Топ новостей 19 апреля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Дмитрий Медведев отчитался о работе кабмина перед Госдумой, в Новосибирской области после протестов снизили тарифы ЖКХ, а чиновники решили обязать анонимайзеры блокировать запрещенные сайты.

Дмитрий Медведев снова ответил на вопрос о расследовании ФБК Алексея Навального о его «империи». «Не считаю нужны комментировать лживые продукты политических проходимцев», - заявил Медведев. Он призвал депутатов также не поддаваться на политические провокации, так как в стране может произойти переворот.

Володин о расследовании Навального: У меня от этого СССР умер — La Russie parle (@Russia_calls) 19 апреля 2017 г.

Протестующие против системы "Платон"

Дмитрий Медведев заявил, что против системы взимания платы с большегрузов «Платон» протестуют всего 480 человек из примерно 800 тысяч зарегистрированных большегрузов. Он объяснил протесты нежеланием грузоперевозчиков выходить из «серой» зоны экономики. Премьер посчитал действительно важными вопросы состояния дорог, а не налогов на большегрузы.

Почему ещё нет в РФ митингов дальнобойщиков, которые бы поддерживали "Платон" и порицали бы протестующих коллег? Недоработка ФСБ. — Pan Doktor (@pan_dok) 18 апреля 2017 г.

Ким Чен Ын смотрит видео с генералами / YouTube.com

В КНДР во время праздничного концерта в честь 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена показали ролик с имитацией ракетного удара по США. На нем снаряд ракеты пересекает океан и взрывается в одном из американских городов, затем показано кладбище и американский флаг в огне. Как признал Дональд Трамп, для американцев существует опасность ядерной войны с КНДР.

Птиц нет - они съедены людьми, живущими в палатках и коридорах...



Северная Корея показала жизнь в США. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 19 апреля 2017 г.

- Противостояние США и КНДР будет зрелищным но коротким.



Хотя этих парней и учат голыми руками сбивать Томагавки. pic.twitter.com/7CRAdylr3n — Четкий CNN (@ChetkiyCNN) 17 апреля 2017 г.

Протест против тарифов ЖКХ

Губернатор Новосибирской области отменил решение о повышении тарифов ЖКХ в регионе сразу на 15%., теперь он не превысит 4%. Городецкий подчеркнул, что он изменил свое решение по поводу повышения тарифов не только под влиянием протестов, но и после встречи с профсоюзами и ОНФ. Пи этом он предрек в Новосибирской области коммунальную катастрофу.

В Новосибирске после митингов отменили резкое повышение тарифов ЖКХ: хотели поднять на 15-20%, а подымут на 4%https://t.co/7GPXeOEHkG pic.twitter.com/omexmZMp3l — Лентач (@the_lentach) 19 апреля 2017 г.

На территории России предложено запретить анонимайзеры и VPN-сервисы при их отказе блокировать сайты с запрещенным контентом. Документ предлагает поисковым системам прекращать выдачу ссылок на сайты, заблокированные в России, под угрозой штрафа в размере до 700 000 рублей.

Кремль пытается ограничить интернет. Хотят запретить анонимайзеры и VPN-сервисы в Рашке. Интернет мешает воровать, а они боятся огласки! 😂 — Эльшад Бабаев (@Elshad_Babaev) 19 апреля 2017 г.

ФСБ России сообщило об убийстве на территории Владимирской области двух граждан из Средней Азии, подозреваемых в подготовке терактов. Они оказали активное вооруженное сопротивление. У убитых изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.

В США прокуратура потребовала для обвиняемого в кибермошенничестве сына депутата ГД Романа Селезнева 30 лет тюрьмы. Сам он подписал признательные показания и попросил прощения за свои действия. «Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу. Я буду честно работать», — написал Селезнев.

Twitter уведомил Роскомнадзор о планах перенести данные россиян на российские сервера к середине 2018 года. «В данный момент американская компания находится в процессе определения, какая информация о российских гражданах и организациях, вовлеченных в коммерческие отношения Twitter в России может быть выделена для хранения в Российской Федерации», - заявил в ведомстве.

В свете новости о переносе Твиттером данных россиян в Россию хочется спросить — и каким же образом Твиттер поймёт, кто россиянин, а кто нет? — Дядюшка Шу (@Shulz) 19 апреля 2017 г.

Роскомнадзор: мы договорились, твиттер перенесёт персональные данные в РФ!

Твиттер: нууу

Проходит год.

Роскомнадзор: мы опять договорились — David Homak (@aalien) 19 апреля 2017 г.

GayRussia.ru подаст иск о защите своей репутации против «Новой газеты» в связи с публикацией изданием материалов о преследовании геев Чечне. Активисты потребуют опровергнуть приведенные утверждения о том, что к преследованию геев в регионе привела попытка GayRussia провести массовые акции в Чечне. Активисты хотят потребовать от журналистов 1 млн рублей.

Басманный суд уже неделю не забирает на почте жалобу "Новой газеты" на бездействие СКР в связи с публикациями об убийствах геев в Чечне pic.twitter.com/S5jH5ZJ4bp — Pavel Chikov (@pchikov) 19 апреля 2017 г.

В редакцию "Новая Газета" Аллах из Грозного прислал письмо с порошком. А вы говорите, что Бога нет. Есть! Чеченкские богословы предупреждали — 🦆 Сон Медведева 🦆 (@MedvedevDream) 19 апреля 2017 г.

Шторм на Черном море

В Черном море недалеко от Керченской переправы потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала». Судно развалилось надвое и затонуло. По разным данным, удалось спасти от 3 до 5 человек из 12 членов экипажа. Возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации судна, так как крушение произошло в условиях сильного шторма.