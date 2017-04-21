«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) попытается более активно освещать собственную борьбу с коррупцией, чтобы попытаться перехватить тему у Алексея Навального. Сделать это будет сложно по целому ряду причин, но руководство ОНФ это не смущает.

О том, что лидеры ОНФ начнут активно привлекать внимание к своей борьбе с коррупцией, в четверг написала «Газета.ru». Близкий к руководству ОНФ источник издания объяснил, что «фронт» будет призывать активных граждан к борьбе с коррупцией в рамках его структуры, а также расширять разъяснительную работу. Руководство ОНФ хочет, чтобы их региональные руководители активнее выступали в СМИ по данной теме, рассказывая о своей деятельности и призывая к работе новых активистов. «Мы также подумаем над новыми обучающими мероприятиями по этой теме. Чтобы работа велась профессиональнее», — заявил собеседник «Газеты.Ru».

Первый день работы Всероссийского форума-выставки "Госзаказ – За честные закупки" ОНФ

Интересно, что в руководстве «фронта», во всяком случае на словах, не выступают против антикоррупционных митингов, однако ставят перед собой цель, чтобы люди не выходили на улицы, а пользовались реальными инструментами, с помощью которых бороться с коррупцией можно эффективнее. «Эта работа ведется всегда, но не всегда активно освещается в СМИ, так как нередко эти вопросы не терпят публичности», — объяснил собеседник «Газеты.Ru». В качестве примера приводятся ситуации, когда раскрытие личности тех, кто сообщает о коррупции, позволяет начать против них кампанию в региональных СМИ.

И тем не менее, в ОНФ будут пытаться делать так, чтобы об их кампании по борьбе со взятками узнало как можно больше россиян. «Главным нашим преимуществом является возможность прямого контакта с журналистами и активистами и такая же прямая связь с администрацией президента и нашим лидером Владимиром Путиным», — уверены в ОНФ.

Очередная попытка ОНФ сделать свою деятельность по борьбе с коррупцией более публичной и популярной, судя по всему, может стать частью реакции Кремля на антикоррупционные митинги, которые прошли во многих городах страны 26 марта. Очевидно, что расследования Навального освещаются более ярко и они интересны большему количеству граждан — хотя у оппозиционного политика нет доступа к федеральному телевидению и многим другим крупным СМИ, так что главным каналом распространения информации для него является интернет.

Антикоррупционный митинг в Краснодаре 26 марта 2017 Николай Хижняк / Югополис

Напомним, борьба со слишком дорогими госзакупками была одним из первых главных приоритетов деятельности ОНФ — этим направлением как раз занимался Навальный до того, как начал расследовать коррупционные схемы, в которые, как он утверждает, вовлечены руководители государства и крупнейших госкорпораций. Борьба ОНФ за чистоту госзакупок получала хорошую медийную поддержку — например, «фронтовики» регулярно публиковали рейтинг затрат региональных властей на служебный транспорт.

Но после думских выборов антикоррупционная деятельность ОНФ стала менее заметной. На прошедшем в Петербурге «медиафоруме» даже утверждалось, что чиновники перестали делать показательно дорогостоящие закупки. По словам нынешнего руководителя проекта «фронта» «За честные закупки» Анастасии Муталенко, предметы роскоши практически исчезли из заявок чиновников, в том числе и благодаря поправкам в законодательство, инициированным активистами ОНФ. «Икорницы за 30 тысяч рублей практически исчезли. Согласно мониторингу, который мы провели в начале года, руководство всех 85 субъектов страны прислушалось к мнению активистов», — заявила она.

Александр Бречалов и Анастасия Муталенко на медиафоруме "Правда и справедливость" ОНФ

Более того, в руководстве ОНФ считают, что именно «фронт» причастен к некоторым уголовным делам против губернаторов, которые возбуждены в последнее время.

Ранее, напомним, в прессе писали о спорах, которые разворачиваются вокруг ОНФ в контексте предстоящей президентской кампании. Пока Владимир Путин даже не сказал однозначно, выдвинет он свою кандидатуру или нет, так что тем более неизвестно, пойдет ли он на выборы от «Единой России» или будет скорее опираться на структуру ОНФ.