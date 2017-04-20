Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
20 апреля 2017, четверг, 11:52
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
20 апреля 2017, 08:19
банковский сектор выборы губернаторов Германия Дмитрий Медведев Тереза Мэй Турция Украина Федеральная таможенная служба Франция экономический кризис
Илья Карпюк

Заголовки утра. 20 апреля

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Апрель остудил надежды промышленности» пишет, граждане не обеспечивают компаниям спроса для быстрого выхода из кризиса.

«Думская оппозиция не торопится на губернаторские выборы»: кандидаты определены лишь в нескольких регионах.

«Премьерный подсказ»: Дмитрий Медведев рассказал депутатам, как ему работалось в 2016 году.

РБК в статье «Льгота в рост» пишет, зачем правительство поддержит инвестиции в модернизацию.

«"Пересвет" идет на рекорд»: ЦБ согласился выдать на оздоровление банка почти 67 млрд рублей.

«Соседи не вывезут»: Подмосковье расторгнет соглашения о такси с близлежащими областями.

«Известия»: «ЕАЭС вводит пошлины на турецкие продукты». В первую очередь, подчеркивает издание, пострадают поставщики апельсинов.

«Таможенникам стали чаще предлагать взятки»: из-за активизации контрабандистов на российско-белорусской границе в ФТС вдвое выросло количество возбужденных уголовных дел, связанных с коррупцией.

«Центризбирком привлек к работе политтехнологов»: Элла Памфилова обсудила проблемы избирательных кампаний с членами РАПК.

«Газета.ru»: «Хулителя Путина свалил сексуальный скандал». Fox News уволил оскорбившего Путина телеведущего.

«Гаага вступилась за крымских татар»: Суд ООН вынес предварительное решение по иску Украины к России.

«Дали по "Маске"»: лауреатами «Золотой маски» стали Евгения Симонова и Данила Козловский.

The Economist: «Рынки больше обеспокоены политической нестабильностью, чем вторжением автократии» (Markets worry more about political turmoil than encroaching autocracy). Яркий пример тому — реакция на исход референдума в Турции.

«Представление Терезы Мэй о Британии оказалось в центре внимания» (Theresa May’s vision for Britain comes into focus). Осторожная, обязательная и трудолюбивая Тереза Мэй оказалась гораздо более ярким политиком, чем первоначально казалось.

Bloomberg: «Мэй получила поддержку парламента в проведении досрочных выборов» (May Wins Support From Parliament to Hold Early Election). Парламент массово одобрил инициативу британского правительства провести досрочные выборы 8 июня.

«В каком направлении движется французская гонка?» (Which Way Is the French Race Moving?). Специфика нынешней предвыборной кампании во Франции в том, что за несколько дней до выборов все еще невозможно выявить уверенных фаворитов.

The Wall Street Journal: «Лейбористы поддержали досрочные выборы в Британии, о чем они могут пожалеть» (Labour Backs a U.K. Snap Election That It Might Regret). Нижняя палата британского парламента одобрила проведение досрочных выборов в том числе за счет поддержки со стороны лейбористов. Но для них эти выборы, скорее всего, закончатся серьезным поражением.

«Мейнстримные европейские лидеры пробуют новую предвыборную тактику: полное приятие ЕС» (Mainstream European Leaders Try New Election Tactic: Full Embrace of the EU). Кандидаты на руководящие позиции во Франции и Германии начали противопоставлять себя своим конкурентам-евроскептикам, подчеркивая свою приверженность европейскому единству. Это стилистическое переключение получит первое испытание на французских президентских выборах.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Авиабаза Шайрат после американского ракетного удара
Половина опрошенных ВЦИОМ россиян поддержала операцию в Сирии
Леонид Михельсон
Михельсон снова возглавил рейтинг богатейших людей России
Старт ракеты космического назначения «Союз-ФГ» с площадки 31 космодрома Байконур
С Байконура успешно стартовала ракета с сокращенным экипажем МКС
Франсуа Фийон. Бельфор, 19 октябрь 2016
Кандидат в президенты Франции заявил о принадлежности Крыма России
Маски химзащиты
Россия представила ОЗХО доказательства постановки химатаки в Идлибе
11:49 У хомячков обнаружили «гены заботы о потомстве»
11:46 Кадыров рассказал о планах выселять из Чечни семьи террористов
11:31 Серена Уильямс объявила о беременности
11:30 Совет Федерации предложил ввести налоговый вычет на турпутевки по России
11:23 Дмитрий Ицкович: Амелин не принадлежит полностью ни одной поэтической школе

