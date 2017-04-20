Правоохранительным органам удалось установить заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. «Практически установлен», — передает РИА Новости его ответ на вопрос журналистов, хотя имени так и не назвал. На уточняющий вопрос директор спецслужбы более определенно заявил, что этот человек «установлен».

Почти одновременно стало известно, что Федеральная служба безопасности и Следственный комитет проверяют идеологов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) на причастность к теракту в метро Санкт-Петербурга. Об этом написал РБК со ссылкой на собеседника в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). По этим данным, организаторов атаки могла вдохновить пропаганда из-за рубежа, в том числе от Ислама Атабиева по прозвищу Абу Джихад.

Пожарные у метро "Сенная площадь"

Саму атаку обычно планирует человек, находящийся за пределами страны, отметил собеседник в НАКе, а непосредственной организацией занимаются члены группировки «рангом пониже», которые через социальные сети договариваются о создании «разовой банды». «Члены такой группировки, как правило, не знакомы друг с другом и видятся лишь незадолго до акции, после которой, если они остаются в живых, разъезжаются по своим городам и населенным пунктам до следующей атаки», — объяснил собеседник агентства.

Несколько арестованных по делу о теракте в метро действительно подтвердили на допросах, что изучали в интернете пропагандистские материалы, посвященные радикальным движениям, заметил собеседник в НАКе.

Ислам Атабиев — одна из наиболее влиятельных фигур среди приехавших с Кавказа боевиков «Исламского государства», об этом писала «Газета.ru». Атабиев родился в 1983 году в Карачаево-Черкесии, учился в египетском религиозном университете Аль-Азхар, с 2011 года постоянно находится в Сирии или Ираке. «Атабиев — один из ключевых идеологов "Исламского государства". Он лично не планирует теракты, он лишь убеждает в их необходимости: записывает ролики, мотивирующие проповеди и так далее», — сказал источник РБК в НАК.

Теракт в петербургском метро, напомним, произошел 3 апреля днем — в это время в метро было не так много народу, что, возможно, позволило избежать еще большего числа жертв, зато как раз в момент взрыва Владимир Путин выступал на медиафоруме в Петербурге. Взрыв прогремел в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Погибли 14 пассажиров, более ста пострадали. Позднее взрывотехники обезвредили еще одну бомбу на станции метро «Площадь Восстания».

Спецтранспорт на месте обнаружения взрывного устройства

На следующий день после атаки СКР назвал имя исполнителя теракта — им оказался выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. 6 апреля стало известно о задержании восьми человек по делу о теракте — Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, двое — в Москве.

17 апреля по подозрению в организации теракта в Одинцовском районе Подмосковья был задержан Аброр Азимов. Во время заседания Басманного суда, которое прошло 18 апреля, следователь Андрей Жигулин рассказал, что 26-летний выходец из Киргизии подтвердил свое участие в подготовке взрыва. По версии ФСБ, именно Азимов «осуществил подготовку террориста-смертника» Джалилова.

19 апреля ФСБ сообщила о задержании старшего брата предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова — Акрама Азимова. Это произошло в поселке Московский в Новой Москве.