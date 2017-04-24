Тому, кто читает прессу, сложно было скрыться от новостей с Красноярского экономического форума, который проходил в самом быстрорастущем городе Сибири 20-22 апреля. Выступления министров, разговоры об экономическом росте уже привычно слышать на КЭФ.

Но в тот же самый момент другой экономический форум проходил на другом конце страны, в Ялте. По понятным причинам организаторам Ялтинского форума сложно было найти место в календаре — почти все удобные выходные разобраны другими региональными экономическими форумами, коих в стране несколько десятков, а ранняя весна для Крыма идеальное время из-за еще не начавшегося сезона.

В результате всех этих причин экономический форум в Ялте получается не столь представительным, как крупнейшие региональные форумы — а может дело еще и в санкциях. Тут достаточно сказать, что представителям прессы предлагается для связи петербургский номер телефона, а заметная часть новостей о Ялтинском экономическом форуме касалась недовольства украинского МИДа проведением мероприятия и реакции на него российских политиков.

Сергей Аксенов вручает приглашение на ЯМЭФ-2017 президенту французской инвестиционной компании glava.rk.gov.ru

Но и на Ялтинском форуме можно услышать интересные заявления. Так, быаший глава Администрации президента, а ныне спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил построить в Крыму и Сочи высокотехнологичные заводы по переработке мусора.

«Мы сейчас, вы знаете, реализуем пилотный проект. Четыре современных завода по термической обработке мусора строим в Подмосковье по самым современным технологиям, один в Татарстане. Надо подумать о том, чтобы здесь в Крыму, а также, кстати, в Сочи, где такая же проблема, построить что-то подобное или по крайней мере другие аналоги, которые будут позволять перерабатывать нужный мусор, а не закапывать его в землю», — сказал Иванов.

Сергей Иванов (справа) принимает участие в заседании ЯМЭФ-2017 glava.rk.gov.ru

Говорили на форуме, конечно, и про «крымский офшор» — это идея давно витает в воздухе в кругах российского руководства. Считается, что если импортировать в Крым иностранную систему права, то полуостров мгновенно получит стимул для экономического роста и станет привлекательным для инвесторов.

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал ТАСС, что депутаты уже подготовили законопроект, который позволит ввести элементы офшора в рамках свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе.

Анатолий Аксаков и Сергей Аксенов rk.gov.ru

«Сама идея офшора непроходная, элементы офшора могут быть реализованы с учетом действующих в отношении России санкций», — отметил он. По словам Аксакова, главная идея — в рамках закона о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе внедрить возможность создания особых трастов.

Траст — это соглашение о передаче имущества в доверительное управление, но в английском праве он предусматривает даже переход права собственности на актив управляющему, за первоначальным бенефициаром сохраняется только право получения выгоды от имущества.

Преимущество классического траста в том, что он может скрыть изначального бенефициара — что может быть очень важно в условиях санкций, когда гражданам многих стран запрещено вкладывать деньги в Крым. «Мы намерены в ближайшее время провести дискуссию по этому вопросу с участием ЦБ, Минфина и Минюста. Законопроект уже подготовлен, но сначала хотим это обсудить, заручиться поддержкой ведомств», — сказал Аксаков.

Ливадия. Пресс-подход по итогам ЯМЭФ-2017 glava.rk.gov.ru

Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин даже успел опровергнуть информацию о планах по созданию офшорной зоны в Крыму — но подтвердил, что готовится новая система трастов. «На сегодняшний день это не офшоризация, а создание легальных экономических схем, где конечный бенефициар бизнеса не виден. И опять же — формирование через офшорные компании разных мировых юрисдикций, которые на сегодняшний день наиболее защищают информацию о конечных бенефициарах. Трактовка, что Крым будет офшорной зоной, противоречит глобальной стратегии правительства», — сказал RNS Нахлупин.