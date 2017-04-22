Ушел по выслуге лет

Главный военный прокурор России Сергей Фридинский подал заявление об отставке. Эту информацию подтвердили в Совета Федерации. О том, кто заменит Фридинского на посту, до сих пор официально не сообщалось. Тем временем, прокурору уже подыскали новую работу — скорее всего, он займет пост заместителя министра юстиции.

«В Совет Федерации поступило заявление Сергея Фридинского с просьбой освободить его от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет», — заявил 22 апреля председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, его слова цитирует агентство РИА Новости.

Согласно Конституции РФ, назначение и освобождение от должности генерального прокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора, находится в ведении Совфеда. Таким образом, 25 апреля вопрос будет предварительно обсужден комитетами палаты по конституционному законодательству и по обороне и безопасности в закрытом режиме, а 26 апреля он будет рассмотрен на заседании Совфеда.

Виктор Озеров не исключил, что отставка главного военного прокурора РФ может быть связана с реформой ведомства. Об этом он позже в субботу заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Возможно, это связано и с реформированием. Мы еще не знаем, в каком виде это реформирование произойдет. Возможно, у нас должности заместителя генерального прокурора уже не будет», — сказал он. Вместе с тем Озеров отметил, что точной информации о причинах отставки Фридинского пока нет.

В свою очередь, источники агентства «Интерфакс» утверждают, что в ближайшее время Фридинский может оказаться вовсе не на пенсии, а в должности замминистра юстиции. «Разговоры о том, что Фридинский уходит с поста главного военного прокурора, шли давно. И все это время, естественно, ему подбирали новую должность», — пояснил один из собеседников агентства.

Возможным преемником Фридинского в Главной военной прокуратуре (ГВП), источники «Интерфакса» назвали нынешнего прокурора Бурятии Валерия Петрова. В числе других претендентов — начальник управления Генпрокуратуры РФ по надзору за дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Сергей Иванов, ранее работавший в военной прокуратуре.

В самой Главной военной прокуратуре от каких-либо комментариев по поводу отставки Фридинского пока отказались.

Довольно бескомпромиссный по части борьбы с коррупцией

Должность заместителя генпрокурора РФ — главного военного прокурора Сергей Фридинский занимает с июля 2006 года, до этого он шесть лет проработал заместителем генерального прокурора.

В СМИ имя Фридинского попало в 1999 году, когда он подал иск к журналисту газеты «Военный вестник юга России» Александру Толмачеву. В статье журналист утверждал, что Фридинский якобы использовал свое положение при внеочередном получении двух квартир в центре Ростова-на-Дону. В тот период Фридинский занимал должность военного прокурора Северо-Кавказского военного округа, руководство которого дислоцировалось в Ростове-на-Дону. В мае 1999 года судьи решили, что действия журналиста нужно квалифицировать как добросовестное заблуждение, поэтому Фридинскому было отказано в компенсации.

С 2000 года Фридинский был назначен заместителем генерального прокурора Российской Федерации Владимира Устинова. На новой должности он курировал вопросы Южного федерального округа: руководил расследованием терактов в общежитии Челябинского УВД в Аргуне в 2000 году, на парадах 9 мая 2002 года в дагестанском Каспийске и 9 мая 2004 года в Грозном. В последнем теракте погиб президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров.

В 2004 году переехал в Москву, где занялся вопросами усыновления российских сирот иностранными гражданами, а также общими проблемами беспризорности и безнадзорности. Ему принадлежит идея создания трудовых гимназий для таких детей. В 2006 году по его инициативе в России прошла масштабная волна проверок в школах, во время которой были выявлены различные нарушения, о чем были составлены представления на тот момент министрам образования Андрею Фурсенко и здравоохранения и соцразвития Михаилу Зурабову.

После того, как Фридинский в 2016 году был назначен на должность главного военного прокурора РФ, эксперты отмечали, что прекратился конфликт между Главной военной прокуратурой и Министерством обороны.

Военный эксперт, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков «БФМ» так прокомментировал отставку главного военного прокурора: «У Фридинского довольно много было позитивных результатов его деятельности. Он был известен на этом посту, как человек довольно бескомпромиссный по части борьбы с коррупцией. Он сыграл большую роль во вскрытии злодеяний группы, именуемой "Рособоронсервис", и, как мы помним, долго старались это дело прикрыть, задушить, но это все не получалось, потому что уже оно предалось общественной огласке. Я думаю, что это просто итог борьбы кланов. Я не думаю, что он просто исчерпал свои возможности на этом посту».