Сирийская война продолжается, и с каждым днем она требует все новых усилий и ресурсов. Как заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, Дамаск заинтересован в системах противовоздушной обороны последнего поколения. Между министерствами обороны Сирии и России по этому вопросу, по его словам, ведется ежедневная работа. Террористам удалось уничтожить более половины системы ПВО в стране, и сейчас она нуждается в восстановлении.

Как заявил в эту субботу председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, если потребуется, то Россия может поставить Сирии необходимые объемы систем противовоздушной обороны в приоритетном порядке. Сенатор отметил, что это не создаст дополнительной нагрузки на оборонную промышленность России. «Это не будет нарушать норм международного права и Совбеза ООН, системы ПВО являются не наступательным, а оборонительным оружием», — подчеркнул сенатор.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в комментарии «Экономике сегодня» объяснил, что это обсуждение поставок российских ПВО Сирии связано в авиаударом, нанесенным США. «Современная военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке диктует необходимость скорейших поставок в Сирию современных средств ПВО – после удара США крылатыми ракетами по аэропорту Шайрат стало ясно: остатки международного права, на которые надеялись Дамаск и Москва, Запад абсолютно ни во что не ставит. И в угоду своим амбициям может в любой момент повторить силовое нападение, защитить от которого могут лишь российские противовоздушные системы, являющиеся на сегодняшний день самыми современными в мире. Сирия как обладающая суверенитетом страна вправе закупать любые средства обороны и использовать их по своему усмотрению», — сказал Егорченков.

По его словам, российские ПВО в Сирии призваны обеспечивать безопасность военных объектов РФ в Тартусе и Хмеймиме, и применение их в иных целях может стать причиной международного скандала и, как следствие, привести к эскалации геополитической ситуации. «С другой стороны, Дамаск волен защищать свой суверенитет как считает нужным, за исключением запрещенных международными конвенциями способов. Но в случае использования ПВО по своему усмотрению, нести ответственность за это будет Дамаск. Переговоры о покупке российских ПВО – прямое следствие удара по Сирии со стороны США. Будь у страны современные средства защиты, американские крылатые ракеты можно было перехватить еще на подлете к Сирии», — разъяснил эксперт РУДН.

Военные действия в Сирии не прекращаются, и сейчас можно говорить о некоторых позитивных результатах, достигнутых за последнее время. В частности, сирийская армия взяла под контроль две стратегически важные высоты в провинции Хама. Также сирийские военные в Латакии нанесли удары по террористам, которые находились в селениях Навара, Аль-Найхор и Аззуи-Кат. Было уничтожено 10 террористов, военная техника и один летательный аппарат.

Удалось решить и один из транспортных вопросов: на этой неделе возобновилось движение по автотрассе, связывающей Эль-Хасаке, крупный город на северо-востоке Сирии, с другими сирийскими провинциями. Движение для гражданского и грузового транспорта возобновилось впервые с 2013 года, до этого момента дорога находилась под контролем террористов, они похищали мирных жителей и нападали на автомобили. Местным жителям приходилось пользоваться внутренними авиарейсами, чтобы попасть в другие города, теперь они смогут добираться наземным транспортом, что значительно дешевле.

К тому же, определенных успехов добивается и курдское ополчение «Сирийские демократические силы», они продолжают освобождать населенные пункты от террористов, в пятницу стало известно об успешном освобождении города Тишрин. Ранее была освобождена деревня Западный Кабаш, следующий этап — это работа саперов,которые разминировать отбитый у боевиком населенный пункт. При этом бои продолжаются еще не менее, чем в трех деревнях. Кроме того, правительственным войскам, согласно последним данным, только за первые четыре месяца этого года удалось освободить 228 населенных пунктов от террористов.

К тому же, недавно стало известно, что условная столица, где размещаются террористы из группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России), переместилась из Ракки в небольшой пригород Дейр-эз-Зора в 140 километрах к юго-востоку. Об этом со ссылкой на данные Министерства обороны США сообщил Fox News. Оказывается, уже два месяца американские военные фиксируют массовое передвижение людей из Ракки в Меядин, что и стало основанием предположить перенос условного центра «Исламского государства».