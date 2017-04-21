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21 апреля 2017, 13:25
Верховный суд Минюст религиоведение религия
Ольга Зайцева

Устранение «Свидетелей»

Материалы по делу "Свидетелей Иеговы" на судебном процессе в Верховном суде
Материалы по делу "Свидетелей Иеговы" на судебном процессе в Верховном суде
Из фоторепортажа "Свидетелей Иеговы"

Верховный суд России 20 апреля вынес решение о ликвидации религиозной организации «Свидетели Иеговы». Ее деятельность в стране запрещена, имущество передано государству.

Такое решение суд принял, посчитав, что Управленческий центр «Свидетелей» осуществляет экстремистскую деятельность. Это означает ликвидацию всех отделений организации в России.

«Свидетели Иеговы» являются международной религиозной организацией, действующей в десятках стран. До 1931 года организация носила название «Исследователи Библии». Вероучение «Свидетелей» имеет много общего с христианством, но есть и существенные различия. Некоторые российские религиоведы относят «Свидетелей» к сектам. В России, по официальным данным, насчитывается около 175 тысяч активно верующих «Свидетелей».

 
Молельный дом Свидетелей Иеговы в Южно-Сахалинске. 2014
Sahalinets / Wikimedia Commons

В различных странах в разное время их положение было различным. Например, в нацисткой Германии «Свидетели» были запрещены – этот запрет действовал с 1933 по 1945 годы. Как напомнил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, «Свидетели Иеговы» отказывались признавать Гитлера фюрером, произносить нацистское приветствие, служить в нацистской армии и участвовать в производстве вооружений. Именно отказ от несения воинской повинности (вероучение «Свидетелей» запрещает участие в любых боевых действиях) и стал основной причиной преследований в Германии при Гитлере.

Всего в нацистских концлагерях побывало около 11200 сторонников «Свидетелей», из них 270 было расстреляно, еще 1220 умерло от других причин. Это о них директор исследовательского института при Американском мемориальном музее геноцида Майкл Баренбаум писал: «Это единственные люди, которых преследовали не за то, что они делали (или кем они были), а за то, что они не делали.»

 
Пометка заключённых свидетелей Иеговы в концентрационных лагерях
Coreyjo / Wikimedia Commons / Public domain

В России давление на организацию оказывалось уже некоторое время, но поначалу речь шла лишь о региональных ее отделениях. Верховный суд России уже признавал законными решения о ликвидации территориальных отделений «Свидетелей Иеговы» в Орле, Старом Осколе и Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре, Биробиджане и других городах. Местные отделения организации неоднократно привлекались к административной ответственности за распространение экстремистских материалов.

15 марта 2017 года Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации Управленческого центра и местных религиозных организаций «Свидетелей». Деятельность организации тогда была приостановлена до решения суда. Вынесенное же 20 апреля Верховным судом решение предполагает, что организация вообще прекратит существование в России.

Пользователи социальных сетей обсуждают случившееся. Мнения типа «Давно пора было», «Лучше поздно, чем никогда» встречаются сравнительно редко и главным образом у пользователей, которые не имеют представления о «Свидетелях» и вообще религиозных организациях России. Более сведущие в вопросе пользователи относятся к происшедшему критически.

«Верховный суд РФ все таки ликвидировал Управленческий центр "Свидетелей Иеговы" и постановил конфисковать все имущество и немедленно прекратить деятельность "Свидетелей Иеговы". Остается недоумения и вопросы:

Зачем было так долго рассматривать это дело, если решили ликвидировать общины верующих также, как и в советское время. 

Судей не заботит то, насколько пострадает из-за этого репутация суда и репутация России. Дело в том, что теперь есть подробное изложение заседаний и прений сторон, из которых видно отсутствие правовых аргументов Минюста РФ.

Главное о чем говорили представители Минюста РФ: их надо запретить потому что они "Свидетели Иеговы".

 
"Свидетели Иеговы" в Верховном суде, апрель 2017
Из фоторепортажа "Свидетелей Иеговы"
 

Молодежь и люди старшего поколения, пережившие еще сталинские депортации - остались иеговистами (как бы это ни звучало в глазах общества), на них смотрели судьи и Минюст. И думали, что поступают хорошо, делая из них преступников.

Деятельность общин иеговистов и их самих будет запрещена теперь полностью день факто, так как легко доказать, что все они связаны между собой и с запрещенным центром, а Закон Яровой позволяет штрафовать всех, кто проповедует на квартирах. А они будут собираться по домам, как и в советское время.

Российская глава религиозной свободы, открытая в 1990 году еще горбачевским законом, сегодня закрыта окончательно. Россия вернулась к преследованиям верующих, таким же целенаправленным и осознанным, как и в эпоху СССР. 