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Лебедь
Александр Иванович Лебедь
20 апреля 1950 года родился Александр Лебедь, политик и военачальник.
11:11 Депутат из «Блока Петра Порошенко» обвинил Саакашвили в сотрудничестве с Путиным
11:06 Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон снова возглавил рейтинг богатейших людей России
10:53 С Байконура успешно стартовала ракета с сокращенным экипажем МКС
10:42 Кандидат в президенты Франции заявил о принадлежности Крыма России
10:30 Спецслужбы США начали поиски информатора WikiLeaks в рядах ЦРУ‍
10:22 Половина опрошенных ВЦИОМ россиян поддержала операцию в Сирии
10:20 Энтомолог испытал на себе действие ядовитых гусениц
09:59 CNN узнал о переброске сирийской авиации поближе к российской базе
09:43 Закон о лишении гражданства РФ уточнят из-за противоречий с Конституцией
09:30 Россия представила ОЗХО доказательства постановки химатаки в Идлибе
09:21 На юге Таиланда произошла серия нападений на полицию и военных
09:02 Назвавшего Путина убийцей журналиста уволили с Fox News
08:40 СМИ рассказали о новом полете российских Ту-95 над Аляской
08:25 МИД РФ прокомментировал решение суда ООН по иску Украины
08:10 Путин припомнил Кадырову нападение на часть Росгвардии
07:57 СМИ назвали авторов «плана» по вмешательству РФ в выборы в США
19.04 21:06 Долю РПЦ в банке «Пересвет» снизят почти до нуля после санации
19.04 20:49 Милонов предложил сажать за хранение побуждающей к суициду информации
19.04 20:20 ЦИК Турции отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдума
19.04 20:11 Опубликовано видео задержания брата возможного организатора теракта в Петербурге
19.04 19:49 В Москве задержан брат организатора теракта в метро Петербурга
19.04 19:15 «Татфондбанк» начал готовиться к увольнению персонала
19.04 19:05 Госдума приняла в первом чтении законопроект о «группах смерти»
19.04 18:38 «Комсомолка» рассказала о публикации платных статей о КНДР
19.04 18:26 ГД сочла нормальными действия Поклонской по «Матильде»
19.04 17:53 Жириновский предложил не раскрывать доходы депутатов ради спокойствия россиян
19.04 17:24 Ткачев оценил потери РФ от торгового кризиса с Турцией 1,5 млрд долларов
19.04 17:22 Владимирским студентам показали фильм о Навальном-Гитлере
19.04 16:50 Суд ООН не принял временные меры против России из-за Украины
19.04 16:43 Медведев призвал истреблять ведомственный лоббизм в правительстве
19.04 16:37 Медведев ответил в Госдуме на критику Зюганова
19.04 16:20 Глава РКН призвал невозможным запрет соцсетей для детей
19.04 16:00 В Сирию отправили новый батальон чеченской военной полиции
19.04 15:30 Слоны оказались способными к осознанию собственного тела
19.04 15:27 «Новая газета» получила письмо из «Грозного» с белым порошком
19.04 15:10 ОЗХО подтвердила применение зарина в сирийском Идлибе
19.04 14:51 Алексей Учитель пожаловался на Поклонскую в комитет Госдумы по этике
19.04 14:49 Минобороны опровергло обвинения западных СМИ в занижении потерь в Сирии
19.04 14:33 В ФИФА заявили о трудностях с поисками спонсоров ЧМ-2018
19.04 14:21 После избиения умер соучредитель газеты «Новый Петербург»
19.04 14:12 Во Владимирской области при задержании убиты двое подозреваемых в подготовке терактов
19.04 14:07 Занятия спортом распространяются как инфекция
19.04 13:55 Миронов и Зюганов раскритиковали правительство Медведева
19.04 13:53 Илюмжинов решил переизбираться на пост президента FIDE
19.04 13:37 Медведев назвал Навального «политическим проходимцем»
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.