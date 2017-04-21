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21 апреля 2017, 16:14
Вячеслав Володин законотворчество Ирина Яровая Конституция российское гражданство терроризм
Владимир Берлизов, Мария Мстиславская

Борьба с террором в обход Конституции

Ак-47 и штык-нож
Ак-47 и штык-нож

Законопроект о лишении российского гражданства за террористическую деятельность отозван из Госдумы, однако вернется туда после корректировки. По сведениям газеты «Коммерсантъ», в него планируют добавить ранее не прописанную процедуру лишения гражданства и одно положение относительно целей получения гражданства, что, по оценке авторов идеи, поможет разрешить правовую коллизию и избежать противоречия Конституции.

Как напоминает газета, в связи с отсутствием законной процедуры лишения гражданства в настоящее время подобный вопрос может быть решен только указом президента. Депутаты хотят устранить это обстоятельство: кроме того, они предлагают считать причастность к экстремистской и террористической деятельности не основанием для лишения паспорта, а отсутствием цели для его получения. Предполагается, что таким способом и будет устранена правовая коллизия, состоящая в том, что отменить решение о предоставлении гражданства можно только из-за подачи фальшивым документов или сообщения ложных сведений.

Между тем в законе «О гражданстве» уже оговорено, что гражданство не может быть предоставлено участникам терактов или иной экстремистской деятельности.

Законопроект о лишении гражданства за терроризм был внесен в Госдуму лидерами всех четырех парламентских фракций 18 апреля. СМИ отмечали, документ повторял инициативы, в 2016 году устраненные из так называемого «пакета Яровой» – блока «антитеррористических» законопроектов, предложенных этим депутатом. Однако уже 20 апреля к вечеру появилась информация, что карточка законопроекта пропала с сайта Думы. Представители Думы сообщили журналистам, что законопроект отозван.

 
Пустой зал заседаний Госдумы

Эксперты выражают сомнения в том, что даже в обновленном виде, с учетом ожидаемых поправок и дополнений, этот документ станет более конституционным, поскольку основной закон Российской Федерации никак не увязывает вопрос получения гражданства и цели его приобретения. Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился адвокат Владимир Берлизов, управляющий директор Berlizov.Group. По его оценке, эта инициатива действительно антиконституционна и запланированные поправки не изменят этого обстоятельства.

«Вот уже совсем близко 2018 год, в связи с чем нам всем еще предстоит наблюдать множество таких популистских инициатив деятелей нижней платы Парламента Российской Федерации. Совершенно верно отмечено, что Конституция Российской Федерации не различает гражданство по основаниям его приобретения – оно едино, получено ли оно по рождению, или по каким-либо иным основаниям.

Эта норма, закрепленная в первой главе Конституции РФ, является незыблемой, одной из основополагающих, определяющих конституционный строй в РФ, и ее изменение Федеральным Собранием невозможно в принципе – об этом прямо говорится в статье 135 Конституции РФ. Единственный путь, которым можно ее изменить, – это отменить действующую Конституцию и принять новую на Общероссийском референдуме.

 К сожалению, на сегодняшний день нельзя полагаться на профессионализм законотворцев (если б он был, то этой бы инициативы вообще не было), и нет никаких гарантий того, что эта инициатива не материализуется на волне всеобщего единодушия депутатов. Однако это не означает, что такой возможный принятый закон перестанет быть антиконституционным и не сможет быть отменен по решению Конституционного суда. Но это уже будет совсем другая история.

Сама идея этого закона не имеет никакого смысла: она неэффективная, нереализуемая и антиконституционная. Очевидно, что лицо, которое пошло на террористический акт, либо вовлеченное в его организацию, не дорожит своим гражданством. Последствия лишения гражданства не дают и для государства никаких преимуществ, при этом создает большой объем дополнительной бумажной волокиты с апатридами (лиц без гражданства)», – объяснил Владимир Берлизов.

Между тем по сообщению информационного агентства ТАСС, законопроект будет вновь внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента уже 21 апреля, причем одним из его соавторов на сей раз станет председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Этот факт спикер Госдумы сам подтвердил журналистам.

По его словам, подписи под документом наряду с авторами первой редакции (то есть, лидерами всех четырех думских фракций) поставят также первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Ирина Яровая и председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Как пояснил Володин, документ отзывали лишь потому, что хотели повысить его качество.

«Мы его за вчерашний и сегодняшний день доработаем и вечером перевнесем», – приводит информагентство слова спикера.

Володин пояснил, что опасения насчет неконституционности отзыва гражданства сняты, так как в новой версии документа «речь идет о внесении поправок в закон, где предполагается отмена решения о предоставлении гражданства, а не лишение самого гражданства». «Потому что это, действительно, норма конституционная, и наше предложение будет касаться лишь тех, в отношении кого принималось именно решение о предоставлении гражданства», – сказал он.

Согласно его уточнениям, речь идет в основном о тех, кто имел гражданство других стран, а потом получил российское. «Отмена этого решения будет предметом как раз тех поправок, которые мы вносим» – резюмировал Володин.

Между тем по мнению бывшего судьи Конституционного суда Тамары Морщаковой, норма о лишении гражданства за терроризм «не может быть узаконена, потому что она полностью противоречит Конституции». Ссылаясь на статью 6 Конституции, она отметила, что гражданин России «не может быть лишен своего гражданства», и это гражданство «является единым и равным вне зависимости от оснований его приобретения».

 
Владимир Путин на Алтае

Тему лишение российского гражданства затронул и президент России Владимир Путин. В ходе интервью телеканалу «Мир 24» он не исключил, что такая мера может стать одним из методов борьбы с терроризмом. Именно там он указал на возможность разрешения правовой коллизии, о которой говорили депутаты.

«В соответствии с российской Конституцией мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и, я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время», – цитирует его слова газета «Коммерсантъ».

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