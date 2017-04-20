РЦОИТ при ЦИКе в преддверии президентских выборов решил провести среди школьников олимпиаду, посвященную этому важному общественно-политическому событию. Отмечается, что олимпиада будет состоять как из тестовых заданий с вариантами ответов, так и из ситуационных задач.

Идея, в принципе, понятная — раз уж обществу хочется, чтобы явка на выборах была выше, то работать нужно не только с действующими, но и с будущими избирателями. Развлекательно-познавательные задания для старших школьников, казалось бы, самое то.

Проблема в том, что после прокатившихся по стране перед митингами 26 марта уроков политинформации мало кто верит, что олимпиада будет просто олимпиадой. Хотя агитировать школьников голосовать за кого-либо и правда глупо.