Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
20 апреля 2017, четверг, 11:52
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
20 апреля 2017, 11:28
астрономия планетология происхождение жизни

Экзопланета для жизни

Экзопланета LHS 1140b в представлении художника
Экзопланета LHS 1140b в представлении художника
ESO/spaceengine.org

Новая экзопланета, открытая в окрестности красной карликовой звезды на расстоянии 40 световых лет от нас, может претендовать на титул “лучшего места для жизни вне Солнечной системы”, сообщает пресс-релиз Европейской Южной обсерватории (ESO). Международная группа астрономов, используя приемник HARPS в обсерватории ESO на Ла Силья и другие инструменты, открыла “сверхземлю”, обращающуюся внутри «зоны обитания» вокруг слабой звезды LHS 1140. Эта планета несколько больше и гораздо массивнее Земли; по-видимому, она окружена атмосферой. Кроме того, она является «транзитной», то есть, при наблюдении с Земли проходит по диску материнской звезды, что благоприятствует исследованиям ее атмосферы. Сообщение об этом открытии публикуется в выпуске журнала Nature 20 апреля 2017 г.

Только что обнаруженная сверхземля LHS 1140b находится посредине «зоны обитания» (области в окрестности звезды, внутри которой температура на поверхности планеты допускает существование жидкой воды) слабой красной карликовой звезды LHS 1140 в созвездии Кита. Красные карлики гораздо меньше и холоднее Солнца; поэтому, несмотря на то, что LHS 1140b в десять раз ближе к материнской звезде, чем Земля к Солнцу, она получает от своей звезды примерно вдвое меньше света. Орбита планеты видна с Земли «с ребра» и раз в 25 земных дней мы наблюдаем прохождение планеты по диску материнской звезды.

“Эта экзопланета самая интересная из всех, которые я видел за последнее десятилетие, – говорит руководитель работы Джейсон Дитман (Jason Dittmann) из Гарвардского Смитсонианского астрофизического центра в Кембридже, США (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics). – Трудно представить себе лучший объект для решения одной из самых захватывающих задач науки – поисков жизни вне Земли.”

Условия, создаваемые на новой планете ее материнской звездой, выглядят в высшей степени благоприятными для существования жизни. Звезда LHS 1140 вращается медленнее и испускает меньше высокоэнергетического жесткого излучения, чем другие маломассивныве звезды того же типа. Хотя сейчас планета расположена в зоне, в которой жизнь в известной нам форме может потенциально существовать, оказалась она в этой зоне, по всей вероятности, только примерно через сорок миллионов лет после формирования красного карлика. До входа в «зону обитания» экзопланета могла подвергаться влиянию бурной фазы формирования материнской звезды: в частности, звезда могла сорвать оболочку водяного пара в атмосфере планеты, что могло привести к срыву парникового эффекта (runaway greenhouse effect) наподобие того, как это произошло в атмосфере Венеры.

Для того, чтобы на планете могла существовать жизнь в той форме, которая нам известна, на ее поверхности должна быть жидкая вода, а вокруг нее должна существовать атмосфера. В данном случае большие размеры планеты означают, что ее поверхность в течение миллионов лет могла быть покрыта океаном магмы, который насыщал бы атмосферу водяным паром. И теперь, когда материнская звезда давно уже перешла в спокойное состояние, эти запасы пара вполне могли привести к появлению океанов на поверхности планеты.

Первоначально новая планета была открыта при помощи инструмента MEarth: он зарегистрировал характерные периодические «зубцы» на кривой блеска звезды, с несомненностью свидетельствующие о прохождениях планеты по ее диску. После этого были выполнены наблюдения с приемником ESO HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher), которые подтвердили открытие «сверхземли». Спектрограф HARPS также помог определить период обращения планеты и вычислить ее массу и плотность. Вследствие этих определений стало возможным обнаружение с приемником MEarth и других транзитных явлений, что позволило астрономам со стопроцентной уверенностью утверждать, что экзопланета действительно существует.

По оценке астрономов возраст планеты не менее пяти миллиардов лет. Ее диаметр примерно в 1.4 раза больше земного — почти 18 000 километров. И так как масса планеты при этом примерно в семь раз больше, чем у Земли, а значит, и плотность ее гораздо больше, получается, что новая экзопланета состоит из скальных пород и имеет плотное железное ядро.

Новая сверхземля является, возможно лучшим на сегодня кандидатом для наблюдений ее атмосферы (если она, конечно, там существует). Два европейских члена исследовательской группы: Ксавье Дельфлосс (Xavier Delfosse) и Ксавье Бонфи (Xavier Bonfils) из CNRS и IPAG в Гренобле (Франция), считают: “Возможно, система LHS 1140 окажется более важной для исследования планет в зоне обитания, чем даже Proxima b или TRAPPIST-1. Этот год оказался необыкновенно плодотворным для исследователей экзопланет!”.

Планета Proxima b (eso1629) гораздо ближе к Земле, но, по-видимому, она не проходит по диску своей звезды, а в этих условиях крайне трудно определить, есть ли у нее атмосфера. В отличие от системы TRAPPIST-1 (eso1706), у звезды LHS 1140 не найдено других планет. Считается, что системы из многих планет часто встречаются у красных карликов, поэтому вполне возможно что другие планеты в этой системе пока не открыты просто потому, что они слишком малы.

Наблюдения новой планетной системы вскоре предстоят на Космическом телескопе Хаббла NASA/ESA: будет уточнена доля высокоэнергетического жесткого излучения, достигающего поверхности LHS 1140b. Это позволит более определенно судить о возможности существования там жизни.

В более отдаленном будущем, когда вступят в строй такие телескопы, как Чрезвычайно Большой Телескоп ESO, станут возможными детальные наблюдения атмосфер экзопланет, и тогда LHS 1140b станет одним из первоочередных объектов исследований.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика Анастасия Волочкова «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры Дмитрий Страшнов ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.