из-за отсутствия претендентов на этот пост. Изначально в списке кандидатов было 23 имени, но вчера свою кандидатуру снял последний из претендентов.

Ассорти

В Башкирии после майских праздников начнется прием заявлений на субсидию в 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка. На субсидию смогут претендовать молодые полные семьи (оба супруга на момент рождения ребенка должны быть не старше 35 лет), которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Семья должна проживать в Башкирии. Потратить полученную субсидию она сможет только на жилье, расположенное в республике.

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Демонстранты против повышения тарифов

В Новосибирской области отменили грядущее подорожание услуг ЖКХ на 15-20%. После серии акций протеста губернатор региона Владимир Городецкий подписал постановление о повышении тарифов на коммунальные услуги в размере, не превышающем 4%.

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В Туве молния убила мужчину, говорившего по сотовому телефону во время буддийского молебна. Очевидцы рассказали в социальных сетях, что трагедия произошла 15 апреля на возвышености «Бурган Изи» во время молебна, проводимого ламами монастыря «Цеченлинг». Когда лама читал проповедь, послышался сильный гром. Молния ударила прямо в 36-летнего мужчину, который сидел вдалеке и разговаривал по сотовому телефону. Электрический разряд был настолько сильным, что на погибшем сгорели одежда и кирзовые сапоги.

Следственный комитет по Туве начал проверку по факту гибели мужчины от удара молнии.