Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 апреля 2017, пятница, 16:41
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
21 апреля 2017, 10:15
внешняя политика выборы Россия США
Григорий Голосов

«О вмешательстве РФ в выборы в США будут говорить и через 20 лет»

Правка текста в документах
Правка текста в документах

СМИ сообщили, что узнали о существовании документов, подтверждающих влияние России на выборы в США. Между тем в МИД России отмечают, что нашли формат, подходящий для общения с Вашингтоном.

Сообщение о существовании таких документов распространило информационное агентство Reuters. По его данным, они были разработаны Российским институтом стратегических исследований (РИСИ) и стали основанием для вывода спецслужб США о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года

Речь идет о двух бумагах: рекомендациях, разработанных в РИСИ в июне 2016 года, и новой их версии, созданной в октябре. Как уточнило информагентство, о документах ему рассказали семь источников, пожелавших остаться неназванными.

По данным Reuters, первый документ распространялся «на высшем уровне», не будучи адресованным кому-то конкретно, и рекомендовал начать пропагандистскую кампанию, чтобы «побудить избирателей США выбрать президента, который займет более мягкую позицию по отношению к России, чем администрация президента Барака Обамы».

Второй же документ якобы исходил из вероятной победы Хиллари Клинтон на выборах и предлагал свернуть кампанию по популяризации кандидата «с более мягкой» позицией и сосредоточить силы на том, чтобы распространять сообщения о нарушениях на выборах. По сообщению Reuters, это должно было подорвать легитимность избирательной системы и дискредитировать Клинтон.

 
Хиллари Клинтон на приеме

Официальные лица в американской разведке отказались комментировать эту информацию, отмечает информационное агентство РБК. Как передает телеканал RT, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о якобы имевшем место вмешательстве в выборы. При этом он отметил, что «семь анонимных источников не стоят одного реального».

Между тем заместитель главы МИД России Сергей Рябков, рассказывая в интервью газета «Коммерсантъ» о перспективах нормализации отношений Москвы и Вашингтона, отметил, что, видимо, ведомству удалось найти формат, в котором реальнее донести до американской стороны идеи России.

Тема возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году всплыла закономерно, хотя и вне связи с какими-то сегодняшними событиями, считает политолог Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. В беседе с «Полит.ру» он пояснил, что эта тема будет интересовать американцев не только спустя полгода после выборов, но даже и через двадцать лет.

«По поводу документов, которые опубликовало агентство Reuters, могу сказать только, что тут не нужно искать привязки к какой-то конкретной ситуации. Просто это достаточно важная для Соединенных Штатов проблема, и она будет  дальше изучаться в СМИ. То есть, мы можем ожидать, что будут и другие публикации на эту тему.

Все это вписывается и в контекст внутриполитической ситуации в США, и в международный контекст, но, повторяю, фундаментально это – просто важная проблема, которой будут всегда уделять внимание в Соединенных Штатах. Уверяю вас, пройдет двадцать лет – и все еще будут вспоминать о том, что Россия вмешивалась в американские выборы.

Что же касается перспектив улучшения отношений с Соединенными Штатами, то они сейчас выглядят достаточно блекло. Я всегда говорил и сейчас считаю, что Трамп действительно хочет заключить сделку с Россией по каким-то вопросам, но факт состоит в том, что никаких условий для такой сделки, которые были бы приемлемы, он России предложить не может. И причина этого состоит в том, что Россия на данный момент не хочет идти ни на какие уступки, которые были бы приемлемыми для Соединенных Штатов.

 
Дональд Трамп президент США

То есть, Трамп – не тот человек, который делал бы уступки ради того, чтобы делать уступки, ему нужно что-то получить взамен. Он же ничего от России получить взамен не может. Причина этого – в том, что позиция России достаточно бескомпромиссна по всем вопросам, которые представляют взаимный интерес для России и Соединенных Штатов.

При этом Трамп не будет прерывать контактов с российским руководством. Визит Тиллерсона в этом отношении был просто необходим. Естественно, Трамп и Соединенные Штаты хотят поддерживать отношения с другими важными политическими игроками. И сам по себе визит Тиллерсона, свидетельствуя о том, что Трамп не хочет оставаться совсем без контактов с российским руководством, не говорит о том, что эти контакты приведут к какому-то улучшению ситуации. Это просто способ разговора.

Российские официальные представители сейчас говорят о том, что такого рода разговоры в рамках дипломатических визитов могут быть более продуктивными, чем другие дипломатические средства? Возможно. Но больших иллюзий на этот счет я бы на их месте не строил. Если с тобой поддерживают контакты, то это не значит, что с тобой хотят работать вместе. Скорее, это может означать, что хотят контролировать, не выкинешь ли ты еще что-нибудь неожиданное», – сказал Григорий Голосов.

Он также ответил на вопрос о том, как может такая бескомпромиссность восприниматься Вашингтоном в свете размышлений о влиянии России на выборы. По мнению эксперта, сложности с достижением договоренности связаны главным образом с самим предметом договоренностей.

