Заголовки утра. 24 апреля
«Коммерсантъ» в статье «Финал конкурса евроскептиков» пишет о том, как во второй тур президентских выборов во Франции вышли Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон.
«Таксисты рассчитаются по карте»: навигация «Яндекса» станет платной для коммерческих пользователей.
«Волонтерам добавляют льгот и координации»: В правительство внесен план по развитию добровольчества.
«Минкавказ удивило представление Генпрокуратуры»: В ведомстве озадачены претензиями не по адресу.
РБК в статье «Переезд нарушил связи» пишет, почему изменение налогового учета банков в Москве затруднило платежи.
Какие варианты подъема экономики были предложены на форуме в Красноярске, написано в статье «Старая скрипучая машина с низкой скоростью».
Как собирался заработать подозреваемый в атаке на «Боруссию», описывается в статье «Бомба мимо опциона».
Где открыть валютный вклад в апреле, даются советы в статье «Ставки уходят от минимума».
«Известия»: «Россияне поверили в скорую стабилизацию». Треть граждан страны ожидают улучшения состояния экономики уже в этом году.
«СФ проверит губернаторов на эффективность»: Парламентарии предлагают создать единую систему рейтингования глав российских регионов.
«Фальсификата в магазинах стало больше на четверть»: по данным Роспотребнадзора, чаще всего нормы техрегламентов нарушают производители молока.
«Депутатам-"перебежчикам" напомнят о мандате»: решивших избраться в новый созыв Госдумы от другой партии парламентариев предлагают лишать полномочий.
«Газета.ru» в статье «Кремль поучится у Трампа» пишет, что Администрация президента получила рекомендации по борьбе с популистами.
«Франция выбрала популистов»: во второй тур выборов президента Франции проходят Макрон и Ле Пен.
«Подорвались, как любые другие»: в российском МИДе заявили о гибели американца при подрыве автомобиля ОБСЕ.
В статье «Каждый пятый — мимо государства» объясняется, почему неизбежный рост налогов не закроет проблем с пенсиями и зарплатами.