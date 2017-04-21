Топ новостей 21 апреля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня неонацист устроил стрельбу в здании хабаровского УФСБ, в Думу внесли новый вариант законопроект о лишении гражданства за терроризм, причем в случае с подозреваемым в теракте в метро Петербурга суд не стал дожидаться принятия этого закона.

На приемную ФСБ в Хабаровске напал местный житель Конев А. В. 1999 года рождения. Нападение на приемную произошло сегодня около 17:00 по местному времени (12:00 мск). Нападавший открыл огонь по находившимся в приемной людям. В результате погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан одной из стран СНГ. Второй посетитель получил ранения.

На рассмотрение Госдумы взамен отозванного внесен новый законопроект о лишении приобретенного гражданства за терроризм и экстремизм. Согласно тексту нового документа, «основанием для отмены решения о приобретении гражданства Российской Федерации является представление заявителем заведомо ложных сведений». Под заведомо ложными сведениями авторы инициативы понимают совершение преступления террористической направленности.

Паспорта России

Суд отменил решение о приеме в гражданство России Акбаржона Джалилова, предполагаемого исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга: «При обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации, заключением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 20 апреля 2017 г. отменено ранее принятое решение Управления федеральной миграционной службы России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 18 июня 2009 г. о приеме в гражданство Российской Федерации гражданина Кыргызской Республики Джалилова А. К. (в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»)».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России не причастна к созданию видеороликов, в которых оппозиционера Алексея Навального сравнивают с Адольфом Гитлером: «Палитра мнений на этот счет достаточно обширна, есть очень аргументированная точка зрения, что упомянутые вами граждане могут сами стоять за изготовлением этих роликов, если задаться примитивным вопросом – а зачем и для кого это нужно».

Какой коварный этот @navalny! Cделал про себя ролик да еще и заставил чиновников по всей России показывать его студентам! pic.twitter.com/LnWgpnfO2N — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 21 апреля 2017 г.

Автобус футбольного клуба "Боруссия"

Полиция Германии задержала 28-летнего гражданина России по подозрению в причастности к взрывам у автобуса дортмундского футбольного клуба «Боруссия». Прокуратура ФРГ подтверждает задержание выходца из России в рамках расследования дела о нападении на автобус «Боруссии». Ведомство отмечает, что мужчина мог руководствоваться финансовыми соображения, рассчитывая на то, что цена акций «Боруссии» снизится после нападения на автобус с игроками.

Теракт на Елисейских полях

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейских на Елисейских полях в Париже. 20 апреля мужчина, вооруженный автоматом Калашникова, вышел из автомобиля, который остановился на запрещающий сигнал светофора, и открыл стрельбу. Погиб один полицейский, двое получили ранения.

Госдума в последнем, третьем чтении приняла законопроект, запрещающий включать в имя ребенка цифры, знаки, ненормативную лексику и указания на ранги и титулы.

И тут отец ЛСДУЗ и ЙФЯУ9 приуныл. pic.twitter.com/HcEu941mHN — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 21 апреля 2017 г.

Н.Белых и А.Дворкович

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович предложил дать чиновникам «право на ошибку»: «Конечно, не должно быть права на вторую и третью ошибку. Это перебор. Но на одну ошибку уж точно должно быть право».

По результатам проведенной 21 апреля жеребьевки в полуфинале Лиги чемпионов «Монако» встретится с туринским «Ювентусом», а мадридские клубы «Реал» и «Атлетико» сыграют друг с другом.

Евгений Плющенко / wikipedia.org

Обучение детей в школе фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко стоит от 60 до 150 тысяч рублей. В программе также предусмотрены индивидуальные тренировки с Евгением Плющенко. Стоимость одного часа занятий со спортсменом в школе оценивают в 60 тысяч рублей.