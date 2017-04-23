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23 апреля 2017, 18:00
взрыв Луганск ОБСЕ сепаратизм Украина

Миссия подорвана

Миссия ОБСЕ на Украине.
Миссия ОБСЕ на Украине.
yotube.com

Сегодня утром автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвался на фугасе в 40 км от Луганска. Это произошло на территории, находящейся под контролем самопровозглашенной республики. При подрыве авто погиб гражданин США, утверждают ​источники в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики. Кроме того, ранения получили граждане Германии.​

Как пояснили в пресс-службе народной милиции ЛНР, машина ОБСЕ отклонилась от основного маршрута и двигалась по второстепенным дорогам в нарушение своего мандата. По данным источника ТАСС, погибший член патруля ОБСЕ был врачом.
В ОБСЕ подтвердили гибель своего сотрудника. По данным организации, еще двое членов патруля получили ранения и были доставлены в больницу. Всего в состав патруля входили шесть человек, они передвигались на двух бронированных машинах.

Министерство государственной безопасности ЛНР заявило, что фугас заложила «подготовленная украинская диверсионно-разведывательная группа».
Между тем глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий призвал ОБСЕ согласовывать свои маршруты с силовыми структурами ЛНР. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего. «Ведь человеческая жизнь — самая большая ценность, поэтому безопасностью людей нельзя пренебрегать», — отметил Плотницкий. По его словам, такие инциденты показывают, насколько важно «работать согласованно и быть готовыми к любым провокациям». «Этот взрыв не просто унес жизнь человека, но и поставил под удар всю республику. Мы прекрасно понимаем, кто и зачем это делает, но не поддадимся на провокации и никогда не будем отвечать тем же», — пообещал глава республики.

В свою очередь, исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украине нужно воздержаться от спекуляций на произошедшей трагедии. Она назвала циничными возможные попытки Киева поднять вопросы о введении полицейский миссии ОБСЕ в Донбассе или передаче контроля над границей Украине и добавила, что это покажет «готовность Киева идти на любые провокации для эскалации конфликта и привлечения третьих сторон».

Представитель ЛНР Владислав Дейнего выступил с заявлением о том, в настоящее время территории, прилегающие к месту подрыва автомобиля ОБСЕ, обстреливаются украинской армией. По его мнению, это означает, что Украина хочет помешать проведению следственных действий. Тем не менее, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников генеральной прокуратуры, министерства госбезопасности и МВД ЛНР.

Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник полагает, что автомобиль подорвали ВСУ, чтобы вновь «поднять на международном уровне вопрос о введении в Донбасс вооруженной международной миссии». «Подрыв автомобиля миссии ОБСЕ – беспрецедентный шаг со стороны вооруженных формирований Киева, цинично нарушающий иммунитет международных наблюдателей и попирающий нормы международного права. Эта провокация четко укладывается в давнее стремление Киева ввести вооруженную международную миссию, против чего однозначно выступают представители ЛНР и ДНР», - заявил он.

Официальный Киев также отреагировал на трагедию. Так, президент Украины Петр Порошенко призвал найти и наказать виновнывх в подрыве. Свои соболезнования родным и близким погибшего сотрудника ОБСЕ выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «Необходимо максимально тщательно расследовать трагедию с автомобилем СММ ОБСЕ на оккупированной территории и обеспечить безопасность СММ и свободу действий в соответствии с мандатом», — отметил он.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выступил с призывом провести расследование случившегося с целью выявления виновников трагедии.

Однако представители Госдепартамента США заявили, что у них пока нет данных о гражданах США, которые могли пострадать или погибнуть в результате подрыва автомобиля ОБСЕ. «Мы в данный момент ни о чем сообщить не можем», — отметили они.
В Сети происшествие вывзало неоднозначную реакцию:

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