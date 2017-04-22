Видео дня. Подготовка экипажей боевой техники к участию в Параде Победы

Минобороны России опубликовало видеоролик о подготовке экипажей боевой техники к участию в параде Победы в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 года. На видео показана одна из последних тренировок, которая проходила на подмосковном полигоне Алабино.

Подготовка экипажей продолжится на следующей неделе, в том числе и в ходе ночных репетиций, но уже на Красной площади в Москве. Для этого военная техника совершила комбинированный марш из Алабино на специальную площадку для стоянки на улице Нижние Мневники на западе столицы.