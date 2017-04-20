В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Российские СМИ сообщили о встрече в самых позитивных тонах.

По их данным, глава государства похвалил чеченского лидера за выполнение майских указов президента от 2012 года, оценил уровень образования в республике и особо отметил существенное снижение уровня безработицы в Чечне. Путин также напомнил Кадырову о необходимости дальнейшей борьбы с терроризмом, учитывая нападение на часть Росгвардии. Однако напоминание это было мягким и сопровождалось примечанием самого президента, что вопросы в этой области продолжают решаться.

«Но все-таки проявление (преступности) было. Нападение было на часть Росгвардии, поэтому вопросы не все еще, видимо, решены. Но все они, безусловно, решаются. Я вижу, что решаются они хорошо и делать это, конечно, нужно на базе развития экономики и социальной сферы. То, что Вам удается выполнять указы президента России от 2012 года, – это очень важно», – приводит слова Путина информационное агентство РИА Новости.

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Кадыров также рассказал об улучшении экономического положения республики, отметив рост сельскохозяйственного производства, увеличение внебюджетных инвестиций, рост заработных плат и реализацию программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Информагентства привели и высказывания Кадырова по поводу публикаций в СМИ о преследовании и убийствах жителей Чечни с нетрадиционной ориентацией. По словам главы республики, эти публикации были провокацией и неправдой. Кадыров заверил президента, что факты, о которых писали СМИ, были неподтвержденными, и отметил, что того типа публикации появляются один-два раза в год. Он также опроверг сообщения об угрозах убитым журналистам.

Ситуацию прокомментировал для «Полит.ру» Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру». По его мнению, глава Чечни по-прежнему остается для федерального центра «своим», однако теперь к нему возникло немало вопросов.

«У федеральной власти, у президента Путина есть вопросы к Кадырову. Вокруг Кадырова достаточно много напряженности, и воспринимается он, наверное, уже более противоречиво, чем раньше. Если раньше Кадыров воспринимался однозначно как фактор стабильности в Чечне, как человек, у которого в этом есть эксклюзивная роль, человек, без которого в регионе все рухнет, то сейчас на этот счет возникают вопросы.

Есть данные о заговоре Исы Ямадаева, причем если бы это был один только Иса Ямадаев, то все было бы понятно – у него с Кадыровым старые счеты. Но по сообщениям прессы в этих событиях участвовали и люди из клана Кадырова – по крайней мере, назывались такие имена. Все это уже достаточно серьезно, поэтому, наверное, к Кадырову и возникли вопросы.

Плюс еще непростые отношения Кадырова с федеральными силовиками – это тоже играет здесь немалую роль. Те утечки о нарушении прав человека в Чечне, которые в последнее время происходят нередко, связаны далеко не только с информацией правозащитников. И это тоже важно.

То есть, к Кадырову действительно есть вопросы, но, с другой стороны, у президента с ним особые отношения. Особые отношения у президента в свое время были и с Ахмадом Кадыровым. Так что, можно сказать, эта встреча показала, что несмотря на наличие вопросов, поддержка Рамзана Кадырова центром сохраняется. Отказываться от него не собираются – но, видимо, есть желание ввести его в какие-то более понятные, более приемлемые для федерального центра рамки.

Портреты Владимира Путина и Рамзана Кадыровых в кабинете министра образования ЧР Грозный-информ

Получится это или нет – большой вопрос: все-таки в Чечне сложился очень специфический режим, на трансформацию которого и на особенности которого Центр довольно долго не обращал внимания. Существующее положение дел воспринималось как единственно возможное. И вот теперь возникает вопрос, может ли этот режим обрести вид более приемлемый для Центра, более соответствующий принципу единого правового пространства, к примеру. Ну, по крайней мере, такие попытки будут делаться.

И все же Кадыров все равно остается для этой системы «своим». И пока у него есть поддержка со стороны президента, этот фактор будет работать», – сказал Алексей Макаркин.

Добавим, что после встречи с президентом Разман Кадыров дал эксклюзивное интервью телеканалу RT, где затронул ряд вопросов, обсуждавшихся на встрече. В интервью он, в частности, пообещал, что власти будут выселять из Чечни родственников террористов, если эти родственники станут оказывать террористам помощь.

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«Я имел в виду тех людей, которые помогают, если у них сын или брат, которые встали на путь терроризма, и семья помогает ему финансово убивать нас. Таких людей мы будем выселять. Зачем мы их будем кормить, финансировать, обеспечивать?», – цитирует Кадырова сайт телеканала. По его словам, эти люди являются «соучастниками терроризма».

Кадыров отметил, что в республике приветствуют поступки тех, кто помогает властям задерживать боевиков. Упоминания СМИ о том, что Россия не входит в сотню самых безопасных стран мира, он назвал «придуманной статистикой». «У нас нет терроризма. Я официально заявляю, что у нас в Чечне самый низкий показатель террористической направленности в мире», – добавил он.

Напомним, Рамзан Кадыров возглавляет Чечню десять лет.