Стюардесса Ирина Иерусалимская проиграла компании «Аэрофлот» в суде, куда она обратилась с иском о дискриминации в связи с требованиями компании по поводу размера одежды, роста и веса бортпроводников. Тушинский суд Москвы отказал в удовлетворении этого иска.

«Рассмотрев иск заявительницы, суд не нашел основания для удовлетворения ее требований», – объяснила журналистам информационного агентства ТАСС представитель суда.

Иерусалимская просила отменить требование «Аэрофлота» относительно роста, веса и размеров одежды стюардесс и стюардов, считая их дискриминационными. Она также просила взыскать с компании более 1 миллиона рублей в качестве компенсации нанесенного ей морального вреда и удержанной у нее заработной платы.

В этом иске, поданном в феврале 2017 года, отмечалось, что уже несколько стюардесс, включая саму Иерусалимскую, из-за несоответствия корпоративным стандартам перевели на внутренние рейсы, вылетающие ночью либо рано утром и к тому же лишили надбавок.

Взлет рейсового самолета

Со сходными исками против компании в суд обратились и другие ее сотрудницы. Как рассказала информационному агентству РБК бортпроводница Евгения Магурина, в своем иске, который она подавала в январе, она обвинила «Аэрофлот» в «дискриминации бортпроводников на международных линиях по возрасту, весу и внешним параметрам».

По ее словам, в 2016 году руководство компании заявило, что на международных рейсах отныне будут работать только «молодые и худые», а бортпроводники, которым больше 40 лет и которые носят одежду более чем 48 размера, за границу летать не будут.

В самой авиакомпании отрицают все обвинения и утверждают, что в случае судебного разбирательства предоставят списки стюардесс старше 40 лет, работающих на международных рейсах. В «Аэрофлоте» также подчеркнули, что в трудовых договорах бортпроводников не прописана география полетов. Однако сами стюардессы объясняют, что существенная часть получаемой ими оплаты состоит из надбавки за пересечение границы и длинные рейсы.

Ирина Иерусалимская заявила, что намерена подавать апелляцию. «Судя по доводам авиакомпании «Аэрофлот», я вообще не должна работать, но я работаю. У меня есть все допуски, но надбавку они мне снижают. Кстати, представители авиакомпании не ответили, почему я продолжаю полеты исключительно по России при условии, что «Аэрофлот» летает в 53 страны мира», – приводит РБК ее слова.



Ирина Иерусалимская и ее адвокат в зале суда Мария Беленькая / "Metro"

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласилась исполнительный директор ООО «Берлизов.Групп» Ирина Берлизова.

«В открытых источниках не содержится информации о том, что какими-либо внутренними документами «Аэрофлота» введены требования к возрасту и весу бортпроводников. Требования к росту, кстати, вполне могут быть обоснованы в связи с необходимостью помогать пассажирам, укладывать вещи на верхние полки. Что касается выплаты заработной платы, то с точки зрения закона, считаю, придраться не к чему: уровень зарплаты зависит от выработки на тех или иных направлениях.

Дискриминация имела бы место, если бы при полетах на одни и те же направления «молодым и худым» платили больше, чем остальным. Однако в нынешней ситуации все получают равные надбавки, а их объемом регулируется количеством работы. При этом, по заявлению «Аэрофлота», полеты распределяются автоматической системой в зависимости от загруженности, владения языком и иных объективных требований, что исключает дискриминацию.

Полагаю, вряд ли решение будет пересмотрено в апелляции, хотя, не видя документов, очень сложно делать прогноз», – сказала Ирина Берлизова.

Информация о требованиях к желающими работать бортпроводником, размещенная на сайте «Аэрофлота» в разделе «Вакансии», такова: необходимы полное среднее образование, знание английского на уровне intermediate и желание работать в сфере обслуживания, коммуникабельность и дисциплинированность. Для имеющих опыт работы нужно еще свидетельство бортпроводника, а для военнообязанных – документ воинского учета.

Кроме того, хотя формально эти пункты не включены в требования, в заполняемой анкете соискатель должен указать свой вес, рост и размер одежды. В авиакомпании при этом утверждают, что ограничением может стать только рост, потому что он должен позволять бортпроводнику дотягиваться до расположенной наверху багажной полки, чтобы помогать пассажирам.

Добавим, что в объяснении, представленном авиакомпанией суду, отмечалось: установленные в отношении стюардесс и стюардов требования (для женщин – рост 160–175 см, размер одежды 42–48, индекс массы тела (ИМТ) 16–25; для мужчин – рост 170–185 см, размер одежды 46–54, ИМТ 16–25) обусловлены тем, что им приходится работать в ограниченном пространстве салона самолета.

«Превышение бортпроводниками установленных требований к их «габаритам» делает затруднительным быстрое передвижение бортпроводников по салону воздушного судна, затрудняет проход по салону между пассажирскими креслами, причиняет неудобства пассажирам в случае столкновения с бортпроводником, затрудняет вход/выход из воздушного судна», – приводит информационное агентство РБК отрывок из документа.