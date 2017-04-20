Заказчик «практически установлен»
Правоохранительным органам удалось установить заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. «Практически установлен», — передает РИА Новости его ответ на вопрос журналистов, хотя имени так и не назвал. На уточняющий вопрос директор спецслужбы более определенно заявил, что этот человек «установлен».
Почти одновременно стало известно, что Федеральная служба безопасности и Следственный комитет проверяют идеологов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) на причастность к теракту в метро Санкт-Петербурга. Об этом написал РБК со ссылкой на собеседника в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). По этим данным, организаторов атаки могла вдохновить пропаганда из-за рубежа, в том числе от Ислама Атабиева по прозвищу Абу Джихад.
Саму атаку обычно планирует человек, находящийся за пределами страны, отметил собеседник в НАКе, а непосредственной организацией занимаются члены группировки «рангом пониже», которые через социальные сети договариваются о создании «разовой банды». «Члены такой группировки, как правило, не знакомы друг с другом и видятся лишь незадолго до акции, после которой, если они остаются в живых, разъезжаются по своим городам и населенным пунктам до следующей атаки», — объяснил собеседник агентства.
Несколько арестованных по делу о теракте в метро действительно подтвердили на допросах, что изучали в интернете пропагандистские материалы, посвященные радикальным движениям, заметил собеседник в НАКе.
Ислам Атабиев — одна из наиболее влиятельных фигур среди приехавших с Кавказа боевиков «Исламского государства», об этом писала «Газета.ru». Атабиев родился в 1983 году в Карачаево-Черкесии, учился в египетском религиозном университете Аль-Азхар, с 2011 года постоянно находится в Сирии или Ираке. «Атабиев — один из ключевых идеологов "Исламского государства". Он лично не планирует теракты, он лишь убеждает в их необходимости: записывает ролики, мотивирующие проповеди и так далее», — сказал источник РБК в НАК.
Теракт в петербургском метро, напомним, произошел 3 апреля днем — в это время в метро было не так много народу, что, возможно, позволило избежать еще большего числа жертв, зато как раз в момент взрыва Владимир Путин выступал на медиафоруме в Петербурге. Взрыв прогремел в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Погибли 14 пассажиров, более ста пострадали. Позднее взрывотехники обезвредили еще одну бомбу на станции метро «Площадь Восстания».
На следующий день после атаки СКР назвал имя исполнителя теракта — им оказался выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. 6 апреля стало известно о задержании восьми человек по делу о теракте — Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, двое — в Москве.
17 апреля по подозрению в организации теракта в Одинцовском районе Подмосковья был задержан Аброр Азимов. Во время заседания Басманного суда, которое прошло 18 апреля, следователь Андрей Жигулин рассказал, что 26-летний выходец из Киргизии подтвердил свое участие в подготовке взрыва. По версии ФСБ, именно Азимов «осуществил подготовку террориста-смертника» Джалилова.
19 апреля ФСБ сообщила о задержании старшего брата предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова — Акрама Азимова. Это произошло в поселке Московский в Новой Москве.