«Это, на мой взгляд, два разных контекста. Репутация России не улучшается от того, что ее обвиняют во вмешательстве в американские выборы, это очевидно. Но Соединенные Штаты имеют большой опыт взаимодействия с режимами, которые их по тем или иным параметрам не устраивают, и даже с теми режимами, которые были прямо враждебны по отношению к ним. Поэтому если бы была почва для каких-то совместных решений, то это ничему не помещало бы.

Конечно, это снижает уровень доверия, делает любые договоренности более сложными, но это не делает их невозможными. А то, что договоренности на данный момент не достигаются, – это следствие того, что именно является предметом договоренностей. Не следствие репутационного ущерба, который понесла Россия. Хотя, повторю, небольшой вклад в это тоже был», – отметил Григорий Голосов.

Добавим, что Михаил Фрадков, возглавляющий упоминавшийся американскими СМИ РИСИ, заявил, что институт не обладает возможностями проводить информационные операции. Так он откликнулся на публикации Reuters, назвав их попыткой «привлечь внимание к уходящей повестке», передает РБК.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуму внесен новый законопроект о лишении гражданства террористов
На месте стрельбы в Хабаровске
Напавшим на приемную ФСБ в Хабаровске оказался неонацист
Акрам Азимов
Главврач заявил о постановочном задержании уроженца Киргизии в Москве
Владимир Мединский. Фото: сайт Министерства культуры
Диссертацию Мединского могут отправить в Белгородский университет
Последствия теракта в метро Санкт-Петербурга
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
16:35 Жителя Серпухова обвинили в сожжении флага около Кремля
16:20 Суд отозвал гражданство РФ у подозреваемого в петербургском теракте
15:54 В Госдуму внесен новый законопроект о лишении гражданства террористов
15:50 В Киргизии вновь заявили о постановочном задержании фигуранта дела о теракте в метро
15:22 Диссертацию Мединского могут отправить в Белгородский университет

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Арина Родионовна
«Зимний Вечер»
21 апреля 1758 года родилась Арина Родионовна, няня А. С. Пушкина.
15:02 Спецслужбы не нашли бомбу у напавшего на здание УФСБ в Хабаровске
14:49 Песков не опроверг сообщения о стягивании российских войск к границе КНДР
14:31 Кремль опроверг причастность к роликам о Навальном-Гитлере
14:20 400 миллионов рублей инвестируются в российского разработчика роботехники для горной добычи
14:18 The Guardian рассказала о двух бежавших из Чечни геях
14:11 «Секретные материалы» продлили еще на один сезон
13:57 Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов
13:48 Топ-менеджера «Аэрофлота» арестовали за хищение 25 млн рублей
13:46 Дума отклонила закон о «виллах Ротенберга»
13:27 Напавшим на приемную ФСБ в Хабаровске оказался неонацист
13:24 WADA изучит найденную в России замену мельдонию
13:20 Дума приняла закон об ограничениях для онлайн-кинотеатров
13:01 Появилось видео с места стрельбы в Хабаровске
12:58 Госдума запретила давать детям неблагозвучные имена
12:46 Напавший на приемную УФСБ по Хабаровскому краю ликвидирован
12:41 Дадин потребовал от России 5 млн рублей
12:36 Дворкович предложил дать чиновникам «право на ошибку»
12:25 СМИ сообщили о взрыве у здания ФСБ в Хабаровске
12:21 ЕС потребовал обеспечить «Свидетелям Иеговы» свободу собраний в России
12:01 Госдума приняла законопроект о переводе бюджетников на карты «Мир»
11:57 Эрдоган прилетит к Путину в Сочи в начале мая
11:41 Володин и Яровая станут соавторами закона о лишении гражданства за терроризм
11:34 Подозреваемый в причастности к теракту в Париже пришел в полицию Бельгии
11:24 Кудрин назвал осужденных резервом экономики России
11:19 Стоимость обучения в спортивной школе Плющенко составит 150 тысяч рублей в месяц
11:03 Зюганов потребовал от Совбеза предостеречь желающих захоронить Ленина
10:42 Япония подготовила план на случай ракетного удара КНДР
10:39 Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
10:28 В музейном хранилище нашли покров древней мумии
10:22 Минкульт допустил обнуление пошлин для артхаусных фильмов
10:18 Китай поддержал позицию России по химатаке в Сирии
09:52 Tesla отзовет 53 тысячи машин из-за проблем с ручником
09:31 В Госдуме придумали способ обойти Конституцию при лишении гражданства
09:15 ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков
09:11 ЦБ создаст платформу моментальных платежей для физлиц
08:55 По подозрению в нападении на автобус «Боруссии» задержан россиянин
08:39 Украина заявила России протест из-за Ялтинского форума
08:23 Глава Европарламента назвал условие отмены Brexit
08:06 Власти США нашли основания для ареста Ассанжа
07:50 ИГ взяло ответственность за нападение на полицейских в Париже
20.04 21:00 14 сотрудников ФСИН понесли наказание после смерти топ-менеджера Роскосмоса
20.04 20:49 Владимир Соловьев назвал пустяком хищение с его карты 800 тысяч рублей
20.04 20:31 В Минобороны подтвердили гибель российского майора в Сирии
20.04 20:20 РПЦ поддержала мобильный тариф с цитатами патриарха
20.04 19:56 Автор «террористических» постов с IP-адреса московского математика дал интервью
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.