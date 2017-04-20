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20 апреля 2017, 13:00
литература

Антология современной поэзии России

Презентация "Антологии современной поэзии народов России"
Презентация "Антологии современной поэзии народов России"
Роспечать

18 апреля в Роспечати прошла презентация антологии «Современная литература народов России. Поэзия». В качестве редактора-составителя и руководителя этого проекта выступает поэт Максим Амелин, лауреат Премии Соженицына, «Антибукера» и премии «Поэт» за 2017 год. О проекте рассказал Дмитрий Ицкович, председатель редакционного совета «Полит.ру» и генеральный директор ЗАО «Объединенное гуманитарное издательство», в котором выходит антология.

Презентация "Антологии современной поэзии народов России"
Роспечать

«Антология «Современная литература народов России. Поэзия» – это большой культурный проект, не имеющий аналогов, наверное, не только в России, но в мире. Мы не смогли вспомнить ничего подобного и даже решили заказать экспертизу для проверки: речь идет об антологии на 57 литературных языках и их переводах на русский язык.

Презентация "Антологии современной поэзии народов России"
Роспечать

Кроме того, что это – очень интересное и достойное собрание поэтов, можно сказать, что оно очень неожиданное. Мы даже не рассчитывали на такой результат. Все произведения, включенные в антологию, написаны после 2000 года, и большинство их авторов – ныне здравствующие поэты, и среди них много молодых людей. Эти люди пишут на своих национальных языках – даргинском, нанайском, осетинском и так далее.

Презентация "Антологии современной поэзии народов России"
Роспечать

Каждый литературный язык представлен в антологии справкой, выверенной лингвистами, и по каждому поэту тоже дана справочная информация. То есть, антология представляет собой сочетание обычной поэтической антологии и некоей энциклопедии поэтов и литературных языков народов России.

Презентация "Антологии современной поэзии народов России"
Роспечать

Это – первая книга в ряду подобных антологий; сейчас идет подготовка тома таким же образом представленной детской литературы, потом будет издан том прозы; запланирован также выпуск тома драматургии. Кроме того, к нам обращались с просьбами сделать антологию классики литературы, и это тоже очень интересная задача.

Презентация "Антологии современной поэзии народов России"
Роспечать

Широкая презентация первого тома антологии «Современная литература народов России» состоится на Красной площади в Москве 3 июня, в день открытия Пушкинского фестиваля. И мы очень рассчитываем на то, что антология будет хорошо представлена в регионах: Сергей Нарышкин обратился к Сергею Степашину, главе Российского книжного союза, с просьбой представлять книгу в российских регионах.

Презентация "Антологии современной поэзии народов России"
Роспечать

С одной стороны, это проект государственный: не будучи государственным, он просто не может быть реализован – просто в силу огромного объема административной деятельности, которую нужно проделать. Чтобы собрать антологию, нужно было пройти сложную процедуру выбора. Ее осуществляли наши коллеги – 47 региональных редакционных советов. То есть, был создан федеральный редакционный совет и 47 региональных. Принцип тут был в основном такой: один совет – один язык, но по некоторым редакционным советам прошло несколько языков.

Презентация "Антологии современной поэзии народов России"
Роспечать

С другой стороны, антология – проект общественный. Потому что без общественной инициативы, без энтузиазма, который мы встретили – а он действительно был, люди хотят быть услышанными, хотят быть переведенными, они хотя мериться своим поэтическим талантом – его реализация тоже невозможна. И главный эффект этого проекта – такой социально-инженерный, не только публикация, но и перемешивание разных культур, разных языков, разных людей с очень разными укладами жизни. Там были и христиане, и буддисты, и мусульмане, были жители северных и южных регионов, пестрые, черные, зеленые, оранжевые – какие угодно, 57 очень разных культур. В проекте мы и добивались перемешивания, чтобы на одной площадке встречались разные люди, обменивались чем-то, учились друг у друга.

Вдогонку этому проекту мы запускаем, прежде всего, антологию современной русской поэзии, которую будем предлагать для переводов в том числе и нашим коллегам из регионов на национальные языки. При этом русскую поэзию мы будем собирать, как бы отчуждая собственный выбор: наша задача как продюсеров и издателей состоит не в том, чтобы представить свой вкус, а в том, чтобы представить людей такими, какими они хотят себя видеть. Так что русскую поэзию мы соберем в антологию по выбору основных литературных премий, вручавшихся с 2000 года», – сказал Дмитрий Ицкович.

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