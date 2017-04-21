Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не собираются доискиваться до источников информации о том, что Вячеслав Володин является преемником Владимира Путина, хотя об этом и было написано в официальном письме сенатора и главы Союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича.

Так что если Володин действительно оказался «под ударом» из-за старого конфликта Клинцевича и председателя организации «Инвалиды войны» Андрея Чепурного, то Кремль показательно придерживается нейтралитета.

Однако кейс интересный: вроде бы никто не сомневается в том, что именно Путин будет выдвигаться в президенты, но официально об этом не объявлялось и это создает неопределенность, которой уже пользуются в административной борьбе. Казалось бы, кому это нужно?