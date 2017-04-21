СМИ сообщили, что узнали о существовании документов, подтверждающих влияние России на выборы в США. Между тем в МИД России отмечают, что нашли формат, подходящий для общения с Вашингтоном.

Сообщение о существовании таких документов распространило информационное агентство Reuters. По его данным, они были разработаны Российским институтом стратегических исследований (РИСИ) и стали основанием для вывода спецслужб США о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года

Речь идет о двух бумагах: рекомендациях, разработанных в РИСИ в июне 2016 года, и новой их версии, созданной в октябре. Как уточнило информагентство, о документах ему рассказали семь источников, пожелавших остаться неназванными.

По данным Reuters, первый документ распространялся «на высшем уровне», не будучи адресованным кому-то конкретно, и рекомендовал начать пропагандистскую кампанию, чтобы «побудить избирателей США выбрать президента, который займет более мягкую позицию по отношению к России, чем администрация президента Барака Обамы».

Второй же документ якобы исходил из вероятной победы Хиллари Клинтон на выборах и предлагал свернуть кампанию по популяризации кандидата «с более мягкой» позицией и сосредоточить силы на том, чтобы распространять сообщения о нарушениях на выборах. По сообщению Reuters, это должно было подорвать легитимность избирательной системы и дискредитировать Клинтон.

Хиллари Клинтон на приеме

Официальные лица в американской разведке отказались комментировать эту информацию, отмечает информационное агентство РБК. Как передает телеканал RT, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о якобы имевшем место вмешательстве в выборы. При этом он отметил, что «семь анонимных источников не стоят одного реального».

Между тем заместитель главы МИД России Сергей Рябков, рассказывая в интервью газета «Коммерсантъ» о перспективах нормализации отношений Москвы и Вашингтона, отметил, что, видимо, ведомству удалось найти формат, в котором реальнее донести до американской стороны идеи России.

Тема возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году всплыла закономерно, хотя и вне связи с какими-то сегодняшними событиями, считает политолог Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. В беседе с «Полит.ру» он пояснил, что эта тема будет интересовать американцев не только спустя полгода после выборов, но даже и через двадцать лет.

«По поводу документов, которые опубликовало агентство Reuters, могу сказать только, что тут не нужно искать привязки к какой-то конкретной ситуации. Просто это достаточно важная для Соединенных Штатов проблема, и она будет дальше изучаться в СМИ. То есть, мы можем ожидать, что будут и другие публикации на эту тему.

Все это вписывается и в контекст внутриполитической ситуации в США, и в международный контекст, но, повторяю, фундаментально это – просто важная проблема, которой будут всегда уделять внимание в Соединенных Штатах. Уверяю вас, пройдет двадцать лет – и все еще будут вспоминать о том, что Россия вмешивалась в американские выборы.

Что же касается перспектив улучшения отношений с Соединенными Штатами, то они сейчас выглядят достаточно блекло. Я всегда говорил и сейчас считаю, что Трамп действительно хочет заключить сделку с Россией по каким-то вопросам, но факт состоит в том, что никаких условий для такой сделки, которые были бы приемлемы, он России предложить не может. И причина этого состоит в том, что Россия на данный момент не хочет идти ни на какие уступки, которые были бы приемлемыми для Соединенных Штатов.

Дональд Трамп президент США

То есть, Трамп – не тот человек, который делал бы уступки ради того, чтобы делать уступки, ему нужно что-то получить взамен. Он же ничего от России получить взамен не может. Причина этого – в том, что позиция России достаточно бескомпромиссна по всем вопросам, которые представляют взаимный интерес для России и Соединенных Штатов.

При этом Трамп не будет прерывать контактов с российским руководством. Визит Тиллерсона в этом отношении был просто необходим. Естественно, Трамп и Соединенные Штаты хотят поддерживать отношения с другими важными политическими игроками. И сам по себе визит Тиллерсона, свидетельствуя о том, что Трамп не хочет оставаться совсем без контактов с российским руководством, не говорит о том, что эти контакты приведут к какому-то улучшению ситуации. Это просто способ разговора.

Российские официальные представители сейчас говорят о том, что такого рода разговоры в рамках дипломатических визитов могут быть более продуктивными, чем другие дипломатические средства? Возможно. Но больших иллюзий на этот счет я бы на их месте не строил. Если с тобой поддерживают контакты, то это не значит, что с тобой хотят работать вместе. Скорее, это может означать, что хотят контролировать, не выкинешь ли ты еще что-нибудь неожиданное», – сказал Григорий Голосов.

Он также ответил на вопрос о том, как может такая бескомпромиссность восприниматься Вашингтоном в свете размышлений о влиянии России на выборы. По мнению эксперта, сложности с достижением договоренности связаны главным образом с самим предметом договоренностей.

«Это, на мой взгляд, два разных контекста. Репутация России не улучшается от того, что ее обвиняют во вмешательстве в американские выборы, это очевидно. Но Соединенные Штаты имеют большой опыт взаимодействия с режимами, которые их по тем или иным параметрам не устраивают, и даже с теми режимами, которые были прямо враждебны по отношению к ним. Поэтому если бы была почва для каких-то совместных решений, то это ничему не помещало бы.

Конечно, это снижает уровень доверия, делает любые договоренности более сложными, но это не делает их невозможными. А то, что договоренности на данный момент не достигаются, – это следствие того, что именно является предметом договоренностей. Не следствие репутационного ущерба, который понесла Россия. Хотя, повторю, небольшой вклад в это тоже был», – отметил Григорий Голосов.

Добавим, что Михаил Фрадков, возглавляющий упоминавшийся американскими СМИ РИСИ, заявил, что институт не обладает возможностями проводить информационные операции. Так он откликнулся на публикации Reuters, назвав их попыткой «привлечь внимание к уходящей повестке», передает РБК.