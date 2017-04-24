Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
24 апреля 2017, понедельник, 14:14
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
24 апреля 2017, 13:54
выборы Марин Ле Пен Франция
Алексей Макаркин

«Должно произойти что-то экстремальное, чтобы Ле Пен получила шанс»

Марин Ле Пен во время предвыборного турне. Февраль 2017
Марин Ле Пен во время предвыборного турне. Февраль 2017
Официальная страница в Facebook

В первом туре выборов президента Франции, состоявшемся 23 апреля, победил экс-министр экономики Эммануэль Макрон – по предварительным данным, он набрал 23,86% голосов. Во второй тур также прошла глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, отставшая от него незначительно – за нее проголосовали 21,43% участников выборов.

В то же время такие цифры не стали сенсационными: многие предрекали Ле Пен и более значительные результаты.

Кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон уступил Ле Пен (и не прошел во второй тур выборов), набрав 19,94% голосов. На четвертом месте оказался лидер леворадикального движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, за которого отдали голоса 19,62% избирателей.

 
Шествие в Париже 18 марта 2017. Сторонники Жан-Люка-Меланшона
Jacques-BILLAUDEL

Кандидат от Французской социалистической партии Бенуа Амон получил 6,35% голосов, у лидера движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна их только 4,73%, по данным на момент написания статьи, передает информационное агентство ТАСС. Остальные пять кандидатов также набрали менее 5% голосов каждый.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию в целом и достаточно серьезный результат, полученный Марин Ле Пен, согласился Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру».

«Марин Ле Пен получила не намного больше по сравнению с прошлыми выборами. Проблема в другом: в том, что в первом туре показатели высокие, но не запредельные. Ле Пен прогнозировали существенно больше – были прогнозы в районе 24% и даже выше, и если бы в последний момент не раскрутился Меланшон, который привлек к себе часть лепеновского электората, она получила бы существенно больше голосов.

Почему за нее голосуют? Это, фактически, сходно с голосованием за Трампа. То есть, меняется психологический уклад, меняется экономика, промышленность переводится в страны, где рабочим надо меньше платить, – соответственно, есть люди, которые уже оказались невостребованными либо боятся, что окажутся таковыми. Это люди, занятые в промышленности; они очень хотят, чтобы все стало как было – чтобы вернулись 1980-е годы, тем более, что многие из них это время еще помнят.

 
Марин Ле Пен с избирателями
Официальная страница в Facebook

В 1980-е многих из этих людей голосовали за коммунистов, но коммунисты их разочаровали, оказались слишком слабыми. И немалая часть этих избирателей перешла к Марин Ле Пен. Но все же такие переходы осуществляются не очень просто: перейти от крайне левых к крайне правым в принципе возможно, но это значит переступить через свою традицию голосования и традицию голосования предков. То есть, родители голосовали за коммунистов, дедушка, допустим, был в движении Сопротивления – а ты голосуешь за крайне правых?

С другой стороны, избиратели все же переходят к ней, потому что Ле Пен очень четко высказалась против деиндустриализации и указала на врагов: мол, враги – это элиты, Евросоюз и мигранты. Она затронула какие-то очень важные для этих избирателей струны. Но все равно многие из них ощущали психологический дискомфорт, и если бы появился какой-то крайне левый кандидат, который, с их точки зрения, был бы эффективным, дееспособным, ярким – они бы к нему пришли. Они бы вернулись в свою электоральную линию.

Для многих из них это и произошло: когда у Меланшона появилось второе дыхание и он стал активно раскручиваться, часть этих избирателей от Ле Пен ушли. Меланшон напомнил им начало 1980-х годов – период последнего взлета Компартии, и они покинули Марин Ле Пен. Хотя некоторые остались с ней, не поверили Меланшону. Ведь там не только рабочие  - там и мелкие буржуа, которые за коммунистов никогда не голосовали. Но все же часть заколебалась, и в результате Ле Пен получила меньше, чем ожидала.

Главные причины, по которым за нее голосовали, – это, конечно, деиндустриализация Франции и проблемы миграции, причем последнее означает не только страх перед преступностью и терроризмом. Кстати, мы видим, что теракт, который был совершен в Париже перед выборами, никак не сказался на результатах политиков, выступавших против миграции. Пожалуй, даже наоборот: когда Ле Пен и Фийон тут же попытались это событие использовать, это было воспринято обществом в целом отрицательно: людям не понравилось, что политики в этой драматической ситуации в первую очередь думали о своих шансах.

Но в то же время тема мигрантов все же важна, потому что она имеет значение не только в точки зрения безопасности, но и с точки зрения рабочих мест. Имеет значение не только ситуация, когда твой завод уезжает куда-то в Китай или Малайзию, но и ситуация, когда он остается во Франции, а твое место занимает мигрант. Это тоже важно.

