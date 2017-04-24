В воскресенье, 23 апреля, во Франции состоялся первый тур президентских выборов, французы выбирали нового главу государства из 11 кандидатов. Во второй тур прошли бывший министр экономики страны Эмманюэль Макрон (23,86%) и глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (21,43%). Второй тур выборов назначен на 7 мая.

Фаворитами, помимо Ле Пен и Макрона, считались представитель ультралевого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и экс-премьер консерватор Франсуа Фийо.

В 21:00 по московскому времени избирательные участки были закрыты, и стали появляться данные экзит-полов. В опросах всех служб кандидаты, предположительно выходящие во второй тур, совпали — это Ле Пен и Макрон. Отличались только цифры. Так, бельгийский телеканал RTBF привел данные двух экзит-полов: опрос TF1 показал, что Макрон и Ле Пен идут вровень, у них по 23%, по информации France 2, Макрон впереди с 23,7% против 21,7% у Ле Пен.

Промежуточные итоги, озвучиваемые французской избирательной комиссией, лишь подтверждают лидерство этих двух кандидатов. Франсуа Фийон признал поражение, не дожидаясь официальных итогов: «Несмотря на все мои усилия, на мою решимость, я не смог стать для вас убедительным», — заявил Фийон. Он призвал своих сторонников поддержать во втором туре Эммануэля Макрона, чтобы не допустить победу Ле Пен.

«Нам надо понять, кто будет более предпочтителен для нашей страны. Неявка — не решение, особенно когда к власти приближается партия экстремистов. Нацфронт — партия, созданная Жан-Мари Ле Пеном, хранит историю насилия и нетолерантности. Я уверяю вас, экстремизм принесет Франции только несчастье и раскол. Нет другого выбора. Я голосую за Макрона», — сказал политик.

В процессе обработки бюллетеней сообщалось сначала о лидерстве Ле Пен, но затем Макрон ее догнал и даже перегнал. Когда была обработана примерно половина бюллетеней и объявлены промежуточные результаты, Марин Ле Пен выступила с обращением к своим сторонникам. Она сказала, что первый этап пути к Елисейскому дворцу пройден, и в следующем туре она станет «народным кандидатом».

Стоит отметить, что позиции «Национального фронта» укрепились после теракта со стрельбой, который произошел в центре Парижа несколько дней назад. «Перед вами стоит очень простой выбор: либо государство без защиты, без границ, мировая конкуренция, массовая иммиграция, либо вы выберете Францию с границами, которые защищают наши рабочие места, нашу покупательную способность, нашу безопасность и наши суверенитеты», — обратилась к французам Марин Ле Пен. Ее оппонент Эммануэль Макрон считает, что выбор Франции свидетельствует о том, что французы готовы к обновлению.

Эксперты считают, что выход Макрона и Ле Пен во второй тур был ожидаем. Об этом в комментарии Рен Тв рассказал политолог Дмитрий Абзалов: «По базовой схеме изначально предполагалось, что если они оба выйдут во второй тур — два кандидата, то выиграет Макрон, но потом ситуация начала меняться, и сейчас все зависит от того, насколько кандидатам удастся заручиться поддержкой электората своих конкурентов. Макрону необходимо будет забрать электорат Фийона и вообще консолидировать всех против Ле Пен. Но и для Ле Пен крайне важно заручиться поддержкой тех, кто голосовал за Фийона. Причем если у Ле Пен получится получить поддержку крайне левых и умеренных правых, то у нее достаточно неплохие шансы. Сейчас оба кандидата "смягчатся" и попытаются расширить свои электоральные базы», — рассказал политолог. Он также отметил, что в нынешних условиях любая дестабилизация в обществе будет играть в пользу Ле Пен.

Абзалов также подчеркнул, что на этих выборах была зафиксирована относительно высокая явка. Действительно, уже к 18:00 свои голоса отдали почти 70% французов.

При этом воскресенье во Франции выдалось тревожным. В городе Руан произошел инцидент со стрельбой, в результате которого мужчина получил ранение в ногу. И хотя есть вероятность, что это был конфликт между местными жителями, не имеющий отношения к терроризму, в свете последних событий Руан привлек к себе внимание. Также в Безансоне были эвакуированы и на время закрыты два избирательных участка. Внимание полицейских привлек подозрительный автомобиль, однако вскоре участки продолжили работать. В машине обнаружили карабин, но правоохранители сообщили, что нет оснований для беспокойства: это правонарушение, но речь о теракте не идет.

Также в очередной раз напомнили о себе активистки Femen. Обнажившись по пояс и надев резиновые маски с лицами политиков, они провели акцию на участке, куда пришла голосовать кандидат Марин Ле Пен. Девушки были задержаны полицией.