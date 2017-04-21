Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко встретился с членами попечительского совета и членами совета директоров недавно созданного Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Предполагается, что теперь именно эта организация станет основным think tank для АП.

Участники встречи рассказали «Коммерсанту», что Сергею Кириенко был предложен проект региональных форумов, на которых будет обсуждаться стратегия политического, социального и экономического развития страны. По итогам этих форумов должна появиться новая «Стратегия 2030».

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О регистрации ЭИСИ, напомним, стало известно 10 апреля. Совет директоров института возглавляет декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов. Председателем попечительского совета (ПС) организации стал глава высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. Также в ПС вошли, например, сенатор Алексей Александров, президент РАСО Станислав Наумов.

По информации прессы, в ИЭСИ сразу было выделено два направления — по региональной политике и по работе с экспертным сообществом. Первым занимается политтехнолог Андрей Колядин, возглавлявший департамент региональной политики в УВП при Владиславе Суркове.

Андрей Колядин Владимир Андреев © URA.RU

О том, что ЭИСИ получит особый статус при новом руководстве АП, было известно заранее, но чтобы как-то его обозначить, судя по всему, и потребовалось присутствие Сергея Кириенко на собрании членов попечительского совета и совета директоров ЭИСИ.

Напомним, что при предыдущем первом замглавы АП, Вячеславе Володине, экспертным обеспечением работы внутриполитического блока Кремля занимался «Институт социально-экономических и политических исследований» под руководством Дмитрия Бадовского.

Представленный Сергею Кириенко проект по проведению региональных форумов под названием «Стратегия 2030» предполагает, что в регионах будет организовано широкое «обсуждение, дискуссии среди экспертов, публичных деятелей, лидеров общественного мнения, журналистов, блогеров» о политическом, социальном и экономическом развитии страны. Эти дискуссии станут базой для анализа, которая позволит ЭИСИ подготовить ту самую «Стратегию 2030».

Ожидается, что первый подобный форум пройдет в Калининграде уже в конце апреля. «Эта работа позволит сформировать образ России в нашей стране и в мире, а также сделать прогноз о будущем России», — говорит один из участников встречи. По словам другого участника, «Сергей Кириенко отнесся к идее благожелательно».

Кроме того, обсуждались и основные направления работы института. Так, было решено, что ЭИСИ будет готовить экспертные доклады на самые разные темы. Один из таких докладов был представлен на встрече — политолог Глеб Кузнецов рассказал об угрозах популизма. Направляться доклады будут не только в АП, в руководстве этого ведомства скорее заинтересованы, чтобы институт был максимально независим, а производимый им продукт вызывал широкую общественную дискуссию».

Со своей стороны Сергей Кириенко, как пишет «Коммерсантъ», рассказал участникам встречи, что задачи ЭИСИ не ограничиваются мартом 2018 года, когда состоятся президентские выборы, а рассчитана на более длительную перспективу и «выработку стратегий».