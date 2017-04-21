Лекция Бориса Колоницкого о культе вождя народа. Фоторепортаж

14 апреля в Библиотеке-читальне имени Ивана Тургенева в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла лекций выступил специалист по российской истории начала XX века, доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Иванович Колоницкий. Тема его лекции «Антимонархическая революция 1917 года и зарождение культа вождя народа».

Читайте статью Максима Руссо «Первый "вождь народа"» и смотрите фоторепортаж Наташи Четвериковой.

Недавно вышла в свет книга Бориса Колоницкого «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа». Интерес к фигуре Керенского у историка вызвало чтение газет 1917 года и поразивший его стиль публиковавшихся тогда обращений к главе Временного правительства.

Восхвалений в адрес главы правительства, изложенных столь высоким слогом, читатель скорее ожидает от газет 1937, а не 1917 года. Изучая различные источники, Борис Колоницкий попытался реконструировать различные образы вождя – приемы описания политического лидера.

Изучая различные источники, Борис Колоницкий попытался реконструировать различные образы вождя – приемы описания политического лидера.

Среди этих источников были и речи самого Керенского, описания его выступлений современниками, пропагандистские и информационные материалы той эпохи, резолюции, петиции и коллективные письма, а также визуальные материалы.

Замечательной иллюстрацией возникновения культа вождя оказываются биографии Керенского, которых в 1917 году было не менее десяти. Они поразительно напоминают популярные биографии Ленина, издававшиеся в советское время.

Авторы биографий Ленина, конечно, не списывали свои книги с биографий Керенского. Скорее, эти тексты восходят к одному образцу – народнической традиции прославления революционера-герой, своеобразной народнической агиографии.

Интересную статью написал в мае 1917 года Александр Богданов. Богданов предсказывал, что та партия, которая в итоге победит в борьбе, неминуемо передаст свой характер новому государству, которое также окажется вождистским, авторитарным государством. Керенский в этой статье не упоминается, но как раз в мае 1917 года вокруг Керенского складывался культ вождя.

Сам Керенский активно использовал и усиливал свой образ министра-демократа, подчеркивая свой демократизм не только поступками, но и своим костюмом и поведением. Керенский очень часто появлялся в толпе, среди солдат и матрос, пожимал руки (иногда несколько часов подряд).

Помимо Керенского и позже – возглавлявшего большевиков Ленина в 1917 году были и другие претенденты на роль лидера, окруженного культом. Огромной популярностью, например, пользовался в некоторых слоях общества Михаил Родзянко – лидер октябристов и председатель Государственной думы («вождь свободы», «гений свободной России» – уже скоро этими же словами будут называть Керенского).

После октября 1917 года в общественном сознании начинает складываться принципиально иной, ярко отрицательный образ Керенского, который становится каноническим в советскую эпоху. Председатель Временного правительства предстает карикатурным псевдо-Бонапартом, не способным ни на что серьезное.

Существует знаменитая легенда о том, что Керенский якобы покинул Зимний дворец 25 октября, переодевшись в платье медсестры. По словам Бориса Колоницкого, впервые эта история была изложена в газете «Гроза» – единственном черносотенном издании, пережившем февраль 1917 года. Это издание настолько ненавидело Керенского, что приветствовало захват власти большевиками.

Следующая лекция в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла состоится в понедельник, 24 апреля. Экономист Максим Буев расскажет, как сделать нашу экономику неуязвимой для санкций.