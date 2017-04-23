Ситуация с КНДР постепенно обостряется. По последним данным, там возобновилась подготовка к новому испытанию ядерного оружия на полигоне Пунге-ри. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на данные Американо-корейского института Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса. Институт получил спутниковые снимки, на которых видно, как на полигоне ведется подготовка. Исследователи допускают, что подземный ядерный взрыв может быть произведен в любой момент.

Такое положение дел небезосновательно пугает другие страны. Сообщалось, что Россия стягивает военную технику к границе с КНДР «в соответствии с планом боевой подготовки». А в воскресенье начались совместные учения морских сил самообороны Японии с атомным авианосцем «Карл Винсон» и другими кораблями США в западной части Тихого океана. «Будут отработаны все виды тактических действий», — говорится в официальном сообщении. Учения продлятся несколько дней, после чего ожидается, что авианосная ударная группа США будет развернута у Корейского полуострова.

Американские власти направили эту группу к полуострову вскоре после того, как в начале месяца Северная Корея произвела запуск ракеты. По словам вице-президента США Майка Пенса, авианосец пробудет у берегов КНДР до конца этого месяца. Он также упомянул, что существует возможность достигнуть безъядерного статуса Корейского полуострова с помощью сотрудничества с Китайской Народной Республикой.

Пхеньян же не устраивает политическая линия США, в ответ на это они готовы начать военные действия для воссоединения Севера и Юга, передает ТАСС со ссылкой на северокорейское официальное издание Трудовой партии Кореи «Нодон синмун». «В ответ на даже незначительные провокации со стороны США народ и армия КНДР без каких-либо колебаний развернут великую войну за воссоединение родины», — говорится в газете. Также отмечается, что США «по-прежнему вынашивает планы оккупации» северной части Корейского полуострова с помощью Японии и Южной Кореи, ближайших соседей КНДР.

Ранее КНДР уже неоднократно использовала в качестве инструмента международного диалога угрозы ядерным оружием. Как раз в воскресенье стало известно об очередном инциденте: как пишет The Guardian, власти Северной Кореи пригрозили Австралии, что могут нанести ядерный удар, если власти Австралии продолжат «слепо следовать политике США» в отношении Северной Кореи.

Причина была в словах австралийского министра иностранных дел Джули Бишоп, которая публично осудила ракетно-ядерную программу КНДР и сообщила о возможном введении новых санкций. В Пхеньяне посчитали, что ее слова о том, что «меры КНДР по укреплению обороноспособности угрожают региональному и глобальному миру», являются полнейшей чушью. Руководство КНДР уверено, что ситуация на грани войны на Корейском полуострове сложилась «исключительно из-за враждебной политики Вашингтона в отношении Пхеньяна».

Бишоп незамедлительно ответила на заявление со стороны Пхеньяна: «Угрозы ядерных ударов по другим странам со стороны Северной Кореи еще раз подчеркивают необходимость того, чтобы режим отказался от своих незаконных ядерных вооружений и программ баллистических ракет», — сказала она, подчеркнув, что КНДР представляет серьезную угрозу для своих соседей, и если их не остановить, то угроза будет распространяться шире, в том числе на Австралию. «Правительству Северной Кореи следует инвестировать в благосостояние своих многострадальных граждан, а не в оружие массового уничтожения», — посоветовала она.

В социальных сетях пользователи обсуждают, насколько угроза КНДР реальна и что с ней делать. «Может быть нужна полная тотальная изоляция страны от всего мира. От перемещений граждан до информационной изоляции и грузопотока. По другому опасно. Может необходимо опустить до уровня племен. А вообще такие вожди сами никуда не уходят…» — пишет Сергей Волков. «Мне кажется проще на них совсем не обращать внимания. Но в этом случае будет меньше информ поводов и бюджетов», — считает Павел Сомов.

«Напрасно [Австралия] так.. эти заявления делают КНДР сильнее — нация, прошедшая войну на своей территории и живущая на военном положении 50 лет питается ненавистью соседей. Для них нужен другой способ решения вопросов. Посмотрите на Израиль: окружение из арабских стран консолидирует, а не разобщает нацию. А австралийцы все по накатанному: осудить, нация- изгой…» — пишет Дмитрий Киселев.