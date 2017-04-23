Видео дня. Реконструкция взятия Берлина

В подмосковном Алабино в парке «Алабино» сегодня проходит реконструкция штурма Берлина. Для данного мероприятия в парке установили копию здания берлинского рейхстага образца 1940-х годов.

В реконструкции принимают участие около 1200 представителей военно-исторических клубов из России, Польши, ФРГ, Чехии, Словакии, Венгрии, Италии, Латвии и Испании.

Цель участников - установить над макетом Рейхстага флаг СССР.

«Германия не стала бы строить что-то подобное для воспитания немецкой молодежи, особенно в таком виде», — отметил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.