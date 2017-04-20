Роспотребнадзор отчитался о своей деятельности в I квартале 2017 года. За январь-март территориальные органы ведомства проверили более 11 тысяч производителей пищевых продуктов, организаций общественного питания и участников торговли пищевыми продуктами, в результате было забраковано более 15 тысяч партий пищевой продукции общим объемом более 324 тонн.

В I квартале составлено более 13 тысяч протоколов об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов превысила 164 миллионов рублей.

В пресс-релизе Роспотребнадзора обращается внимание на то, что больше всего проблем с молочной и рыбной продукцией. Так, наиболее высокий показатель несоответствия по микробиологическим показателям зафиксирован среди рыбной (6,1%), птицеводческой (4,5%) и молочной (4,1%) продукции. При этом фальсифицированными оказалось 7,5% от проверенной молочной продукции и 6,5% от импортной рыбы.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вся фальсифицированная продукция изъята из оборота, по всем фактам ее обнаружения проведены проверки производителей и продавцов, а по их результатам приняты меры, направленные на пресечение противоправных действий.

Однако 7,5% фальсификата — это все равно очень много. Если действительно в среднем каждый 13 товар является подделкой, то во многих магазинах, возможно, настоящих продуктов можно просто не найти. И хотя термин «фальсификат» является достаточно расплывчатым (так, в Челябинске полиция на днях обнаружила цех по производству «фальшивой туалетной бумаги»), понятно, что речь идет либо о подпольном производстве, либо о «черной» бухгалтерии больших предприятий, которым по какой-то причине может быть выгоднее декларировать меньше товара, чем продается.

Роспотребнадзор про это ничего не говорит, но, если верить цифрам, молочная промышленность в России по количеству производимого фальсификата сопоставима с алкогольной — при этом производство спирта уже находится фактически в руках государства, а за производством и оборотом алкогольных напитков ведется контроль с помощью ЕГАИС, а молочная промышленность, в целом, от слишком пристального контроля свободна.

Означает ли такое внимание Роспотребнадзора, что в ближайшее время стоит ждать передела в молочной отрасли, пока непонятно, и наверняка об этом можно будет сказать, только если такая кампания начнется. Но в любом случае люди со своими интересами в этом вопросе (а такие есть и в правительстве, и в парламенте) наверняка следят за развитием событий.