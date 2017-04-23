В субботу в Санкт-Петербурге состоялось долгожданное для города и футбольных болельщиков событие — открытие и первый матч на стадионе «Санкт-Петербург» (он же «Зенит-Арена») между санкт-петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом». Победили хозяева со счетом 2:0. Похоже, что цель матча — подтвердить право «Зенита» на стадион эффектной победой — была возложена на судью, которому пришлось под конец матча прибегнуть сразу к трем удалениям гостей, чтобы открыть путь к воротам.

Судейство на этом матче вызвало сильное недовольство болельщиков, футболистов и футбольных экспертов. В социальных сетях его чаще всего характеризовали как безобразное и сравнивали с цирком. Президент ФК «Урал» Григорий Иванов уверен, что судья нагло испортил матч. «Ребята — молодцы. Ребята получат за матч премию. Потому что они бились, они играли, показали, что у нас есть команда. Настоящие мужики, а не куча звезд, которые получают непонятно какие деньги, выходят и ничего сделать не могут»,— сказал он «Газете.ru».

Открытие стадиона стало знаковым событием для города. Вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал его историческим: «Можно констатировать, что у нас появился еще один стадион хорошего уровня, который будет принимать матчи и Кубка конфедераций, и клуба, и сборной», — приводит слова чиновника ТАСС. Он также отметил, что матч не позволил полностью протестировать стадион, так как в первый раз собралось только 20 тысяч зрителей, тогда как вмещает он почти 68 тысяч человек.

Любопытным «бонусом» дебютного матча стал диктор — в этом качестве выступил актер Михаил Боярский, который давно является болельщиком «Зенита». «Это один раз, в честь первого матча на новом стадионе. На регулярной основе мне не предлагали. А пока я просто озвучу первый матч на стадионе «Санкт-Петербург», — рассказал он «Российской газете».

Все же, несмотря на всю важность этого события, перед тем, как собирать полный стадион, предстоит еще большая работа. Неприятный сюрприз преподнесла крыша стадиона, на строительство которого ушло не менее 43 миллиардов рублей. Она протекает: очевидцы в соцсетях сообщили о расставленных в коридорах ведрах для воды с крыши. Еще большим разочарованием для первых зрителей стал газон стадиона: кроме проплешин в тех местах, где трава не взошла, зрители увидели и заплатки из искусственного газона, постеленные, например, около угловых флажков.

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин был шокирован состоянием и качеством газона на стадионе: «Ужасное было открытие стадиона «Зенит» во всех отношениях. Наверное, там очень хорошая вип-ложа. Я видел открытие стадионов «Локомотива», «Спартака», ЦСКА. Все это сопутствовалось прекрасным газоном. Во-первых, это картинка, во-вторых, это имидж клуба. Новая арена «Зенита» с самого начала сопровождается какими-то скандалами, нехорошими историями. Это продолжение. Это позор – открывать стадион в таком прекрасном городе таким газоном. У меня у мамы в огороде трава, газон гораздо лучше, чем был вчера на стадионе, где играли две команды премьер-лиги», — рассказал Руслан Нигматуллин агентству «Р-Спорт».

На защиту чести и репутации нового стадиона встал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин: «Друзья, с газоном проблем нет! Нам не удалось его „пробудить“, мы Северная страна! Газон банально спит, зима. Но мы его пробудим! Это будет лучшее поле в России! Впереди санация и лучший газон в стране к Кубку конфедераций!» — написал Албин на своей странице в Facebook. Он также сообщил, что по данным билетно-пропускной системы, на матче открытия были лишь 11 тысяч человек, что почти вдвое меньше, чем заявил Мутко.

Напомним, что строительство «Зенит-Арены» началось в 2007 году, оно должно было завершиться в 2009 году и обойтись в 7 миллиардов рублей, согласно первоначальной стоимости строительства объекта. Стройка затянулась на целое десятилетие и подорожала в 6 раз. При этом уже сейчас есть, что доделать и переделать, а также арену придется адаптировать к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. «Зенит-Арена» — один из 12 стадионов, где будут проходить матчи мирового первенства.