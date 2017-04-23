23 апреля состоится первый раунд президентских выборов во Франции. Второй раунд должен пройти 7 мая. За несколько дней до первого раунда ситуация такова, что в гонке оказалось четыре фаворита сразу, и установить наиболее вероятного победителя очень трудно.

Politico напоминает, что в авангарде оказались ультралевый Жан-Люк Меланшон, который только в марте набрал популярность и вышел на лидирующие позиции; бывший премьер-министр Франции консерватор Франсуа Фийон; ультраправая Марин Ле Пен, лидер партии «Национальный фронт»; и центрист Эммануэль Макрон. В связи с таким раскладом автор выделяет пять главных предвыборных вопросов ответ на которые он рассчитывает получить по итогам.

Первый вопрос состоит в том, может ли Меланшон пройти во второй раунд. Это маловероятно, но не исключено. Его преимущество в том, что левые избиратели фактически остались без кандидата, так как кандидат от социалистов Бенуа Амон никому не нравится. Кампания Меланшона строится, с одной стороны, на традиционных левых темах (недовольство имущественным неравенством, протест против глобальных элит), а с другой стороны, на мотивах, характерных для евроскептиков (несправедливость нынешнего устройства ЕС, необходимость пересмотреть его механизмы либо выйти из блока).

Жан-Люк Меланшон во время демонстрации в Париже

Второй вопрос заключается в том, может ли Ле Пен не пройти во второй раунд. Прежде вероятность того, что она окажется среди победителей в первом раунде, оценивалась как высокая. Сейчас ее рейтинг несколько снизился. Часть избирательских симпатий оттянул к себе Меланшон, но она по-прежнему обгоняет в популярности и Меланшона, и Фийона.

Далее автор переходит к вопросу о позициях Макрона, который первоначально не считался перспективным кандидатом, потом резко набрал популярность за счет снижения популярности Фийона, а после этого оказался в жесткой конкуренции с Ле Пен за первенство в рейтингах. Первоначально избирателей в нем больше всего привлекали призывы к полному обновлению французского правящего класса, но сейчас на фоне прочих нестандартных кандидатов этот месседж несколько стушевался.

Четвертый вопрос касается Фийона. Его первоначальное лидерство было подорвано обвинениями в коррупции. Однако он не стал выходить из гонки из-за скандала, а наоборот, продолжал настаивать на своей невиновности. В итоге медийные истории про его злоупотребления начали надоедать избирателям, что оказалось его преимуществом. Теперь, соответственно, вопрос в том, насколько ему удастся реабилитироваться к выборам.

Последний вопрос относится к наиболее обсуждаемой сейчас в СМИ теме: речь идет о возможной реакции финансовых рынков на сценарий, в котором во второй раунд выходят Ле Пен и Меланшон. Рынки начали проявлять тревогу уже от одной только маловероятной перспективы, что Ле Пен победит во втором раунде более конвенционального кандидата. Ситуация (еще менее вероятная), при которой второй раунд сведется к конкуренции между двумя неконвенциональными кандидатами смущает их еще больше.

Инсталляция "Выбери свободу"

К этой теме, в частности, обращается Financial Times. Инвесторы нервничают, потому что приближаются очередные выборы с неопределенным исходом, а у них еще свежи впечатления от британского референдума о членстве в ЕС и от американских президентских выборах, на которых победил Дональд Трамп. Специфика в том, что оба кандидата из пугающего для рынков сценария – противники членства в ЕС на нынешних условиях и настаивают как минимум на изменении этих условий. Это означает, что есть риск очередной нестабильности евро.

Специфика ситуации в том, что несмотря на недавние потрясения, Европа по-прежнему представляется многим инвесторам привлекательной. Тем не менее, неопределенность победы на французских выборах заставляет их беспокоиться.