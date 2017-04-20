Российский МИД в четверг рано утром прокомментировал решение Международного суда ООН, который частично удовлетворил иск Украины к России. В МИДе обратили внимание на то, что суд не поддержал вопрос о статусе Крыма и счел его не имеющим отношения к сути разбирательства.

«Важно, что Суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации", или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства», — говорится в заявлении МИД.

Также в МИДе отметили, что суд не поддержал ни одну из временных мер, запрошенных Украиной. Претензии Киева относительно того, что Россия осуществляет политику «стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин», не были поддержаны. «Суд также не посчитал обоснованным целый ряд обвинений Украины, таких как якобы наличие этнически мотивированных исчезновений, убийств и задержаний в Крыму, гонений на СМИ и общественные организации, запрета на проведение митингов и публичных мероприятий представителей украинской и крымско-татарской общин или невозможность получить образование на крымско-татарском языке», — говорится в заявлении.

При этом в МИДе признали, что суд все-таки принял решение о применении трех временных мер: одна касается доступности образования на украинском языке, вторая — возможностей крымско-татарской общины иметь свои представительные институты и третья, адресованная к Украине и России, — не предпринимать действий, которые могли бы вести к усугублению спора.

В среду, 19 апреля в Международном суде ООН в Гааге огласили первое значимое решение по иску Украины против России. Киев, напомним, в январе подал иск против Москвы, в котором обвиняет ее в нарушении двух договоров: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (МКБФТ, ратифицирована Россией в 2002 году) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года (МКЛРД, ратифицирована СССР в 1969 году).

Украина считает, что Россия нарушила МКБФТ «поставляя тяжелые вооружения, денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам, в том числе так называемой Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР)». МКЛРД Россия, по мнению украинской стороны, нарушила, «ущемляя права крымских татар и этнических украинцев в Крыму».

В соответствии со своими обвинениями Украина выставила перечень из более чем трех десятков требований, которые суд смог бы адресовать Москве в рамках обеспечительных мер, вводимых на период судебного разбирательства. В списке было «полное и безусловное прекращение» любой поддержки незаконных вооруженных групп на востоке Украины, восстановление контроля над российско-украинской границей на всем ее протяжении, обеспечение права на собрание Меджлиса крымских татар (его деятельность запрещена в России по решению Верховного суда) и в целом прав нацменьшинств «в оккупированном Крыму», а также выплаты репараций жертвам обстрелов и бомбежек.

В марте состоялись прения сторон, на которых представитель Москвы убеждал суд, что Россию нельзя считать стороной конфликта в Донбассе, а в Крыму с правами человека все в порядке.

Суд в результате действительно отказался привлекать Россию к ответственности за «поддержку терроризма», не наложив на нее никаких обязательств по Донбассу. Но одновременно суд обязал Москву в рамках соблюдения МКЛРД воздержаться от ущемления прав крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса и обеспечить доступность в Крыму образования на украинском языке. Суд отметил, что сообщества крымских татар и украинцев в Крыму находятся «в уязвимом положении».

Выступление крымско-татарской общины Стамбула против репрессий в Крыму. 2015 İstanbul Kırım Derneği

«Хотелось бы напомнить, что Российская Федерация должна отвечать своим обязательствам в соответствие с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Суд считает, что относительно ситуации в Крыму Российская Федерация должна воздерживаться от введения ограничений касательно крымских татар и их сообщества, сохранять их учреждения, включительно с Меджлисом. К тому же, Российская Федерация должна обеспечить доступность образования на украинском языке», — сказал в ходе заседания суда в среду в Гааге его председатель Ронни Абрахам.

Вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации Дмитрий Полонский в разговоре с радио «Коммерсантъ FM» отметил, что «в Крыму существует национально-культурная автономия и украинцев, и крымских татар, и целого ряда других народов, существует огромное количество органов самоорганизации, общественных организаций, других объединений». «Поэтому на сегодняшний момент абсурдность этого решения даже не нуждается в каких-то дополнительных комментариях, то есть, в Крыму абсолютно равноценно, абсолютно спокойно права всех граждан республики, вне зависимости от национальности, от вероисповедания соблюдены», — уверен он.

А восстановление в правах Меджлиса крымскотатарского народа, который в России признан экстремистской организацией, Полонский сравнил с включением представителей ИГИЛ, которая признана в РФ террористической организацией, в состав сирийского правительства.

В тоже время президент Украины Петр Порошенко считает важным признание исков Украины против России юрисдикцией Международного суда ООН в Гааге и надеется на положительное для Киева решение судебной инстанции после рассмотрения этих дел.

«Сегодняшнее решение в Гааге является многообещающим, когда по обоим судебным искам судом была признана юрисдикция Международного суда в Гааге. Уверенны: сегодня мы на правильном пути и надеемся на успешное рассмотрение указанных исков», — сказал журналистам глава государства.