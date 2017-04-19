Популярный спортивный интернет-ресурс Sports.ru может быть заблокирован по требованию телеканала «Матч ТВ». Канал обратился в Мосгорсуд с иском о нарушении интернет-ресурсом авторских прав, и суд постановил принять обеспечительные меры по его блокировке.

Как сообщает информационное агентство РБК, в Мосгорсуд с требованием о блокировке обратилось ООО «Национальный спортивный телеканал» (оператор телеканала «Матч ТВ»). Суд принял решение в его пользу; в результате Sports.ru (среднемесячная аудитория которого, по его собственным данным, превышает 7 миллионов пользователей) может быть заблокирован.

Как говорится в определении Мосгорсуда, обеспечительные меры по блокировке должны быть приняты за размещение на сайте контента телеканалов «Наш Футбол» и «НТВ-Плюс Спорт Плюс» (маркируется логотипом ТК «МАТЧ! НАШ СПОРТ»). По версии канала, трансляция программ на Sports.ru осуществляется без разрешения правообладателя.

Сайт sports.ru

Суд также обязал Роскомнадзор ​«прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование объекта авторских и (или) смежных прав», – сообщения в эфир или по кабелю телепередач телеканалов «НТВ-Плюс Спорт Плюс» и «Наш футбол» на сайте Sports.ru.

В то же время директор Sports.ru Дмитрий Навоша заявил РБК, что издание не знает, о каком запрещенном контенте речь. «Мы официально ответили, что если нам укажут на контент, нарушающий законодательство, то мы его удалим», – добавил он. Ранее в комментарии для Sports.ru Навоша отмечал: «Их [«Матч ТВ»] давно раздражает сам факт существования популярного независимого спортивного медиа, но кто сказал, что «популяризировать спорт» полагается только государственным медиахолдингам?»

Профиль Дмитрия Навоши на sports.ru

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился управляющий партнер московской коллегии адвокатов Владимир Старинский. Он отметил, что блокировка сайта без обозначения конкретного контента, который признан запрещенным, производиться не может.

«Для блокировки интернет-ресурса должно быть конкретно указано, какой именно содержащийся на нем контент является запрещенным.

«Матч-ТВ» уже неоднократно обращался с требованиями заблокировать интернет-ресурсы в связи с нарушениями ими прав на трансляцию. Возможно, в ситуации со Sports.ru речь идет об этом же. Однако подоплекой требований о блокировке, скорее всего, является вовсе не нарушение прав «Матч-ТВ», а конфликт канала со Sports.ru, которые только недавно критиковали заявления генерального продюсера канала Тиной Канделаки об огромных рейтингах реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?»», – такое мнение высказал Владимир Старинский.

Кадр прямой трансляции "Матч ТВ" на YouTube

Действительно «Матч ТВ» не раз обращался в суд с требованием заблокировать спортивные ресурсы – из-за возможного нарушения ими прав на трансляцию. Блокировой при этом телеканал грозил как малоизвестным, так и популярынм ресурсам – например, ontvtime.ru, smotryu-tv.ru, tuchkatv.ru, rustreams.ru, torrent-tv.ru, f1-times.ru и т.д..

В сообщении пресс-службы ООО «Национальный спортивный телеканал» говорится, что субхолдинг «ГПМ Матч» (операционная компания – ООО «Национальный спортивный телеканал») «в рамках действующего законодательства проводит превентивную политику защиты собственного контента от его неправомерного размещения» и в ближайшее время намерен «наращивать антипиратскую активность, чтобы прекратить практику паразитирования нелегальных ресурсов на спортивном контенте».

Между тем Роскомнадзор заявил, что не будет блокировать сайт Sports.ru, как того требовал телеканал «Матч ТВ», передает RNS. «Пиратский контент в настоящее время на ресурсе не транслируется, и ресурс заблокирован не будет. Он один из крупнейших по посещаемости», – пояснил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Оценку ситуации в беседе с «Полит.ру» дал Николай Яременко, главный редактор «Советского спорта». По его мнению, в происходящем главное связано отнюдь не с проблемой пиратского контента.

«Накануне стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать один из спортивных ресурсов. Делаться это будет по требованию Мосгорсуда о возможном нарушении авторских прав телеканала. Наутро глава надзорного ведомства Александр Жаров заявил, что блокировки не будет, так как ресурс не транслирует пиратский контент. Что произошло между вечером и утром – не мне судить. Вчера пиратский контент был найден – сегодня уже нет, при том, что спортивное интернет-издание утверждает, что не получало конкретных претензий, к какому именно контенту возникли претензии, потому и не знает, что удалять. Речь не об этом.

Меньше всего мне хотелось бы комментировать частную историю спора двух СМИ. Мне звонят второй день все за комментариями: «Тина все-таки мстительная оказалась?», «Поддерживаете ли Вы борьбы нелегальным контентом?» – эти и другие подобные вопросы задают. Мне не хочется в это вникать и лезть: уважаю Тину Канделаки, хорошо отношусь к Юрию Дудю и всем прочим.

Любой конфликт – лишь одно из проявлений какой-то более серьезной проблемы. Давайте посмотрим на ситуацию так, как должны смотреть. То есть более стратегически. А проблема тут есть. И проблема эта намного более серьезна, чем принято говорить. И это не проблема пиратского контента и авторских прав. И «Матч-ТВ», и Sports.ru, и другие ресурсы пытаются выжить в очень непростой ситуации глобальных изменений в медиа вообще и в спортивных медиа в частности.

Традиционные СМИ (в том числе телевидение) стремительно теряет свою аудиторию, которая переходит в интернет и соцсети. Но и интернет-агрегаторы, подобные Sports.ru, уже давно проигрывают борьбу более динамичным, более агрессивным, а значит – более современным медиа. Все это накладывается на низкий интерес аудитории к спортивному контенту. Индикатор этого – пустые трибуны и низкие рейтинги телевизионных трансляций.

В этих условиях разумно задать вопрос: что такое вообще легальный и нелегальный контент, если речь идет, к примеру, о спортивном соревновании? Очевидно, что вы можете с трибуны снять игровой эпизод, потом выложить его в общедоступные сети – чьи права вы нарушили? Лиги? Спортсменов? Вы снимаете свою частную жизнь – то, что лично вы увидели, чему были свидетелем. Где тут грань между легальностью и нелегальностью? Она очень зыбкая.

Технологии развиваются не просто очень быстро – стремительно. Завтра я приду с друзьями на футбол и мы впятером с разных точек снимем на свои гаджеты игру так, что компьютерная обработка позволит очень быстро все это увидеть в 3D-измерении. Вы предъявите мне претензии? Вы будете по всему миру отслеживать такой контент? Поэтому и разговоры о нелегальности спортивного контента требуют каких-то новых подходов.

Сегодня стало возможным вести прямые трансляции каждому участнику спортивного действа, судье, игроку, зрителю, мальчику, подающему мячи. У каждого свой взгляд на эпизод и соответственно своя картинка в эфире. То есть налицо назревший конфликт, который можно будет решить только двумя способами: либо тотальным запретом на трансляции для всех, кто за это не заплатил, либо введение полной свободы, которая разрушит понятие о правах на трансляции в том виде, в котором мы их знаем.

В нашей стране в успешную реализацию первого пути верится с трудом. А второй путь будет означать еще более глубокие изменения на рынке спортивных медиа.

«Советский спорт» призывает всех участников рынка к активному диалогу для формирования нового подхода к этим стратегическим вопросам», – сказал Николай Яременко.