«Матч ТВ» vs Sports.ru
Популярный спортивный интернет-ресурс Sports.ru может быть заблокирован по требованию телеканала «Матч ТВ». Канал обратился в Мосгорсуд с иском о нарушении интернет-ресурсом авторских прав, и суд постановил принять обеспечительные меры по его блокировке.
Как сообщает информационное агентство РБК, в Мосгорсуд с требованием о блокировке обратилось ООО «Национальный спортивный телеканал» (оператор телеканала «Матч ТВ»). Суд принял решение в его пользу; в результате Sports.ru (среднемесячная аудитория которого, по его собственным данным, превышает 7 миллионов пользователей) может быть заблокирован.
Как говорится в определении Мосгорсуда, обеспечительные меры по блокировке должны быть приняты за размещение на сайте контента телеканалов «Наш Футбол» и «НТВ-Плюс Спорт Плюс» (маркируется логотипом ТК «МАТЧ! НАШ СПОРТ»). По версии канала, трансляция программ на Sports.ru осуществляется без разрешения правообладателя.
Суд также обязал Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование объекта авторских и (или) смежных прав», – сообщения в эфир или по кабелю телепередач телеканалов «НТВ-Плюс Спорт Плюс» и «Наш футбол» на сайте Sports.ru.
В то же время директор Sports.ru Дмитрий Навоша заявил РБК, что издание не знает, о каком запрещенном контенте речь. «Мы официально ответили, что если нам укажут на контент, нарушающий законодательство, то мы его удалим», – добавил он. Ранее в комментарии для Sports.ru Навоша отмечал: «Их [«Матч ТВ»] давно раздражает сам факт существования популярного независимого спортивного медиа, но кто сказал, что «популяризировать спорт» полагается только государственным медиахолдингам?»
Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился управляющий партнер московской коллегии адвокатов Владимир Старинский. Он отметил, что блокировка сайта без обозначения конкретного контента, который признан запрещенным, производиться не может.
«Для блокировки интернет-ресурса должно быть конкретно указано, какой именно содержащийся на нем контент является запрещенным.
«Матч-ТВ» уже неоднократно обращался с требованиями заблокировать интернет-ресурсы в связи с нарушениями ими прав на трансляцию. Возможно, в ситуации со Sports.ru речь идет об этом же. Однако подоплекой требований о блокировке, скорее всего, является вовсе не нарушение прав «Матч-ТВ», а конфликт канала со Sports.ru, которые только недавно критиковали заявления генерального продюсера канала Тиной Канделаки об огромных рейтингах реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?»», – такое мнение высказал Владимир Старинский.
Действительно «Матч ТВ» не раз обращался в суд с требованием заблокировать спортивные ресурсы – из-за возможного нарушения ими прав на трансляцию. Блокировой при этом телеканал грозил как малоизвестным, так и популярынм ресурсам – например, ontvtime.ru, smotryu-tv.ru, tuchkatv.ru, rustreams.ru, torrent-tv.ru, f1-times.ru и т.д..
В сообщении пресс-службы ООО «Национальный спортивный телеканал» говорится, что субхолдинг «ГПМ Матч» (операционная компания – ООО «Национальный спортивный телеканал») «в рамках действующего законодательства проводит превентивную политику защиты собственного контента от его неправомерного размещения» и в ближайшее время намерен «наращивать антипиратскую активность, чтобы прекратить практику паразитирования нелегальных ресурсов на спортивном контенте».
Между тем Роскомнадзор заявил, что не будет блокировать сайт Sports.ru, как того требовал телеканал «Матч ТВ», передает RNS. «Пиратский контент в настоящее время на ресурсе не транслируется, и ресурс заблокирован не будет. Он один из крупнейших по посещаемости», – пояснил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Оценку ситуации в беседе с «Полит.ру» дал Николай Яременко, главный редактор «Советского спорта». По его мнению, в происходящем главное связано отнюдь не с проблемой пиратского контента.
«Накануне стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать один из спортивных ресурсов. Делаться это будет по требованию Мосгорсуда о возможном нарушении авторских прав телеканала. Наутро глава надзорного ведомства Александр Жаров заявил, что блокировки не будет, так как ресурс не транслирует пиратский контент. Что произошло между вечером и утром – не мне судить. Вчера пиратский контент был найден – сегодня уже нет, при том, что спортивное интернет-издание утверждает, что не получало конкретных претензий, к какому именно контенту возникли претензии, потому и не знает, что удалять. Речь не об этом.