СМИ обсуждают рост напряженности в отношениях между Северной Кореей и США. Больше всего авторов занимает вопрос, есть ли риск военного столкновения и как следует расценивать нынешнюю ситуацию.

BBC напоминает последовательность событий. 8 апреля США отправили к Корейскому полуострову группу авианосцев. 11 апреля КНДР заявила, что будет защищаться с помощью «мощного оружия». 15 апреля в Северной Корее прошел большой военный парад, посвященный 105-й годовщине с рождения Ким Ир Сена, с демонстрацией оружия. В тот же день в Южную Корею прибыл вице-президент США Майк Пенс.

16 апреля Северная Корея попыталась провести ракетное испытание, но попытка вышла неудачной. 17 апреля северокорейское руководство заявило о том, что будет еженедельно проводить испытания, а Пенс в ответ на это посоветовал «не испытывать» американского президента Дональда Трампа. 18 апреля выяснилось, что группа американских авианосцев не направлялась к Северной Корее вопреки тому, что ранее сообщили в США, а двигалась в совсем другом направлении.

Официально ситуация объясняется тем, что позднее группа получила распоряжение вернуться на прежний курс – к Австралии, чтобы провести там, как и планировалось, учения. Вероятно, предыдущие сообщения были спланированным ходом, чтобы припугнуть северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын на заводе /YouTube.com

Аналитик BBC рассуждает о перспективах. Пресса разных стран часто представляет сложившуюся ситуацию как взрывоопасную, однако в потенциальном эпицентре взрыва – южнокорейском Сеуле не наблюдается никакого беспокойства. Вопрос в том, кто прав – бьющие тревогу или отрицающие опасность. Некоторые риски, по мнению автора, есть. Во всяком случае нельзя отрицать, что КНДР делает успехи в развитии своей ядерной программы. Однако нанести удар по США Северная Корея по-прежнему пока не может.

Еще один фактор риска – это Трамп в качестве президента США. Его администрация посылает противоречивые сигналы, нуждающиеся в толковании. Так, Пенс заявил, что обамовская «эпоха стратегического терпения» закончилась. Но закончилась ли она на самом деле, судить трудно – вероятно, ее теперь будут просто иначе называть. Предыдущие президенты США рассматривали вариант войны с КНДР, но отвергали его, потому что в таком случае под ударом оказывался союзница США – Южная Корея.

Демонстранты в Южной Корее

Рассматривался и другой вариант – «обезглавить» КНДР, убив Ким Чен Ына. Но и тут были слишком большие риски: в случае неудачной попытки Южная Корея могла бы точно так же оказаться под ударом. Из этих соображений решено было прибегнуть к формуле «стратегического терпения». Но чтобы равновесие сохранялось, считает автор, США должны постоянно напоминать КНДР, что они правда могут ударить. В этом смысле противоречивые распоряжения и общая непредсказуемость американского президента могут быть преимуществом.

Bloomberg пишет, что ситуация изменилась, потому что Трамп подошел к проблеме гораздо более прямолинейно, чем его предшественники, и это, по мнению автора, повышает риск вооруженного столкновения. Прямолинейность оправданна постольку, поскольку КНДР делает успехи в приближении к своей цели – созданию межконтинентальной баллистической ракеты, предназначенной для США. Однако вопрос в том, насколько близка эта цель и, соответственно, насколько оперативно и в каких терминах следует реагировать. Ссылаясь на экспертов, автор отмечает, что военный сценарий крайне нежелателен, и США скорее следует делать ставку на смену политического режима в КНДР.