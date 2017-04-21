Химзавод в Ивановской области. Новые аргументы против

Бывший начальник отдела инвестиций в правительстве Ивановской области, бывший директор Департамента специальных программ и проектов территориального развития Министерства регионального развития РФ, директор Института актуальной экономики Никита Исаев критически оценил проект строительства комбината синтетического волокна в промышленном кластере Ивановской области. Об том сообщает «Росбалт».

Комбинат синтетического волокна, которое может использоваться в производстве полиэстера, по задумке должен стать центром целого кластера в Ивановской области, т.е. теоретически проект соответствует Стратегии развития легкой промышленности до 2025 года, разработанной в Министерстве торговли и промышленности, однако «удивительно, как этот проект в Иваново противоречит этой самой Стратегии», указывает Исаев.

Авторы проекта «забыли только одну «маленькую» деталь – из чего и для кого будут производиться полиэфирные волокна». И если проблему с сырьем «якобы решили», предложив импортировать его из Южной Кореи, то «проблемы сбыта даже замаскировать не потрудились».

Предполагается, что комбинат будет выпускать 175 тысяч тонн волокна ежегодно – при том, что объем всего рынка импортного волокна оценивается в 155 тысяч тонн. Т.е. «наш объект, похоже, не только покроет всю потребность отечественной легкой промышленности в синтетике, попутно выдавив с рынка всю импортную продукцию, но еще и останется про запас», пишет Исаев. При этом импорт сырья для комбината ощутимо скажется на ценообразовании, потому нет гарантий, что продукцию предприятия будут покупать.

«По логике Минпромторга основная надежда – на госзакупки, которые в Стратегии развития легкой промышленности идут красной линией. Вот только беда в том, что пользы для экономики от госзакупок – ноль <…> Дополнительные расходы в любом случае лягут на федеральный бюджет или в виде субсидий, или в виде недополученной прибыли», – подчеркивает автор статьи.

В итоге комбинат в Ивановской области превратится в «круговорот государственных денег… и ладно бы он оставался внутри государства». Генеральным подрядчиком строительства комбината выбрана компания из Чехии, поставщик оборудования – компания из Германии, поставщики сырья – из Южной Кореи. В итоге «эти 25 млрдрублей не оставят значимого следа в экономике Ивановской области, не говоря уже о том, что для страны эффект сомнителен», а «а мы получаем завод в чистом поле, не обеспеченный доступным сырьем и с сомнительными перспективами сбыта продукции».

Никита Исаев резюмирует: «Если мы хотим, чтобы легкая промышленность занимала достойное место в нашей экономике, и давала стабильный доход, то нужна актуальная стратегия, учитывающая последние кризисные явления, предусматривающая комплексное развитие производства полного цикла от бочки с нефтью до готовой куртки и максимальное вовлечение отечественных подрядчиков. <…> Иначе мы так и будем плодить неэффективные расходы, которые могли бы быть перенаправлены как на социальное обеспечение граждан, так и на реальное развитие бизнеса».

Комбинат синтетического волокна в Ивановской области планируется построить к 2020 году. Проект получил одобрение ВЭБа, который, как пишет «Коммерсантъ», уже выдал кредит на строительство в размере 20,4 млрд рублей. Основным частным инвестором завода считается Алексей Голубович, известный еще по делу ЮКОСа. Кредит на строительство получит компания «Ивановский полиэфирный комплекс». Строительство должно начаться уже этим летом.