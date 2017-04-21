Глава Службы внешней разведки и постоянный член Совета безопасности Сергей Нарышкин заявил, что СБ вряд ли будет рассматривать обращение главы КПРФ Геннадия Зюганова с требованием проверки законопроекта о захоронении Владимира Ленина. По мнению Нарышкина, идея захоронения тела вождя революции нуждается во внимательной оценке и должна быть продумана. «Я думаю, что нужно подумать внимательно. Нужно еще раз оценить реакцию тех или иных частей нашего общества», — сказал глава СВР.

Нарышкин, напомним, с 2012 года возглавляет Российское историческое общество, так что в вопросе о перезахоронении Владимира Ленина он явно неофитом не является — эта тема обсуждается десятилетиями, в том числе и среди историков, вряд ли могло так получиться, что Нарышкин не знает об аргументах «за» и «против».

Напомним, в Совбез обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который решил таким образом обратить внимание руководства страны на внесенный на рассмотрение парламентарна законопроект, который позволяет убрать из Мавзолея тело Владимира Ленина. Зюганов заявил, что законопроект является крупнейшей провокацией против российской государственности и попросил членов Совбеза рассмотреть его обращение и дать официальный ответ.

Г.Зюганов у мавзолея В.И.Ленина

Поправки в закон «О погребении и похоронном деле» были внесены на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами от фракций ЛДПР и «Единой России» 20 апреля. «Единороссы», правда, позже свои подписи отозвали. В законопроекте прописано, что «перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина)». В тексте документа отмечается, что «порядок, сроки и место перезахоронения останков определяются правительством с учетом предложений межведомственной комиссии».

Если о настороженном отношении руководства «Единой России» к идее захоронения Ленина можно судить лишь по тому, что рядовые члены фракции отозвали свои подписи, то отношение КПРФ к законопроекту, естественно, оказалось однозначным. Помимо Зюганова документ раскритиковали, кажется, все, до кого удалось дозвониться журналистам. Зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что инициатива предпринята с целью «внести раздрай в общество». «Кто-то этим [дестабилизацией] питается, как вурдалаки. Они питаются тем, что люди ссорятся, тем, что они раздражены, идут друг на друга», — сказал депутат.

Интересно, что совсем недавно на эту тему в очередной раз высказалась Русская православная церковь. В начале апреля глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал убрать тело Ленина из мавзолея. Иларион, который известен своим негативным отношениям к коммунистическому режиму, пояснил в эфире канала «Россия 24», что во время Октябрьской революции «были жертвы, а были палачи». «Именами палачей нельзя называть улицы и площади, имена террористов и революционеров не должны увековечиваться (...), мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение», — заявил он. Иларион уверен, что с решением о захоронении тела Ленина в России «опоздали уже на четверть века»: «Вот когда памятник Дзержинскому с площади Дзержинского убирали, вот тогда же надо было и вынести тело Ленина из мавзолея».

Демонтаж памятника Ф.Дзержинскому на Лубянке

В тоже время представитель Московского патриархата подчеркнул, что «нужно дождаться того момента, когда вокруг этого вопроса в обществе будет согласие».

В 2016 году, напомним, на вопрос о возможности захоронения тела Ленина на форуме ОНФ отвечал Владимир Путин. Президент считает, что к этому вопросу нужно подходить аккуратно. «Что касается перезахоронений и других вопросов подобного рода, вы знаете, мне кажется, нужно к этому подходить очень аккуратно, чтобы не предпринимать никаких шагов, которые разделяли бы наше общество. Нужно, наоборот, его сплачивать. Вот это самое главное», — сказал Путин.