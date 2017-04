О том, как Вячеслав Володин чуть не стал преемником Владимира Путина, «Коммерсантъ» пишет в статье «Гром победы раздавался».

«Артхаус вернется в нулевые»: пошлины на прокат могут вырасти не для всех зарубежных фильмов.

«Минфин готовится к экономному росту»: на коллегии ведомства простились с кризисом.

РБК в статье «Пять шагов для ускорения» пишет о методах развития экономики, которые будут использовать в Минфине.

«Отмывай, но проверяй»: Росфинмониторинг согласовал новый подход к борьбе со схемой легализации доходов через суды.

Заинтересуют ли россиян мини-фермы для квартир, написано в статье «Каждый в доме агроном».

«Известия»: «Бензин в регионах подорожал до 50 рублей». Самые высокие цены на топливо сложились в Якутии, на Чукотке и на юге России.

«Минюст США собирает документы для ареста Ассанжа»: ведомство намерено предъявить основателю WikiLeaks официальные обвинения.

«Глава Европарламента назвал возможной отмену Brexit»: по мнению Антонио Таяни, все зависит от решения британских избирателей.

«Газета.ru»: «Предвыборный теракт в Париже». Запрещенная в РФ ИГ уже взяло ответственность за теракт во французской столице.

«Минфин не оценил предложения премьера»: приватизация может приносить в бюджет по 400 млрд рублей в год.

«Весна слезам поверит»: прогноз погоды в Москве на выходные и следующую неделю, с 24 по 30 апреля.

The Economist: «Северная Корея. Что делать с самым опасным режимом в мире» (North Korea. How to deal with the world’s most dangerous regime). Автор считает, что взаимодействие с КНДР — это самая сложная задача американского президента Дональда Трампа.

«Британия отправляется на избирательные участки: Почему выборы дают надежду на лучший Brexit» (Britain goes to the polls: Why an election offers the chance of a better Brexit). Премьер-министр Британии Тереза Мэй рассчитывает на победу на выборах с подавляющим числом голосов.

Bloomberg: «Макрона атакуют французские соперники, он лидирует в финальных рейтингах» (Macron Attacked by French Rivals as He Leads in Final Polls). Предвыборные опросы за три дня до голосования показывают, что кандидат в президенты Франции центрист Эммануэль Макрон закрепляется на вершине рейтинга.

«Отслеживая новейшие данные — за три дня до» (Tracking the Latest Data — with Three Days to Go). Обновляемый репортаж Bloomberg по предвыборным динамикам во Франции.

The Wall Street Journal: «Производственный упадок подогревает политические крайности во Франции» (Industrial Decline Fuels French Political Extremes). Популярность ультраправого кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен выше всего в индустриальных городах, где закрыли фабрики.

«ОПЕК собирается продлить сделку по сокращению объемов добычи, по словам саудовского министра энергетики» (OPEC to Extend Production Cut Deal, Says Saudi Energy Minister). Велика вероятность, что страны ОПЕК продлят действие соглашения по сокращению объемов нефтедобычи на вторую половину 2017 года.