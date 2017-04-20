Топ новостей 20 апреля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня глава ФСБ объявил об установлении заказчика теракта в метро Петербурга, спикер Совета Федерации предложила дать верхней палате парламента право вето, в США назвали авторов «плана» вмешательства России в президентские выборы.

Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга установлен.

Жительница Киргизии Вазира Азимова, чьих сыновей задержали сотрудники ФСб по подозрению в причастности к теракту в петербургском метро, заявила, что одно из задержаний было постановочным.

В ФСБ показали видос задержания в Москве брата подозреваемого террориста. Его мать утверждает, что видео постановаhttps://t.co/reGaDTRBjB pic.twitter.com/5cpEhZu8Dx — Лентач (@oldLentach) 20 апреля 2017 г.

Валентина Матвиенко на пресс-конференции

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что верхняя палата должна обладать правом вето. По мнению сенатора, это могло бы усилить вес Совфеда. Сейчас члены Совета Федерации могут принять либо отклонить закон, принятый Госдумой. Последний раз Совфед отклонял закон в марте 2016 года, проголосовав против принятых Думой поправок в Налоговый кодекс — в них сенаторы заметили технические несоответствия.

Глава Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Фрадков назвал «фантазиями» статью о якобы подготовленных РИСИ докладах по вмешательству России в американские выборы: «Похоже, что авторы этой затеи не соизмерили в своем конспирологическом сознании существующие реалии с вожделенными фантазиями, чтобы в очередной раз привлечь внимание к уже уходящей из общественного восприятия темы «участия» России в предвыборной кампании в США. Попытка вовлечь РИСИ в качестве соучастника неудачна по своей сути».

Дмитрий Медведев на отдыхе

Главной победой минувшего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал остановку спада в экономике России: «Спад в экономике удалось остановить. Считаю, что это действительно главная победа по итогам 2016 года. Рецессия, которая была неизбежна, — она все-таки была неглубокой и непродолжительной… В четвертом квартале прошлого года действительно началось восстановление экономического роста».

Вот что имел ввиду Медведев, когда сказал, что экономика России начала расти! pic.twitter.com/dH0mvQjZrV — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 20 апреля 2017 г.

Утверждения о массовых задержаниях, пытках и даже убийствах геев в Чечне не подтверждаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Нам неизвестно пока о том, что эти данные в какой-то степени подтверждаются. На вчерашней беседе с президентом глава Чечни Рамзан Кадыров еще раз сказал, что, по мнению руководства республики, эти сообщения являются искажением реальности, являются клеветой».

В сухом остатке: в Чечне все прекрасно, а мелкие недоработки - только из-за этих, кого называть стыдно! pic.twitter.com/vfzxAR6s01 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 20 апреля 2017 г.

Армия России

Глава украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подразделения российской армии, дислоцированные на границе, могут вторгнуться на Украину в течение 2-3 часов: «В случае принятия Москвой политического решения по расширению масштабов вооруженной агрессии против Украины, 1-й и 2-й армейские корпуса будут вести наступательные действия после их перегруппировки и усиления российскими регулярными войсками. Российские подразделения, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение 2-3 часов вторгнуться на территорию нашего государства».

Школьники во время митинга 26 марта 2017 года

Среди учащихся старших классов российских школ планируют проведение интернет-олимпиады, посвященной выборам президента России. Контракт на разработку соответствующих олимпиадных заданий заключил Российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при ЦИК, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок. Уже через месяц ЦИК рассчитывает получить набор из 100 тестовых вопросов с ответами, еще через 10 дней – не менее 1000 ситуационных задач с ответами для электронной версии.

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-04» успешно пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента МКС. На борту находятся российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. Обычно экипажи, летящие на МКС, состоят из трех человек.

Бывший глава правительства Франции, кандидат на пост президента от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон считает, что Россия никогда не отдаст Крым Украине, поэтому такое требование бессмысленно: «Никто не будет спорить, что с исторической, культурной и языковой точек зрения Крым российский. Нет смысла требовать, чтобы Россия покинула Крым, потому что этого никогда не произойдет».