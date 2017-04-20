Новость дня

Составлен рейтинг российских регионов по дороговизне коммунальных платежей для населения. Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) при составлении рейтинга оценивала соотношение расходов на оплату услуг ЖКХ и средних заработков жителей региона.

Самый комфортным для проживания с точки зрения коммунальных тарифов признан Анадырь. В топ-10 городов с наиболее комфортными тарифами ЖКУ вошли также Салехард, Магас, Южно-Сахалинск, Иркутск, Кемерово, Якутск, Магадан, Тюмень и Ханты-Мансийск. Во всех этих региональных центрах доля коммунальных платежей по отношению к зарплате не превышает 7%.

Самым некомфортным для проживания с точки зрения расходов на оплату услуг ЖКХ стал Горно-Алтайск. В самом конце рейтинга также оказались Майкоп, Иваново, Элиста, Саранск, Брянск, Владимир, Кострома, Курган и Смоленск. Хотя тарифы в них являются средними для России, однако из-за невысокой среднемесячной зарплаты в этих регионах доля трат на услуги ЖКХ здесь достигает 12-15%.

Антиновость дня

В середине весны жители многих регионов России остались без электроснабжения из-за обрушившихся снегопадов и ледяных дождей.

В Тамбовской области за сутки выпало от 11 до 27 см осадков, практически вся область покрыта снегом.

Более 9 тысяч жителей Кировской области из-за метели остались без света.

Четвертые сутки остаются без электричества более 500 жилых домов в селах Акшинского района Забайкальского края, где сильным ветром с мокрым снегом оборвало провода и повалило опоры электропередач - в ночь на понедельник здесь выпала месячная норма осадков, сопровождавшаяся сильным ветром. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации.

В нескольких районах Марий Эл из-за сильного ветра и снегопада в ночь на четверг было обесточено 16 населенных пунктов, в которых проживает 14,2 тысячи человек.

В Пензенской области ледяной дождь оставил без электроснабжения более 5 тысяч жителей региона.

Непонятная новость дня

В Ульяновской области сотрудники ГИБДД не дали возможность организованно ехавшим болельщикам из Сызрани вовремя попасть на выездной матч своей команды. ФК «Сызрань 2003» играла в Ульяновске с «Волгой» в рамках первенства России по футболу (зона «Урал-Приволжье»). При этом ехавший на матч из Сызрани клубный автобус с игроками и тренерским штабом несколько раз останавливали для проверки, в итоге дорога из соседнего региона заняла более трех с половиной часов.

Автобусы с сызранскими болельщиками также столкнулись с многочисленными проверками сотрудников ГИБДД, из-за чего часть болельщиков смогла попасть на матч только к концу второго тайма.

Представители ФК «Сызрань-2003» обратились к руководству клуба ФК «Волга», а также руководству Ульяновской области в лице губернатора Сергея Морозова с требованием принять меры к недопущению в будущем подобных ситуаций.

Ассорти

Власти Крыма намерены в текущем году приватизировать знаменитый завод шампанских вин «Новый Свет». На продажу планируется выставить все 100% комплекса, цена которого может составить 2,5-3 млрд рублей. Переговоры с инвесторами уже идут.

Завод шампанских вин «Новый Свет»

По словам зампреда совета министров Крыма, инвесторы, заинтересованные в покупке комплекса, планируют вложить в его развитие не менее 2 млрд рублей.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал указания региональным Минздраву и Министерству труда и социального развития разработать предложения по предоставлению льготных лекарств детям до трех лет.

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Установленный в Ростове около здания местного филиала ВГИКа огромный деревянный «стул кинорежиссера» попал в Книгу рекордов России. Его высота составляет более трех метров при ширине в 180 сантиметров. Рядом со стулом расположены и другие атрибуты кинорежиссера: гигантские кинохлопушка и рупор. Все вместе эти предметы составляют инсталляцию «В мире кино».

Арт-объект уже стал одной из достопримечательностей города, возле него с удовольствием фотографируются не только студенты ВГИКа, но и обычные прохожие, поскольку вход к зданию филиала днем обычно открыт.

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