«Росэнергоатом» признан самой инновационной компанией среди предприятий энергетической отрасли России

АО «Концерн «Росэнергоатом» вошел в число самых инновационных компаний страны по версии национальной Премии «IT-ЛИДЕР»*, а также стал самой инновационной компанией среди предприятий энергетической отрасли России по итогам 2016 года.

XV Церемония награждения ежегодной национальной Премии «IT-ЛИДЕР» прошла в Москве 20 апреля 2017 г. в формате закрытого клуба для руководителей и топ-менеджеров крупнейших организаций. Об этом сообщил департамент информации и общественных связей АО «Концерн Росэнергоатом».

Победителей в 20 основных номинациях определил итог он-лайн голосования, в котором за месяц приняло участие более 15 000 человек. Лауреатами премии стали компании и CIO, которые вышли на новый уровень эффективности благодаря наиболее инновационным ИТ-проектам. В их числе – Концерн «Росэнергоатом», награжденный за активное повышение своей эффективности и уникальные ИТ-проекты, реализованные в 2016 г.

Комментируя столь значимую победу, директор Департамента управления ИТ-проектами и интеграцией Концерна «Росэнергоатом» Олег Шальнов отметил: «Благодаря проектам внедрения централизованной системы управления предприятием на платформе SAP ERP на всех филиалах «Росэнергоатома», а также проектам по созданию архива технической документации, по мониторингу сооружений и многому другому, нам удалось вывести нашу компанию на новый уровень развития, повысив и достоверность информации внутри, и обеспечить информационную открытость Концерна. Мы рады, что наши труды оценило такое количество людей».

Напомним, что в 2016 г. Концерном была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию единая для филиалов конфигурация системы управления предприятием на платформе SAP и сейчас в системе работают уже свыше 4,5 тыс. пользователей.

Также специалистами на всех АЭС (филиалы Концерна) было завершено внедрение единой системы управления персоналом на базе SAP HCM, реализована базовая функциональность. На 5-ти АЭС была внедрена автоматизированная система поддержки квалификации персонала.

Кроме того, создан архив технической документации, регламентирующей обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС. Внедрение реализовано в рамках автоматизированной системы управления технической документацией (АСУТД). К концу 2016 г. в АСУТД работало более 3,5 тыс. сотрудников Концерна, в системе было размещено более 280 тыс. технических документов.

Затем на всех АЭС было завершено внедрение единой отраслевой системы электронного документооборота (ЕОСДО). Общее количество подключенных пользователей Концерна в 2016 году превысило 11 тысяч.

Для обеспечения участников проектов сооружения АЭС достоверной и своевременной информацией, необходимой для выявления рисков и принятия эффективных управленческих решений в области управления сроками и стоимостью, а также повышения эффективности реализации процессов сооружения капитальных объектов разработаны и внедряются Автоматизированная система мониторинга сооружения объектов и Информационная система управления портфелем проектов.

Также в 2016 г. в партнерстве с ПАО «Ростелеком» Концерном «Росэнергоатом» продолжалась реализация проекта строительства Опорного центра обработки данных (ОЦОД), который может стать крупнейшим в стране и одним из крупнейших в Европе. Завершение сооружения первой очереди ЦОДа вблизи Калининской АЭС запланировано на 2017 год.

* Национальная ежегодная Премия «IT-ЛИДЕР» присуждается с 2002 года. Премией в разные годы были отмечены более 300 ИТ-директоров и CIO крупнейших российских компаний и ключевых органов государственной власти. Организационный комитет Премии входят Ассоциация Менеджеров, интернет-портал iBusiness, журналы «Деньги» и iOne (ИД «КоммерсантЪ»), «Intelligent Enterprise» и компания КРОК. В консультационный совет премии входят Клуб 4CIO.Ru, Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров «SPb CIO Club», Клуб профессионалов АСУ Урала, «Клуб ИТ-директоров «я-ИТ-ы» Центрального федерального округа».

В состав АО «Концерн Росэнергоатом» входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов Концерна, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании.

В общей сложности на 10-ти атомных станциях России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков: 18 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР (из них 12 - ВВЭР-1000, один – ВВЭР-1200 и 5 ВВЭР-440 различных модификаций); 15 энергоблоков с канальными реакторами (11 энергоблоков с реакторами типа РБМК-1000 и 4 энергоблока с реакторами типа ЭГП-6); 2 энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600 и БН-800), суммарной установленной мощностью всех энергоблоков 27,89 ГВт.

Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет порядка 18,3%.