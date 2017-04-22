В Крыму, в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях в порядке эксперимента планируется ввести курортный сбор с приезжих в размере до 100 рублей с человека в сутки. Эксперимент предполагается проводить в течение пяти лет, с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года.

Как сообщает информационное агентство РБК, ссылаясь на законопроект, разработанный и Министерством по делам Северного Кавказа одобренный правительственной комиссией по законопроектной деятельности, предполагается, что точный размер сбора установят сами регионы. Кроме того, определена категория граждан, которые смогут не уплачивать сбор, – это льготники и дети до 18 лет. За регионами при этом оставлено право расширять круг освобожденных от сбора.

Документ также предполагается, что собирать сбор с приезжих (в том числе и с командировочных) будут в местах их размещения, будь до гостиница или частный дом, который владельцы сдают туристам. Ожидается, что передавать эти сборы и отчитываться о них владельцы мест размещения будут сами. Средства, которые планируется собрать таким образом, согласно законопроекту, пойдут в бюджет регионов и будут потрачены на развитие их курортной ифрастуктуры.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласилась Наталья Осипова, исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств».

«Первое, что вызывает вопрос в этой ситуации – это сами регионы, на которых планируется проводить эксперименты. И больше всего опасений в этом смысле вызывают Краснодарский край и Крым.

Это наиболее востребованные в плане пляжного сезонного туризма регионы, и ставить эксперименты на них мне кажется рискованным. Что будет, если эксперимент не пойдет хорошо, если начнутся какие-то затыки? В этом случае мы рискуем, в особенности в условиях конкуренции со стороны Турции в этом летнем сезоне, потерять достаточно большое количество отдыхающих. Возможно, стоит еще подумать и не брать для эксперимента столь масштабное и широкое поле, а ограничиться каким-то одним курортом – допустим, Железноводском или Пятигорском в Кавказских Минеральных Водах и посмотреть, как там это будет работать.

Виды Стамбула. Продавец хлеба

Второе, о чем стоит сказать, – это размер курортного сбора. Конечно, он смущает, учитывая, что верхняя его планка составляет 100 рублей с человека в сутки. Если у какого-то региона возникнет соблазн использовать верхнюю планку, нагрузка на туриста заметно вырастет. И если Турция доплачивает нашим туркомпаниям по 35 долларов на глубоком бронировании за каждого туриста, то мы, получается, наоборот «нагружаем» свои путевки добавлением этого курортного сбора. Если, допустим, на отдых едет семья из четырех человек на две недели, как это нередко и бывает, то может стоить ей до 400 рублей за каждый из 14 дней, а это уже больше пяти тысяч рублей дополнительной стоимости. Насколько разумно сейчас такое внедрять, не знаю.

Третий момент, который нас тоже настораживает, – это то, что в разных регионах размеры этих сборов могут быть разными. Получается, что картина общего турпотока меняется, и единое туристское пространство за счет этого в части стоимостной нарушается. Вот, допустим, Крым введет сбор в 20 рублей, а Краснодарский край – в 80. И что мы получим? Разномастицу.

Четвертый вопрос, который возникает, когда думаешь об этом эксперименте, связан с администрированием такого сбора. Кто будет этим заниматься? Да, операторами сбора могут быть как гостиницы, так и частники. Допустим, сегодня частник купил патент и принимает у себя туристов, и власть знает, что он делает, и какой-то доход от его патента идет в бюджет. А станет ли этот частник за каждого туриста отчитываться, да еще и платить курортный сбор? Вот здесь возникает большой вопрос.

И опять, получается, основную нагрузку будут нести те самые крупные средства размещения, которые и так работают в «белом» поле. А мы сейчас, значит, еще нагрузим их этим организационно-техническим и финансовым механизмом – они будут вынуждены отчитываться, куда-то все это сдавать… И как это все будет работать в горячий сезон? Когда они фактически должны в первую очередь заниматься обслуживанием туристов, должны бросать все свои силы на обеспечения качества отдыха, его безопасности, а они вынуждены будут еще и с курортным сбором ковыряться?

Пятый вопрос, который тут возникает, – это целевое расходование. Надо посмотреть, сколько в результате территория получит денег от этого сбора. Если турпоток там не такой большой, есть соблазн увеличить этот сбор. Но и поток тогда может сразу уменьшиться, и в итоге по целому году сколько мы получим? На что этих денег хватит? Если это будут пять-десять миллионов рублей, то что на них можно сделать? Практически ничего. А если курорты планируют привлечь большую сумму денег, чтобы какие-то серьезные перемены произвести, обновить курортную инфраструктуру – допустим, привести в порядок улицы, бордюры, клумбы, газоны, – то тогда мы получим заметную нагрузку на туристов.

Пустой столик в частном кафе

Так что вопросов в связи с этой инициативой пока больше, чем ответов, и не все тут однозначно. И не факт, что введение такого сбора действительно даст тот эффект, который ожидают авторы законопроекта», – сказала Наталья Осипова.

Отвечая на вопрос о продолжительности эксперимента, она высказала мнение, что сроки его проведения выглядят достаточно обоснованными, если бы эксперимент проводился всего лишь на одном-двух курортах, а не в ряде регионов страны. Однако, как подчеркнула эксперт, необоснованными или рискованными выглядят масштабы нововведения, и именно в этой связи такой срок представляется большим.

«Может быть, если бы понаблюдали за тем же Пятигорском или Железноводском пять лет, мы ты как раз увидели какую-то целостную картину. То есть, срок проведения эксперимента сам по себе, возможно, и неплох, но вот пять лет проб для таких масштабных регионов – это многовато. И многовато за эти пять лет может произойти, может случиться много всяких к настоящему времени не просчитанных вещей.

Если, допустим, эксперимент с первого года пойдет плохо, зачем продолжать его пять лет? Тем более, когда в нем задействованы такие крупные регионы, которые на себя берут основную долю туристского потока, особенно летнего», – объяснила Наталья Осипова.