Только зачем теперь сажать за веру российских граждан и запрещать проповедь своим же гражданам, непонятно. 

Никакого светлого будущего уже никто не обещает», – так прокомментировал решение Верховного суда России Роман Лункин, ведущий научный сотрудник в Институт Европы РАН, президент Гильдии экспертов по религии и прав на своей странице в Facebook.

Позже, отвечая на вопросы читателей своей страницы, он добавил: «В целом по-обывательски естественно для многих боятся того, чего не знаешь. А у нас с советского времени запугивали сектантами, поэтому я таких людей не осуждаю. Но, конечно, люди образованные и сами верующие разных конфессий должны осознавать опасность происходящего.»

 
Свидетели Иеговы в зале Верховного суда, апрель 2017
Из фоторепортажа "Свидетелей Иеговы"

«И не будьте наивны. «Свидетелями Иеговы» дело не ограничится», – приходит к такому же пессимистичному выводу Андрей Десницкий, российский библеист, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела истории и культуры Древнего Востока Института востоковедения РАН. «Пятиэтажки, "Свидетели", геи, лишение гражданства... "Нечего прикрываться бумажками"!  Например, Конституцией. Похоже, уже не прикрываются в этих вроде бы не самых главных историях. И когда мы привыкнем, что она – бумажка  которой нечего прикрываться, пойдут вбросы пожирнее», – заключает он.

Мнение по вопросу высказал и Александр Верховский, руководитель Информационно-аналитического центра «СОВА». «Верховный суд совершил самый масштабный и чуть ли не наиболее прозрачный акт злоупотребления антиэкстремизмом. Судя по ходу суда, совершил явно по заказу. Что-то теперь будут с этим делать заказчики... И как это повлияет на всех остальных...», – размышляет он.

Верховский также приводит ссылку на публикацию Информационно-аналитического центра «СОВА» по этому поводу, сделанную на сайте центра в разделе «Неправомерный антиэкстремизм». В публикации высказана позиция руководства центра и, в частности, отмечается, что решение Верховного суда чревато опасными последствиями для более чем ста тысяч россиян, являющихся последователями «Свидетелей».

«С нашей точки зрения, ликвидация организаций «Свидетелей Иеговы» за экстремизм (отдельные организации запрещали в России и ранее; так, только в 2016 году было запрещено пять местных общин в разных городах), преследование членов их общин и запреты текстов не имеют законных оснований и являются ярким проявлением религиозной дискриминации. В России количество последователей Свидетелей Иеговы превышает сто тысяч. Запрет головной организации «Свидетелей Иеговы» в России и ее структурных подразделений ставит каждого из них под угрозу уголовного преследования за веру», – подчеркивается в материале.

Решение Верховного суда еще не вступило в силу: у «Свидетелей» есть 30 суток на его обжалование. Представитель Управленческого центра заявил, что «Свидетели Иеговы» будут подавать на апелляцию, а в случае нужды готовы обратиться и Европейский суд по правам человека.

Об опасности, связанной с возможным преследованием за «экстремизм» тех, кто будет продолжать исповедовать взгляды, которые привели его в ныне запрещенную организацию, говорят не только эксперты, но и родственники последователей вероучения, и даже сторонние граждане.

«Иеговисты перестают существовать, как юридическое лицо? Надеюсь, простых верующих никто за их личную веру преследовать не будет. Тем более что по закону они вполне могут существовать на местах в статусе "религиозных групп"», – выражает надежду пользователь Михаил Неверов из Петропавловска-Камчатского.

Другие пользователи настроены более пессимистично.

«Это был очень страшный момент. Я находилась в зале суда. Для нас это – начало великой трагедии. 170.000 верующих одним решением суда лишены возможности исповедовать свою религию, собираться вместе и молиться, 170.000 семей [родных] «Свидетелей Иеговы» теперь обречены жить в страхе за своих близких. Ведь близкие наши не перестанут исповедовать религию, не перестанут проповедовать свое учение, а это теперь будет уголовно наказуемо, это экстремизм!

Даже сами «Свидетели Иеговы» не в таком ужасе и смятении после этого решения суда, как мы, их родственники. Верующие рассматривают это как гонения, которые они считают пророческими. Они сейчас верят в то, что живут в последние дни, как написано в Библии, верит в пророчество, что их будут гнать. А мы, родственники, в ужасе, в страхе и смятении! Мы думаем лишь о том, как защитить, спасти наших близких! Теперь наши близкие в опасности», – пишет пользователь Юлия Дьякова из Москвы.

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