Депутат Госдумы Игорь Игошин: Поддержка атомного ледокольного флота – это неотъемлемая часть стратегии по развитию наших северных регионов

Возрождение российского атомного ледокольного флота (единственного в мире) важно для бесперебойной работы Северного морского пути и для освоения Арктики. Об этом в ходе представления отчета правительства РФ за 2016 год перед депутатами Государственной думы заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он напомнил, что с этой целью начата разработка атомного ледокола-лидера мощностью 120 МВт, спущен на воду самый мощный в мире головной универсальный атомный ледокол «Арктика» нового поколения.

Игорь Игошин, член комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока:

Освоение Арктики невозможно без широкого использования возможностей, которые предоставляет наш уникальный атомный ледокольный флот. С ростом объема перевозок по Северному морскому пути (а в прошлом году он превысил 6,5 млн тонн и составил 103% от уровня 1987 года), атомфлот должен быть технически готов к выполнению своих задач. Сейчас в Росатомфлоте ведется работа по продлению ресурса реакторных установок атомных ледоколов «Вайгач» и «Таймыр» до 200 тыс. часов. Работы на «Вайгаче» уже завершены, и теперь он сможет проработать до 2022 года. На «Таймыре» окончание работ ожидается в конце этого года. Все это делается, чтобы не допустить простоя Севморпути до запуска в эксплуатацию атомных ледоколов нового поколения – «Арктики», спущенной на воду в июне прошлого года, «Сибири» и «Урала», строительство которых ведется на Балтийском заводе.

Услуги атомного ледокольного флота востребованы при реализации проекта «Ямал СПГ» и вывозе угля из портопункта Чайка. Развитие Севморпути, без которого невозможно представить освоение Арктики, предполагает не только реализацию проектов по добыче полезных ископаемых, но и развитие прилегающих территорий, улучшение ситуации в снабжении отдаленных населенных пунктов, совершенствование транспортной логистики. Поэтому поддержка атомного ледокольного флота – это неотъемлемая часть стратегии по развитию наших северных регионов.