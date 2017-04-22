В Красноярске в субботу завершается 14-ый ежегодный Красноярский экономический форум. В этом году он стал центром обсуждения планов и предложений, направленных на достижение устойчивого экономического роста России. В течение трех дней работы форума обсуждались идеи и рекомендации для правительства и президента по циклу структурных и институциональных реформ. В центре внимания была экономическая повестка до 2025 года, реформа госуправления, экологическая политика, социальное и технологическое развитие страны и регионов.

В погоне за экономическим ростом

Основные дискуссии и обсуждения наиболее важных вопросов пришлись на первый день деловой программы — 21 апреля. В многочисленных заседаниях, круглых столах и мозговых штурмах принимали участие члены правительства, представители региональных властей, эксперты из различных областей. На этом КЭФ впервые вступили в прямую открытую дискуссию министр экономического развития Максим Орешкин и экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Обсуждались стратегии, разрабатываемые под их контролем.

Эти две стратегии конкурируют между собой, но, по мнению Орешкина и Кудрина, в итоге именно эта конкуренция должна обеспечить высокое качество результата. Глава МЭР назвал конкуренцию «позитивной»: «Многие сотрудники МЭР работают в рабочих группах ЦСР, мы пользуемся и смотрим те материалы, которые нарабатывают коллеги. Мы в некоторой степени ведем параллельную работу, и это хорошо, потому что когда две фабрики идей, то общий пул идей, из которых потом можно будет собрать единое целое, становится гораздо больше и гораздо качественнее», — рассказал Орешкин. Его слова приводит ТАСС.

Алексей Кудрин поддержал мнение, что конкуренция между программами позволит получить наилучший результат. Он отметил, что стратегия, разрабатываемая Центром, затрагивает сферы, которые практически не отражены в плане Министерства, в частности, это геополитические риски, реформа судебной системы и работа с правоохранительными органами. В стратегии МЭР предусмотрена работа по 10 ключевым направлениям для развития, что позволит ускорить рост всей экономики. В том числе это налоговая политика, создание условий для ведения бизнеса, ряд социальных направлений: образование, здравоохранение, а также пенсионное страхование и поддержка населения.

Реформируя госслужбу

Для эффективной реализации принимаемых решений необходимо усовершенствование системы управления, которая сейчас не всегда справляется со своими задачами. Это подчеркнул и заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, выступая на форуме: «У государства есть свои базовые функции, которые мы обязаны обеспечивать. Причем намного лучше, чем сейчас. Это безопасность, защита прав и интересов граждан, и такие базовые вещи как образование и наука, вопрос здоровья людей. Вот эти вещи государство должно делать намного эффективнее, чем сейчас делает. Прогресс в этих сферах есть за последние 15 лет. Он очевиден, но мы еще не на том уровне, на котором должны были быть»,— сказал он.

Алексей Кудрин, участвовавший и в этом обсуждении, сравнил систему госуправления со «старой скрипучей машиной с низкой скоростью, которая не имеет высокой мощности и, в общем-то, все время заезжает не туда, каждый раз корректирует свое движение, но результат небольшой». Он особенно подчеркнул, что за последние шесть лет число совещаний и поручений президента и правительства выросло в 1,5 раза, но экономика не ускорилась за этот период.

Право на ошибку

Обсуждалась и тема ошибок чиновников. В центре дискуссии оказалось два мнения на этот счет. Глава Открытого правительства Михаил Абызов призвал возродить в стране ответственность чиновников за результат по примеру того, как это было в советские годы: «Ответственность за результат в культуре российского госуправления отсутствует как класс уже многие десятилетия. В советское время ответственность за результат - не сдал завод вовремя, извини меня, партбилет на стол. Уволен! Было все четко и понятно. Мы потеряли эту систему с 1990-ми годами. Ее необходимо возродить», — считает Абызов.

Аркадий Дворкович поддержал идею изменения подходов к эффективному госуправлению, однако предложил совершенно противоположное: «Конечно, не должно быть права на вторую и третью ошибку. Это перебор. Но на одну ошибку уж точно должно быть право», - заявил вице-премьер, говоря об амбициозных госслужащих, которые ориентированы на результат. По мнению Дворковича, это должно быть сформулировано на уровне руководства страны, иначе система не будет работать.