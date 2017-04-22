В эту пятницу, 21 апреля, в Федеральном окружном суде американского Сиэтла россиянину Роману Селезневу был вынесен приговор — 27 лет тюремного заключения. Он обвинялся в создании и руководстве хакерской группировкой, в результате действий которой были похищены 3 миллиона номеров банковских кард и средства более, чем на 1,2 миллиарда долларов. Суд присяжных признал его виновным по 38 пунктам обвинения, сообщает «Коммерсантъ».

Перед объявлением приговора Селезнев раскаялся и заявил, что совершенные преступления приносят ему боль и скорбь: «Я Роман Селезнев, хочу сказать: я неправ и извиняюсь. Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы. Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу. Я буду честно работать», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее, в ходе расследования он заявлял о своей невиновности, как следует из его письменного обращения судье Ричарду Джонсу, именно так, по его словам, ему советовали действовать недобросовестные адвокаты. Однако в марте этого года он написал судье несколько писем с раскаянием и признанием своей вины.

Роман Селезнев обвинялся американскими властями в длинном списке киберпреступлений, среди которых мошенничество, умышленное причинение ущерба защищенному компьютеру, извлечение информации с защищенного компьютера, хищение персональной информации при отягчающих обстоятельствах. Прокуратура требовала для него 30 лет лишения свободы. Помимо тюремного срока, суд также обязал Селезнева выплатить компенсацию в размере 169 миллионов долларов, часть средств уже погашена за счет его личных накоплений и продажи недвижимости.

Сам Селезнев после объявления приговора подготовил заявление, которое зачитал его адвокат Игорь Литвак: «Сегодняшнее решение, сделанное правительством США, ясно показывает всему миру, что я политический заключенный и орудие для правительства. Это никоим образом не равноценный приговор. Я был похищен США, и они знают, что это правда. Теперь они хотят послать сигнал всему миру, используя меня в качестве пешки. Я уважаю и понимаю необходимость правосудия, но сегодня правосудия не было. Для меня, с моими ранами и в моем физическом состоянии из-за травмы головы, сегодняшний приговор был смертным»,—говорится в послании. В нем Селезнев также говорит о том, что не связан с политической войной между США и Россией и просит российские власти помочь ему.

Напомним, что Роман Селезнев — сын депутата Государственной думы РФ от партии ЛДПР Валерия Селезнева, он был задержан в 2014 году в международном аэропорту столицы Мальдивской республики Мале. Местная полиция оказала содействие американским агентам секретной службы. Пресс-секретарь российского посольства в США Николай Лахонин после приговора заявил, что дипмиссия считает арест Селезнева незаконным, так как его арест фактически был похищением гражданина РФ с территории третьей страны.

Отец хакера Валерий Селезнев тоже уверен в похищении своего сына, а также в том, что решение суда носит политизированный характер. «Приговор в 27 лет не могу назвать справедливым, как и любой другой срок. Это абсолютно политизированное решение. Я продолжаю жить с убеждением, что Романа похитили. Это убеждение подкрепляется и международным правом», — цитирует Селезнева ТАСС.

Депутат уверен, что на его сына в ходе следствия оказывалось давление, именно этим он для себя объясняет решение признать вину и дать откровенные показания за несколько дней до суда при том, что он три года вину не признавал. Валерий Селезнев намерен добиваться возвращения Романа в Россию: «В России шансов выжить у моего сына гораздо больше», — считает он.

На данный момент прокурор США по Западному округу штата Вашингтон Аннетт Хейс исключает возможность передачи осужденного Романа Селезнева России, об этом она заявила в ходе пресс-конференции. В то же время защита рассчитывает добиться его обмена в рамках конвенции Совета Европы, согласно которой заключенные могут быть направлены отбывать срок на родину. Однако вероятность этого не очень большая, так как Роману Селезневу предъявлены обвинения еще в двух штатах. Аннет Хейс считает, что он предстанет перед судом сначала в Неваде, а затем в Джорджии. Также она отрицает, что этот приговор является политизированным: «С ним обращались в соответствии с принципами правосудия, как обращались бы с любым гражданином США», — прокомментировала Хейс.

Отметим, что 27 лет — это самый большой тюремный срок, к которому когда-либо приговаривали в США за киберпреступления. В течение двух недель защита Романа Селезнева может пожать заявление на апелляцию, но пока решение по этому вопросу не принято. Вероятность успеха в попытке смягчить приговор не очень большая, так как судья не принял во внимание даже признательные показания Селезнева.