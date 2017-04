«Коммерсантъ» в статье «Апрель остудил надежды промышленности» пишет, граждане не обеспечивают компаниям спроса для быстрого выхода из кризиса.

«Думская оппозиция не торопится на губернаторские выборы»: кандидаты определены лишь в нескольких регионах.

«Премьерный подсказ»: Дмитрий Медведев рассказал депутатам, как ему работалось в 2016 году.

РБК в статье «Льгота в рост» пишет, зачем правительство поддержит инвестиции в модернизацию.

«"Пересвет" идет на рекорд»: ЦБ согласился выдать на оздоровление банка почти 67 млрд рублей.

«Соседи не вывезут»: Подмосковье расторгнет соглашения о такси с близлежащими областями.

«Известия»: «ЕАЭС вводит пошлины на турецкие продукты». В первую очередь, подчеркивает издание, пострадают поставщики апельсинов.

«Таможенникам стали чаще предлагать взятки»: из-за активизации контрабандистов на российско-белорусской границе в ФТС вдвое выросло количество возбужденных уголовных дел, связанных с коррупцией.

«Центризбирком привлек к работе политтехнологов»: Элла Памфилова обсудила проблемы избирательных кампаний с членами РАПК.

«Газета.ru»: «Хулителя Путина свалил сексуальный скандал». Fox News уволил оскорбившего Путина телеведущего.

«Гаага вступилась за крымских татар»: Суд ООН вынес предварительное решение по иску Украины к России.

«Дали по "Маске"»: лауреатами «Золотой маски» стали Евгения Симонова и Данила Козловский.

The Economist: «Рынки больше обеспокоены политической нестабильностью, чем вторжением автократии» (Markets worry more about political turmoil than encroaching autocracy). Яркий пример тому — реакция на исход референдума в Турции.

«Представление Терезы Мэй о Британии оказалось в центре внимания» (Theresa May’s vision for Britain comes into focus). Осторожная, обязательная и трудолюбивая Тереза Мэй оказалась гораздо более ярким политиком, чем первоначально казалось.

Bloomberg: «Мэй получила поддержку парламента в проведении досрочных выборов» (May Wins Support From Parliament to Hold Early Election). Парламент массово одобрил инициативу британского правительства провести досрочные выборы 8 июня.

«В каком направлении движется французская гонка?» (Which Way Is the French Race Moving?). Специфика нынешней предвыборной кампании во Франции в том, что за несколько дней до выборов все еще невозможно выявить уверенных фаворитов.

The Wall Street Journal: «Лейбористы поддержали досрочные выборы в Британии, о чем они могут пожалеть» (Labour Backs a U.K. Snap Election That It Might Regret). Нижняя палата британского парламента одобрила проведение досрочных выборов в том числе за счет поддержки со стороны лейбористов. Но для них эти выборы, скорее всего, закончатся серьезным поражением.

«Мейнстримные европейские лидеры пробуют новую предвыборную тактику: полное приятие ЕС» (Mainstream European Leaders Try New Election Tactic: Full Embrace of the EU). Кандидаты на руководящие позиции во Франции и Германии начали противопоставлять себя своим конкурентам-евроскептикам, подчеркивая свою приверженность европейскому единству. Это стилистическое переключение получит первое испытание на французских президентских выборах.