Арестовывать имущество подозреваемых почти в любом преступлении до приговора предложил Минюст России. Ведомство считает, что имеет смысл обязать Следственный комитет искать по всему миру и арестовывать до суда имущество подозреваемых даже в тех преступлениях, которые не причинили материального ущерба.

Проект таких поправок в российский Уголовно-процессуальный кодекс опубликован на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru. Предполагается, что общественное обсуждение поправок продлится до 26 мая.

Напомним, действующий Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает такие меры, только если установлено, что в результате преступления причинен имущественный вред. Теперь же предлагается обязать следователей искать по всему миру имущество подозреваемых и обвиняемых, даже когда материального ущерба не установлено, если речь идет о преступлениях, за которые предусмотрено применение конфискации или наказание в виде штрафа.

Обнаружить такое имущество следователям, согласно поправкам, предлагается в кратчайшие сроки, а суды будут обязаны рассматривать такие ходатайства в течение восьми часов. При этом добиваться ареста иностранного имущества заподозренных в преступлениях россиян следователи будут через своих зарубежных коллег в соответствии с международными соглашениями или на основе принципа взаимности, полагает Минюст.

Полиция США / pixabay.com

В разработанных им поправках статью 160.1 УПК «Меры по обеспечению гражданского иска» предлагается переименовать в «Меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных взысканий» и руководствоваться ею, а также статьей 165 («Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия»).

Как отмечает информационное агентство РБК, наказание в виде штрафа предусмотрено хотя бы одной частью большинства (254 из 342) статей Особенной части российского УК (описывает составы преступлений). Штрафы, в частности, предусмотрены всеми статьями разделов о преступлениях против конституционных прав и свобод человека, преступлениях в сфере экономики, собственности и компьютерной информации, экологических преступлениях; подавляющим большинством статьей о преступлениях против семьи и против интересов госслужбы, а также большей частью статей разделов о преступлениях против порядка управления и против общественной безопасности.

Лишь 88 статей Уголовного кодекса штрафных санкций не предусматривают. Как правило, это самые серьезные преступления – против жизни и здоровья, половой неприкосновенности человека, против основ конституционного строя и военной службы. В то же время многие из предусмотренных этими статьями наказаний предполагают конфискацию имущества.

В результате получается, что поправки Минюста направлены на почти неограниченный круг подозреваемых, отметили опрошенные информагентством эксперты. По мнению ряда из них, поправка имеет «скрытый коррупциогенный характер» и может стать инструментом злоупотреблений. По этой причине они полагают, что поправка обсуждение в Госдуме не пройдет. Юристы также отмечают, что такое изменение законодательства «развязывают руки следствию», поскольку под предлогом установления подлежащего аресту имущества «могут подвергаться проверкам и иностранные компании на предмет установления истинных бенефициаров».

Судебное дело на столе адвоката / wikipedia.org

В то же время, отмечает РБК, эта инициатива Минюста дает российским следователям возможность искать и добиваться ареста имущества бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского, в настоящее время проживающего за границей. В декабре 2015 года Следственный комитет заочно обвинил Ходорковского в организации убийства из корыстных побуждений мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушения на предпринимателя Евгения Рыбина. Ходорковского объявили в международный розыск, но о попытках добиться досудебного ареста его имущества по этому обвинению не сообщалось.

Между тем основной статьей обвинений в отношении Ходорковского стала статья 105 УК, которая предусматривает конфискацию «денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления». По данным американского журнала Forbes, Ходорковский является выгодоприобретателем траста Corbiere Trust, являющегося совладельцем фонда Quadrum Atlantic, инвестирующего в зарубежную недвижимость. В декабре 2016 года суд в Ирландии разморозил €100 млн на счете Ходорковского, которые были заблокированы в 2011 году в рамках расследования отмывания денег.

Добавим: Генпрокуратура России уже не раз пыталась наложить арест на имущество Ходорковского за границей, но всегда терпела неудачу.

Инициативу Минюстра прокомментировала для «Полит.ру» адвокат Ирина Бирюкова, эксперт фонда «Общественный вердикт».

«Конечно, такие поправки будут иметь коррупциогенный характер. Однозначно будут! Во-первых, надо внимательно смотреть формулировки в законопроекте – они, как правило, предполагают неоднозначное трактование. Процедура тоже, как я понимаю, не прописана: что значит «арест имущества в случае возможного штрафа»? Какое это будет имущество? И если говорить о том, что предлагается арестовывать имущество по всему миру, то надо отметить, что для ареста имущества вне Российской Федерации недостаточно одного лишь судебного решения суда Российской Федерации.

Если говорить только про Россию, то да, такие решения судом могут выноситься. Но тут возможны манипуляции со стороны правоохранительных органов: если у них есть основания подозревать и если наказание предполагает штраф либо какое-то иное материальное возмещение, то, получается, они однозначно будут арестовывать все счета. И таким образом они будут манипулировать.

То есть, ситуация чревата всяческими коррупциогенными факторами: кто-то с кем-то договорится, кто-то с кем-то не договорится – и будет принято решение об аресте или отказе от ареста имущества. То есть, возникнет поле для манипуляций и – тут даже не о чем говорить – с арестом имущества будут точно так же манипулировать, как это делается с заключением под стражу. Абсолютно так же. И еще один момент. Арестовать имущество всегда очень просто, а вы попробуйте потом его у следственных органов забрать! Сколько у нас было случаев, когда арестованное имущество в принципе потом не находили – оно пропадало и так далее… Очень много было.

Пройдут ли такие поправки? Знаете, у нас сейчас в стране такая ситуация, что это возможно. Тем более, что орган, который вносит этот законопроект, – это Минюст, не какая-то там инициативная группа депутатов. Словом, с учетом политической ситуации, и с учетом того, как сейчас формируются уголовные дела и преследуются граждане на территории Российской Федерации, я бы не могла дать гарантии, что поправки не будут приняты. А если сейчас все идет по пути ухудшения и устрашения граждан, то вполне вероятно, что они как раз и будут приняты», – сказала Ирина Бирюкова.