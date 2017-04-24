«Коммерсантъ» в статье «Финал конкурса евроскептиков» пишет о том, как во второй тур президентских выборов во Франции вышли Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон.

«Таксисты рассчитаются по карте»: навигация «Яндекса» станет платной для коммерческих пользователей.

«Волонтерам добавляют льгот и координации»: В правительство внесен план по развитию добровольчества.

«Минкавказ удивило представление Генпрокуратуры»: В ведомстве озадачены претензиями не по адресу.

РБК в статье «Переезд нарушил связи» пишет, почему изменение налогового учета банков в Москве затруднило платежи.

Какие варианты подъема экономики были предложены на форуме в Красноярске, написано в статье «Старая скрипучая машина с низкой скоростью».

Как собирался заработать подозреваемый в атаке на «Боруссию», описывается в статье «Бомба мимо опциона».

Где открыть валютный вклад в апреле, даются советы в статье «Ставки уходят от минимума».

«Известия»: «Россияне поверили в скорую стабилизацию». Треть граждан страны ожидают улучшения состояния экономики уже в этом году.

«СФ проверит губернаторов на эффективность»: Парламентарии предлагают создать единую систему рейтингования глав российских регионов.

«Фальсификата в магазинах стало больше на четверть»: по данным Роспотребнадзора, чаще всего нормы техрегламентов нарушают производители молока.

«Депутатам-"перебежчикам" напомнят о мандате»: решивших избраться в новый созыв Госдумы от другой партии парламентариев предлагают лишать полномочий.

«Газета.ru» в статье «Кремль поучится у Трампа» пишет, что Администрация президента получила рекомендации по борьбе с популистами.

«Франция выбрала популистов»: во второй тур выборов президента Франции проходят Макрон и Ле Пен.

«Подорвались, как любые другие»: в российском МИДе заявили о гибели американца при подрыве автомобиля ОБСЕ.

В статье «Каждый пятый — мимо государства» объясняется, почему неизбежный рост налогов не закроет проблем с пенсиями и зарплатами.