Таким образом, к главным темам относятся деиндустриализация, миграция и еще – разочарование в традиционных элитах.

Традиционные элиты во Франции действовали абсолютно инерционно (и так делают очень многие элиты): они исходили из того, что так, как есть сейчас, будет и всегда. Они считали, что раз уж статус кво в Европе сложился, то он и сохранится, то есть, что в смысле расстановки сил на выборах сохранится переход от правоцентристов к левоцентристам, а остальные силы – это для маргиналов. Ну, а получилось нечто иное – получилось, что избиратели разочаровались. Избирателям все же надо предлагать новые «блюда», новые идеи, а элиты с этим не справились.

На самом деле протест против мигрантов и против деиндустриализации привел к голосованию за Ле Пен, то антиэлитный протест оказался куда шире. Он привел и к голосованию за Меланшона (там сыграла роль не только деиндустриализация, но и недовольство элитами, причем значительная часть голосовала именно из-за недовольства самодовольными элитами). И это свойственно не только Франции: в 2016 году в Австрии были интересные выборы, где основные партии выдвинули нехаризматичных, неярких кандидатов.

Это было сделано в расчете на то, что президентская должность станет наградой за хорошую партийную работу, за верность партии, а избиратель проголосует за партийный бренд. Вышло же не так: в конце концов победил не крайне правый кандидат, а левоцентристский, который находился на глубокой периферии и которого всерьез в начале компании не воспринимали. Но элитам пришлось в итоге консолидироваться вокруг него – пожилого профессора Ван дер Беллена (Александр Ван дел Беллен – экономист, австрийский политический деятель, лидер партии Зеленых в 1997-2008 годах), именно он стал президентом Австрии.

Во Франции произошло нечто вроде этого, только там был не пожилой профессор, а молодой технократ Макрон. Он ушел от партии Олланда, от социалистов, видя, что они находятся в глубоком кризисе, основал свою партию, принципиально не включив туда старых политиков (сейчас они туда потихоньку приходят, но на первоначальном этапе их там не было), и провозгласил курс на радикальное обновление. Таким образом, голосование за Ле Пен, голосование на Меланшона и голосование за Макрона – это разные виды протестного голосования. То есть, протест вышел за рамки старого индустриального протеста, захватил более широкие слои.

Но при этом протест оказался разным. Если протест людей, что пришли к Ле Пен и заметались между Ле Пен и Меланшоном – это протест людей, которые систему отвергают целиком, которые голосуют вообще только эмоционально (мол, пусть будет что угодно, только не те самодовольные политики, которые были прежде), то те недовольные, которые проголосовали в первом туре за Макрона, иные. Они боятся слома системы, они не дошли до стадии отчаяния – их завод, как правило, еще не закрыли. Они хотят, чтобы система не рушилась, а изменилась. Так что второй тур будет туром конкуренции двух программ: что систему надо ломать и что ее надо серьезно изменять без слома.

И в этой ситуации Макрон становится консолидирующей фигурой для избирателей правых – тех, кто голосовал за Фийона, а также большинства избирателей-социалистов, тех, кто голосовал за Амона. Думаю, сложнее будет с избирателями Меланшона, но многие из них на второй тур выборов могут не прийти, а часть может проголосовать за Макрона. То есть, и среди меланшоновцев есть такие, кому важно не пропустить к власти ультраправых – такие «традиционные левые». Так что Макрон во втором туре может поучить очень сильную коалицию – очень разную, ситуативную, но она может позволить ему выиграть.

Что касается Ле Пен, то она может взять меньшинство электората Фийона (потому что этот электорат консервативный, и он не хочет никаких резких движений, для него Ле Пен – это очень опасная фигура, она же радикальна), его крайне правую часть. И она может взять меньшинство электората Меланшона, тех, кто заколебался – те, кто метался между Ле Пен и Меланшоном, могут вернуться к Ле Пен. Итак, это два меньшинства, причем не очень значительных; и она может рассчитывать на часть электората такого правого кандидата, как Дюпон-Эньян – у него около 4,5% голосов, и это те проценты, которых не хватило Фийону, чтобы прорваться во второй тур выборов. То есть, за  Дюпон-Эньяна голосовали более правые избиратели, чем за Фийона, они более совместимы с Ле Пен, но их, опять-таки, не так много.

Поэтому если посмотреть сейчас на опросы, то они все дают Макрону очевидную победу в будущем, и должно произойти что-то экстремальное, какой-то грандиозный скандал, чтобы Ле Пен получила реальный шанс», – сказал Алексей Макаркин.

Напомним, второй тур президентских выборов во Франции должен состояться 7 мая.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Эйфелева башня
В Кремле заявили об уважении выбора французов в первом туре
Луганск
Украинские власти решили прекрать подачу электричества в ЛНР
Рубль, доллар и евро
Курс доллара обновил двухлетний минимум
Митинг на Болотной площади 6 мая 2012 года
Оппозиция подала заявку на проведение 6 мая акции на Болотной площади
Учения Вооруженных Сил Российской Федерации
Россия вошла в тройку лидеров по расходам на вооружение
14:07 Лавров спросил Могерини об избирательности санкций
13:34 По делу о теракте в Стокгольме задержан новый подозреваемый
13:31 Курс доллара обновил двухлетний минимум
13:17 На Украине возбуждено дело о теракте после подрыва автомобиля ОБСЕ
13:14 Шувалов рассказал о просьбе бизнесменов отказаться от налоговой реформы

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Юрий Левада
Юрий Александрович Левада
24 апреля 1930 года родился Юрий Левада, основоположник теоретической социологии в СССР
12:59 Украинские власти решили прекрать подачу электричества в ЛНР
12:55 Оппозиция подала заявку на проведение 6 мая акции на Болотной площади
12:40 Маркелов пожаловался на условия в СИЗО и назвал тюрьму «адом для России»
12:31 Матвиенко предложила оценить эффективность Роскомнадзора
12:25 Раскрыт механизм пищеварения венериной мухоловки
12:11 Минздрав предложил указывать на этикетках спиртного предельную дозу
11:49 В Кремле заявили об уважении выбора французов в первом туре
11:31 Еще один пострадавший 26 марта полицейский был потерпевшим по «болотному делу»
11:11 «Новая газета» обнаружила шесть секретных тюрем для чеченских геев
10:51 Фонд Грызлова заинтересовался опытом французских популистов
10:37 В американской пещере найдены древние родственники постельных клопов
10:24 В Сбербанке произошел сбой с обслуживанием карт Visa
10:22 Россия вошла в тройку лидеров по расходам на вооружение
10:14 Госдеп призвал Россию содействовать расследованию гибели сотрудника ОБСЕ в Донбассе
09:58 Турция увеличила срок безвизового пребывания для россиян
09:50 В ЕСПЧ дошло первое дело о задержании 26 марта
09:27 СБУ опубликовала фото с издевкой над Лолитой Милявской
09:26 «Яндекс» сделает карты и навигатор частично платными
09:14 Порошенко предложил США обсудить ввод миротворцев в Донбасс
08:59 Макрон одержал победу в первом туре выборов президента Франции
23.04 20:52 Минобороны Дании заявило о взломе почты их сотрудников хакерами из РФ
23.04 20:36 МИД РФ расценил подрыв авто ОБСЕ под Луганском как провокацию
23.04 20:10 В США бензин стал стоить дешевле российского
23.04 19:31 В Самаре на акции протеста задержан депутат местного парламента
23.04 18:53 Во Франции явка на выборах приблизилась к 70%
23.04 18:22 Погибший под Луганском представитель ОБСЕ оказался британцем
23.04 18:00 Опубликованы первые экзит поллы по выборам во Франции
23.04 17:00 Стали известны даты выхода четырех сиквелов «Аватара»
23.04 16:30 СМИ сообщили о лидерстве Меланшона на выборах президента Франции за рубежом
23.04 15:58 Названы самые безопасные города мира
23.04 14:53 В Москве задержали раздававших наклейки в поддержку Навального активистов
23.04 14:23 Взорванный под Луганском автомобиль ОБСЕ нарушил маршрут
23.04 14:02 Певицу Милявскую сняли с украинского поезда
23.04 13:42 Под Луганском взорвался автомобиль ОБСЕ
23.04 13:25 Войска Асада разбили оплот террористов в Хаме
23.04 12:39 Австралия ответила на угрозы КНДР по поводу ядерного удара
23.04 12:08 Прокуратура Владимира заявила о праве властей не согласовывать свои акции
23.04 11:50 КНДР заявила о намерении потопить авианосец США
23.04 11:11 В КНДР задержали гражданина США
23.04 10:42 При обвале на шахте под Челябинском погибли двое
23.04 10:35 Поставки Galaxy S8 перенесены из-за рекордного спроса
23.04 10:18 Минздрав призвал ограничить рекламу фастфуда и газировки
23.04 09:49 СМИ рассказали о доверительных беседах Трампа с Мердоком
23.04 09:29 Умер первый вице-премьер РФ Алексей Большаков
23.04 09:24 Во Франции стартовали выборы президента
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.